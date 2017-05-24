Какой могла быть Москва без «хрущёвок» После Великой Отечественной войны председатель Моссовета Георгий Михайлович Попов (1906-1968) доложил правительству, что Генеральный план строительства Москвы 1935 года не был выполнен по известным причинам, но большая группа архитекторов работает над новым вариантом проекта. Новый московский генплан был рассчитан на 25 лет. Он был всеобъемлющ, обоснован, просчитан, приглажен и предусматривал всё: жильё, энергетику, водоснабжение, площадь зелёных насаждений и квадратные метры асфальта, роддома, ясли, школы, институты, спортзалы и стадионы, аэродромы, порты и вокзалы… 17 июня 1949 года генплан обсуждался на Политбюро ЦК ВКП(б). Магнитофонов в зале не было, стенографистки на такие заседания не всегда допускались. Попов (он владел скорописью) тщательно всё... На чтение: 2 минуты

После Великой Отечественной войны председатель Моссовета Георгий Михайлович Попов (1906-1968) доложил правительству, что Генеральный план строительства Москвы 1935 года не был выполнен по известным причинам, но большая группа архитекторов работает над новым вариантом проекта. Новый московский генплан был рассчитан на 25 лет. Он был всеобъемлющ, обоснован, просчитан, приглажен и предусматривал всё: жильё, энергетику, водоснабжение, площадь зелёных насаждений и квадратные метры асфальта, роддома, ясли, школы, институты, спортзалы и стадионы, аэродромы, порты и вокзалы…

17 июня 1949 года генплан обсуждался на Политбюро ЦК ВКП(б). Магнитофонов в зале не было, стенографистки на такие заседания не всегда допускались. Попов (он владел скорописью) тщательно всё записал, особенно замечания товарища Сталина . Этот документ очень актуален и сегодня, особенно когда разгорелось обсуждение сноса «хрущёвок» в процессе реновации – как известно, эту идею Президент России Владимир Путин назвал «хорошей и перспективной».

Секретно

ЗАМЕЧАНИЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА И. В.

При обсуждении вопроса о генеральном плане реконструкции Москвы

На заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 17 июня 1949 года

Без хорошей столицы – нет государства. Нам нужна столица красивая, перед которой бы все преклонялись, всем столицам столица, центр науки, культуры и искусства.

Во Франции Париж – это хорошая столица.

У нас исторически складывалось так, что не всегда считали столицей Москву. Столицей считали Ленинград. Было время, когда даже Сибирь хотела иметь тоже столицу. Это складывалось так, потому что Россия не была собрана.

Пётр I ошибся, когда перенёс столицу из Москвы в Петербург. Он хотел избавиться от московских бояр, показать боярам кукиш – и в этом был по-своему прав. Но с точки зрения организации страны – это было большой ошибкой, так как географически место расположения Москвы является наиболее удобным для столицы нашего государства. Ленинград – не столица и не может быть столицей.

Ленин был прав, когда по его предложению столица была перенесена в Москву. О переводе столицы в Москву Ленин говорил ещё даже перед Октябрём. Некоторые думали, что перевод столицы из Петрограда в Москву произошёл потому, что на Псков и Петроград наступали враги, но это не было главной причиной, это только ускорило решение вопроса.

Нам нужна столица такая, чтобы все её уважали. Она должна быть самым культурным, самым красивым городом. Мы собираем нашу страну вокруг Москвы. Поэтому необходимо серьёзно рассмотреть вопрос о дальнейшей реконструкции Москвы.

Мы ошиблись, что пошли за москвичами и приняли решение о плане на 20-25 лет. Дело в том, что меняется техника, меняются условия, изменяются даже вкусы у людей. Поэтому может произойти ломка плана, так как невозможно всё учесть на такой длительный срок.

Москвичи поработали хорошо и в короткий срок представили большой материал. Но план на 20-25 лет не может быть жизненным. Надо от него отказаться и составить план, а не директиву и не на 20-25 лет, а на 10 лет. Это будет правильно ещё и потому, что согласно представленным материалам за 10-12 лет нужно вложить примерно 2/3 суммы капиталовложений, то есть около 150 миллиардов рублей. Конечно, это будет очень трудно. Поэтому рационально составить план на 10 лет. Это план будет стойким, его вряд ли придётся ломать. В основу его надо положить старый план.

Некоторые замечания по существу плана. По-моему, самое главное, чтобы застройка производилась не домами 4-5 этажей, а в 8-10 этажей. Это целесообразно с точки зрения экономии – один фундамент, проводка. Одним словом, дешевле строительство и эксплуатация. Домов в 8-10 этажей может быть построено 50-55%. Домов в 12-14 этажей-20-25%. Строительство домов 2-3 этажных не нужно производить. Это неправильно.

По вопросу о промышленности. Верно, что развитие промышленности надо приостановить в Москве и новых заводов не строить. Заводы строительных материалов также не обязательно иметь в Москве. Правильно и то, что надо вывести обязательно из Москвы заводы, которые портят воздух – химические и другие.

Теперь о топливе. Надо 1 миллион киловатт электроэнергии или больше – для Москвы с Волги. Электричество – это и тепло, и освещение.

Очень много предлагается строить пустых зданий: домов пионеров, юных техников, юных автомобилистов и т.д. А у нас сейчас большой кризис с жилой площадью. Мы по предыдущему плану отстали в жилищном строительстве. Гимнастические залы, дома пионеров, площадки и т.д. – всё это может пока подождать. Детские сады тоже можно не очень размахивать. Нам надо напереть на жилищное строительство, на строительство школ и больниц. Надо больше строить жилых домов, чтобы расшить жилищный кризис, он ещё не изжит, он даже стал острее.

Не хватает у нас садов, зелени. Наш город исторически складывался так, что не превратишь его в город-сад, чтобы люди могли хорошо отдыхать. Для этого надо построить большое количество дач на севере и на западе, можно на юге и востоке от Москвы. Дачи можно строить 2-х-3-х этажные. Инженеры, техники, учёные, квалифицированные рабочие зимой будут жить в Москве, а летом 4-5 месяцев – за городом, на даче. Надо в 30 километрах от Москвы создать полосу отдыха. Это очень важно, потому что внутри города дач не сделаешь и на это я бы попросил обратить особое внимание. Хотя бы на 100-200 тысяч человек построить дачи. Это было бы замечательно.

Особенно бросается в глаза, как неприятное – это не оформленное побережье рек. На побережье надо оставить проезжую часть не в 60 метров, а в 20-25 метров и даже 15 метров, иначе много надо сносить строений. Надо оформить побережье и за чертой города на 1-2 километра.

Портит впечатление, когда въезжаешь в Москву по железной дороге и видишь хибарки, мусор. Каких только нечистот нет по обеим сторонам железной дороги. И такая картина на расстоянии 10-12 километров. Люди едут в Москву, ждут чего-то особенного, а попадают на мусорные ящики. Надо оформить въезд по обеим сторонам дороги, расчистить, построить 8-10 этажные дома, чтобы радовался глаз, а не портилось настроение.

Касаясь вопроса о реконструкции центра, товарищ Сталин сказал – по-моему направление взято правильное.

По поводу строительства Дворца Советов товарищ Сталин сказал-Дворец Советов будем строить обязательно. Как закончим многоэтажные дома, так возьмёмся за строительство Дворца Советов.