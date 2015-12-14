Дело Еврейского антифашистского комитета Еврейский антифашистский комитет (ЕАК) — общественная организация в СССР, образованная органами НКВД в начале 1942 года при Совинформбюро из представителей советской еврейской интеллигенции для пропагандистских целей за рубежом. На чтение: 4 минуты

БОРЬБА С «КОСМОПОЛИТИЗМОМ»

Еврейский антифашистский комитет был создан в годы войны (февраль-март 1942 г.), как было провозглашено, для сплочения антифашистских сил в борьбе с фашистским геноцидом. Реальной прагматичной целью его функционирования было выбивание финансовых средств из американских финансовых магнатов-евреев на ведение войны против фашизма. Для членов ЕАК основным делом стал сбор документальных материалов для "Черной книги" о злодеяниях фашистов против евреев (эта идея возникла независимо у многих – в том числе у А.Эйнштейна, И.Эренбурга и др.). В 1947 г. печатание "Черной книги" было остановлено, а часть уже отпечатанного тиража передана в ЕАК. К счастью, копии "Черной книги" удалось переправить на Запад, где она и была опубликована. Ныне 27 папок "Черной книги" хранятся в ГАРФе.

В ЕАК вошел цвет еврейской культуры. Возглавил его великий актер-трагик Соломон Михоэлс. Членами его стали поэты и писатели И.С.Фефер, Л.М.Квитко, П.Д.Маркиш, Д.Р.Бергельсон, С.З.Галкин, художественный руководитель Московского государственного еврейского театра (ГОСЕТ) В.Л.Зускин, главный врач ЦКБ им. Боткина Б.А.Шимелиович, директор Института физиологии АМН СССР академик АН СССР и АМН СССР Л.С.Штерн, член ЦК ВКП(б) председатель Совинформбюро С.А.Лозовский и др. Комитет имел свой печатный орган – газету "Эйникайт" ("Единение"), которая распространялась в СССР и за рубежом. В ходе поездок в США, осуществлявшихся по заданию ЦК ВКП(б), С.Михоэлс и другие члены ЕАК общались с представителями еврейской культурной элиты США, многие из которых были членами сионистских организаций (позже это ставилось им в вину). С.Михоэлс встречался в США и с А.Эйнштейном. В 1946 г. С.Михоэлс был удостоен Сталинской премии за создание по мотивам еврейского музыкального фольклора спектакля "Фрейлехс".

После окончания второй мировой войны существование ЕАК исчерпало задачи, которые возлагало на него советское руководство, и ЕАК стал восприниматься как опасный организационно-националистический центр. Несмотря на то, что деятельность ЕАК была полностью под контролем со стороны Секретариата ЦК ВКП(б) через председателя ЕАК члена ЦК ВКП(б) С.А.Лозовского и со стороны спецслужб – через секретаря ЕАК И.С.Фефера, являвшегося сотрудником МГБ, высшее партийные инстанции решили от ЕАК избавиться совсем.

После серии докладных записок в ЦК ВКП(б) и Совет министров СССР, МГБ под непосредственным руководством В.С.Абакумова в декабре 1947 г. начало прямую фальсификацию уголовного дела об антисоветской националистической деятельности ЕАК. Показания на руководство ЕАК были получены с помощью пыток (как это было установлено в ходе расследования обстоятельств гибели членов ЕАК) от старших научных сотрудников двух академических институтов – И.И.Гольдштейна (Институт экономики АН СССР) и З.С.Гринберга (Институт мировой литературы АН СССР).

20 ноября 1948 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение "поручить МГБ СССР немедля распустить "Еврейский антифашистский комитет", так как, как показывают факты, этот комитет является центром антисоветской пропаганды и регулярно поставляет антисоветскую информацию органам иностранной разведки. В соответствии с этим органы печати этого комитета закрыть, дела комитета забрать. Пока никого не арестовывать." Вскоре табу на аресты было снято – в конце 1948 г. были арестованы И.С.Фефер, В.Л.Зускин (его арестовали в клинике для нервнобольных), Д.Н.Гофштейн. В середине января 1949 г. – Б.А.Шимелиович и И.С.Юзефович, а с 24 по 28 января – Л.М.Квитко, П.Д.Маркиш, Д.Р.Бергельсон, академик Л.С.Штерн, И.С.Ватенберг, Ч.С.Ватенберг-Островская, Э.И.Теумин.

