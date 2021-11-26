ГЕРАСИМОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ГЕРАСИМОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - российский живописец, народный художник СССР (1943 год), действительный член АХ СССР (1947 год; президент в 1947-1957 годы).
Учился в МУЖВЗ (1903-1910 годы) у А.Е. Архипова, Н.А. Касаткина и К.А. Коровина, затем там же на архитектурном отделении (до 1915 года). Экспонент ТПХВ (1913-1915 годы), организатор «Коммуны художников» (1918-1925 годы) в Козлове, член АХРР (1925-1932 годы). Был также председателем Оргкомитета СХ СССР (1939-1954 годы). До 1917 года писал преимущественно пейзажи («Тройка. Зимняя дорога», 1912 год, ГТГ). Один из офицальных художников сталинской эпохи, видный представитель искусства социалистического реализма, писал в современное время помпезные, преимущественно многофигурные полотна на историко-революционной темы («Ленин на трибуне», 1929-1930 годы, ГИМ; «Гимн Октябрю», 1942 год, ГРМ), исполнял репрезентативные портреты руководителей государства («И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле», 1938 год, ГТГ) и деятелей искусства (О.В. Лепешинской, 1939 год, ГТГ; А.К. Тарасовой, 1939 год, ГРМ; «Портрет старейших советских художников И.Н. Павлова, В.Н. Бакшеева, В.К. Бялыницкого-Бирули, В.Н. Мешкова», 1944 год, золотая медаль Всемирной выставки в Брюсселе, 1958 год, ГТГ), также жанровые картины, пейзажи и натюрморты («После дождя», 1935 год, ГТГ). Работал в области сценографии и книжной иллюстрации.
Лучшие работы Герасимова отличает пастозная манера живописи, насыщенность колорита, характерность портретных образов. Возглавлял творческую мастерскую станковой живописи АХ СССР в Ленинграде (1949-1960 годы). Государственная премия СССР (1941 год, 1943 год, 1946 год, 1949 год). Награждён орденом Ленина (1936 год).