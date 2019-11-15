Игорь Стечкин — отец «Стечкина» 15 ноября 1922 года родился конструктор-оружейник, создавший один из самых популярных у бойцов спецназа пистолетов Среди отечественных оружейников, увековечивших свои имена множеством знаменитых образцов оружия, Игорь Стечкин стоит особняком. Его прославил один-единственный пистолет, но зато какой! Автоматический пистолет Стечкина, или АПС, снискал настоящую любовь бойцов спецподразделений, оценивших его высокую точность, емкий магазин и возможность стрельбы очередями. Но в действительности у тульского конструктора было гораздо большее число образцов огнестрельного оружия, пользователями которых тоже становились в основном спецназовцы. Защита диплома с оружием в руках Легенда гласит, что во время защиты дипломной работы выпускнику оружейно-пулеметного факультета Тульского политехнического института Игорю Стечкину пришлось открыть... На чтение: 3 минуты

15 ноября 1922 года родился конструктор-оружейник, создавший один из самых популярных у бойцов спецназа пистолетов

Среди отечественных оружейников, увековечивших свои имена множеством знаменитых образцов оружия, Игорь Стечкин стоит особняком. Его прославил один-единственный пистолет, но зато какой! Автоматический пистолет Стечкина , или АПС, снискал настоящую любовь бойцов спецподразделений, оценивших его высокую точность, емкий магазин и возможность стрельбы очередями. Но в действительности у тульского конструктора было гораздо большее число образцов огнестрельного оружия, пользователями которых тоже становились в основном спецназовцы.

Защита диплома с оружием в руках

Легенда гласит, что во время защиты дипломной работы выпускнику оружейно-пулеметного факультета Тульского политехнического института Игорю Стечкину пришлось открыть огонь в воздух, чтобы доказать работоспособность спроектированного пистолета. Дескать, посмотрев на чертежи студента, кто-то из членов комиссии обронил, что такой пистолет стрелять не может и не будет, и тогда молодой Стечкин, добившийся разрешения принести на защиту диплома опытный образец своего оружия, достал его и сделал три холостых выстрела в потолок аудитории — и получил заслуженное «отлично». Так ли это было или нет, сегодня судить трудно, но факт, что тот самый «дипломный» пистолет Игоря Стечкина по сей день хранится в музее Тульского политеха. А значит, и легенда вполне может опираться на реальные события. Тем более, что для своего времени первый автоматический пистолет будущего легендарного конструктора был действительно необычным и вполне мог вызвать недоверие оружейников старой формации.

Жизненный путь, который прошел Игорь Стечкин от момента появления на свет 15 ноября 1922 года до защиты дипломной работы, был достаточно прям и очевиден. По воспоминаниям его старшего брата Олега, пеленали будущего оружейника на тумбочке, в которой хранился револьвер их отца-хирурга (в то беспокойное время хороший врач, особенно если он родом из дворян, на всякий случай должен был иметь под рукой личное оружие), а к подростковому возрасту Игорь уже научился быстро и безошибочно разбирать и собирать все оружие, какое только было в доме, – как охотничье, так и боевое. И можно представить себе горечь, с которой осенью 1941 года только-только поступивший на оружейно-пулеметный факультет Стечкин узнал, что в армию он не пойдет из-за слабого зрения, и должен отправиться с семьей в эвакуацию – сначала в Бузулук, а потом в Ижевск. Правда, на оружейный завод эвакуированный студент не попал, а работал на мотоциклетном шлифовальщиком, зато получил возможность учиться в Московском механико-машиностроительном институте (так в то время назывался нынешний МГТУ имени Баумана), который тоже находился в Ижевске в эвакуации. А через год Игорь Стечкин вернулся в Тулу и возобновил учебу в политехническом институте, который и окончил в 1948 году, защитив диплом со стрельбой в потолок.

Демонстрация приемов стрельбы из АПС с примкнутой кобурой-прикладом во время армейских испытаний, начало 1950-х

Источник: warspot.ru

Пистолет, прославивший создателя

По распределению молодой инженер Стечкин попал в ЦКБ-14, которое сегодня известно как «Конструкторское бюро приборостроения». Уже тогда это КБ было одной из главных кузниц советского оружия, в том числе и огнестрельного. Именно по огнестрельной тематике и начал работать Игорь Стечкин. На его счету был спроектированный в рамках дипломной работы автоматический пистолет калибра 7,62 мм, так что у руководства КБ не было большого сомнения, кому поручить работу над поступившим от военных заказом по созданию автоматического пистолета под новый 9-миллиметровый патрон. Тем более, что научным руководителем Стечкина-дипломника был конструктор ЦКБ-14 Николай Макаров — создатель знаменитого ПМ .

