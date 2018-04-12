Краткий курс истории. Евгений Вучетич 12 апреля 1974 года не стало Евгения Викторовича Вучетича, советского скульптора-монументалиста, педагога, ветерана Великой Отечественной войны. Талантлив с детства Родился Вучетич 28 декабря (н. ст.) 1908 года в городе Екатеринославе (ныне Днепр, Украина). По отцу Вучетич имел сербские корни, а по материнской линии – французские. Художественные способности Вучетича проявились еще в детстве. В 18 лет он уже учился в Ростовской художественной школе, затем был Ленинградский институт пролетарских изобразительных искусств. В 1937 году Евгений Викторович получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже за работу «Климент Ворошилов верхом». Военный художник Когда началась Великая Отечественная война, Вучетич отправился в качестве добровольца на... На чтение: 1 минута

12 апреля 1974 года не стало Евгения Викторовича Вучетича, советского скульптора-монументалиста, педагога, ветерана Великой Отечественной войны.

Талантлив с детства

Родился Вучетич 28 декабря (н. ст.) 1908 года в городе Екатеринославе (ныне Днепр, Украина). По отцу Вучетич имел сербские корни, а по материнской линии – французские. Художественные способности Вучетича проявились еще в детстве. В 18 лет он уже учился в Ростовской художественной школе, затем был Ленинградский институт пролетарских изобразительных искусств. В 1937 году Евгений Викторович получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже за работу «Климент Ворошилов верхом».

Военный художник

Когда началась Великая Отечественная война, Вучетич отправился в качестве добровольца на фронт. Встретив войну рядовым солдатом-пулеметчиком, уже к концу 1942 года Евгений Викторович имел звание капитана, в отставке был в звании подполковника. После контузии, полученной в ходе сражения в 1942 году, Вучетич, излечившись, состоял штатным военным художником в Студии военных художников им. Грекова, где и трудился почти 17 лет. В течение 1943 года мастер создал несколько портретных бюстов знаменитых русских полководцев прошлого.

Памятник Воину-освободителю в Трептов-парке

Творчество

С середины 1930-х годов и до начала Великой Отечественной войны Евгений Викторович успел поучаствовать в строительстве Государственной библиотеки им. Ленина и возведении гостиницы «Москва». В 1948 году Вучетич получил назначение на должность главного скульптора Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (вошедшей позднее в состав ВДНХ). Среди самых прославленных произведений народного художника СССР Евгения Вучетича значатся: монумент «Воин-освободитель» в Трептов-парке Берлина; 16-метровая композиция «Соединение фронтов» в Волгоградской области, посвященная встрече войск Сталинградского и Юго-Западного фронтов; «Перекуём мечи на орала» у здания ООН в Нью-Йорке; и, конечно, грандиозное творение Вучетича на вершине Мамаева кургана – «Родина-мать зовет!». А вот до окончания работ по возведению своего последнего масштабного проекта – «Родина-мать» в Киеве – Вучетич, увы, не дожил.

Скульптура «Родина-мать зовет!» в Волгограде