Вероятно, сотрудничество с опытным оружейником и стало причиной того, что разработанный Стечкиным АПС внешне был достаточно похож на ПМ, но существенно отличался габаритами. И неудивительно: заказанный военными пистолет должен был иметь магазин большой емкости, чтобы хватало патронов для стрельбы очередями. А сама эта возможность требовалась, поскольку Министерству обороны нужно было чем-то вооружать экипажи боевых машин и первые номера тяжелого вооружения, а также офицеров во время участия в боевых действиях. Для этих целей ПМ с его восемью патронами, невысокой прицельной дальностью и малой дистанцией эффективного действия оказался непригоден. А АПС, получивший длинный ствол и двадцатизарядный магазин, вполне отвечал запросам армейского начальства.

Противотанковый ракетный комплекс «Фагот» с расчетом во время учений Советской Армии, конец 1970-х годов

Источник: libma.ru

Далеко — хорошо, тяжело — плохо

У первого и самого знаменитого детища оружейника Игоря Стечкина оказалась непростая судьба. Главные достоинства пистолета — возможность стрельбы очередями и хорошая кучность — определяли и его недостатки: он был громоздким и тяжелым для повседневного ношения. Кроме того, «макаровский» патрон, под который он проектировался, был маломощным, что определяло невысокую эффективность стрельбы из АПС: против бронежилетов, например, он был почти бессилен, да и дальность в 100 метров оставляла желать лучшего. Принятый на вооружение в 1958 году пистолет через семь лет сняли с производства, и вскоре основная часть выпущенных экземпляров оказалась на армейских складах.

Но не вся: малошумное многозарядное личное оружие в полной мере оценили советские спецслужбы, которые и стали основными эксплуатантами АПС. Им для выполнения специфических задач, предусматривавших огневой контакт на коротких дистанциях в полной мере хватало возможностей стечкинского детища. А когда в начале 1990-х такое же специфическое оружие потребовалось подразделениям спецназначения МВД, их сотрудники тоже сделали выбор в пользу АПС. Этот пистолет активно применялся во время обеих чеченских кампаний и в других локальных конфликтах на территории бывшего СССР. Да и за рубежом его ценили достаточно высоко: скажем, АПС имели в качестве личного оружия кубинские лидеры Че Гевара и Фидель Кастро, а вообще этот пистолет состоял на вооружении в полусотне разных стран.

Эрнесто Че Гевара с автоматическим пистолетом Стечкина на стрельбище

Источник: ru-polit.livejournal.com

Кто играет на стечкинских «Фаготах»

Странная судьба пистолета-первенца коснулась и других образцов вооружения, созданных Игорем Стечкиным. Когда военные объявили конкурс «Абакан» в поисках автомата, стреляющего кучнее, чем традиционные АК, конструктор представил на него оружие, отличавшееся оригинальной компоновкой «булл-пап»: с магазином, расположенным позади рукоятки управления огнем (это позволяет снизить габариты и вес оружия). Стечкинский автомат ТКБ-0146 показал отличные результаты, но в конечном итоге уступил спроектированному в традиционной компоновке автомату Никонова АН-94. То же самое случилось и с укороченным автоматом ТКБ-0116: оригинальный, простой и технологичный, он все-таки уступил калашниковскому АКС-74У . А автоматические пистолеты, к проектированию которых Стечкин вернулся в начале 1990-х годов, как и АПС, нашли спрос только в спецподразделениях.

Пожалуй, только работа Игоря Стечкина в совершенно иной области – проектировании переносного ракетного оружия – принесла положительные и весьма впечатляющие результаты. Противотанковые ракетные комплексы «Фагот» и «Конкурс» не просто были приняты на вооружение, но и доказали свою высокую эффективность при отличных эксплуатационных характеристиках, подтверждением чему стали их закупки множеством стран. И все-таки в историю советского оружия Игорь Яковлевич раз и навсегда вошел благодаря своему самому первому самостоятельному проекту — пистолету АПС. Имя «Стечкин» стало таким же нарицательным, как «Калашников» или «Макаров», а это само по себе служит свидетельством признания успеха оружейника у главных потребителей его продукции — военных.

Представленный на конкурс «Абакан» автомат Стечкина ТКБ-0146 (крайний справа) среди других автоматов-конкурсантов

Источник: bastion-karpenko.ru

Обложка: Оружейник Игорь Стечкин со своим самым знаменитым детищем — пистолетом АПС. Источник: forum.guns.ru

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