Решением ЦК ВКП(б) от 18 января 1949 г. (опросом) С.А.Лозовский был выведен из ЦК ВКП(б) и исключен из партии, 20 января он был вызван в ЦК и ознакомлен с решением, а 26 января 1949 г. арестован5. 29 января был также арестован академик АН и АМН биохимик Я.О.Парнас, скончался в этот же день, по-видимому, в ходе первого допроса. Пока неясно, был ли связан его арест с «делом ЕАК». О его смерти сообщено не было и еще несколько лет от его жены принимались посылки для Я.О.Парнаса.

28 января в газетах была опубликована анонимная статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», в которой впервые появился термин «безродный космополитизм». С этого газетного «залпа» началась 2-х-месячная кампания по борьбе с космополитизмом – фактически государственная антисемитская кампания, в ходе которой во всех институтах и учреждениях проводились собрания по разоблачению и увольнению «безродных космополитов» (в основном, евреев).

Под шум этой кампании из арестованных членов ЕАК выбивались показания. Под пытками все арестованные по «делу ЕАК» (за исключением врача Б.А.Шимелиовича) дали показания о проводимой членами ЕАК антисоветской, националистической и шпионской деятельности. Однако кампания по борьбе с космополитизмом была резко свернута в апреле 1949, а "суд" над членами ЕАК был отложен на 3,5 года – до августа 1952.

Решение о расстреле 14 из 15 обвиняемых (кроме Лины Штерн) было принято на заседании Политбюро после доклада министра госбезопасности С.Д.Игнатьева и его заместителя М.Д.Рюмина, и было доведено до сведения председателя Военной коллегии Верховного суда СССР А.А.Чепцова. Начавшийся 18 июля 1952 г. суд юридически оформил это решение высшей партийной инстанции. 12 августа 1952 г. приговор был приведен в исполнение. В связи с "делом Еврейского антифашистского комитета" в 1948-1952 гг. были арестованы и привлечены к уголовной ответственности по обвинению в шпионаже и националистической деятельности еще 110 человек, из них 10 человек было казнено, 5 умерло во время следствия, 5 освобождено, а остальные 90 приговорены к разным срокам, в том числе 20 человек – к 25 годам, а 50 – к 10 годам лагерей. Позже все они были реабилитированы за отсутствием состава преступления.

К.А. Томилин. Физики и борьба с космополитизмом

www.ihst.ru/projects/sohist/papers/tom97ph.htm

УБИЙСТВО МИХОЭЛСА

Товарищу БЕРИЯ Л.П.

По Вашему требованию докладываю об обстоятельствах проведенной операции по ликвидации главаря еврейских националистов Михоэлса в 1948 году.

В ноябре – декабре (точно не помню) 1947 года Абакумов и я были вызваны в Кремль к товарищу Сталину И.В., насколько я помню, по вопросу следственной работы МГБ. Во время беседы, в связи с чем, сейчас вспомнить затрудняюсь, товарищем Сталиным была названа фамилия Михоэлса и в конце беседы было им дано указание Абакумову о необходимости проведения специального мероприятия в отношении Михоэлса, и что для этой цели устроить «автомобильную катастрофу».

К тому времени Михоэлс был известен как главный руководитель еврейского националистического подполья, проводивший по заданию американцев активную вражескую работу против Советского Союза.

Примерно в первых числах января 1948 года Михоэлс выехал по делам театра в г. Минск. Воспользовавшись этой поездкой, Абакумовым было принято решение во исполнение указания провести операцию по ликвидации Михоэлса в Минске.

Организация операции была поручена мне и бывшему министру Государственной безопасности Белорусской ССР товарищу Цанава Л.Ф.

(…)

Поскольку уверенности в благополучном исходе операции во время «автомобильной катастрофы» у нас не было, да и это могло привести к жертвам наших сотрудников, мы остановились на варианте – провести ликвидацию Михоэлса путем наезда на него грузовой машины на малолюдной улице.

Но этот вариант, хотя и был лучше первого, но он также не гарантировал успех операции наверняка. Поэтому было решено Михоэлса через агентуру пригласить в ночное время в гости к каким-нибудь знакомым, подать ему машину к гостинице, где он проживал, привезти его на территорию загородной дачи тов. Цанава Л.Ф., где и ликвидировать, а потом труп вывезти на малолюдную (глухую) улицу города, положить на дороге, ведущей к гостинице, и произвести наезд грузовой автомашиной. Этим самым создавалась правдоподобная картина несчастного случая наезда автомашины на возвращающихся с гулянки людей, тем паче подобные случаи в Минске в то время были очень часты. Так было и сделано. Операция была проведена успешно, если не ошибаюсь, в ночь с 11 на 12 января 1948 года.

Для того чтобы сохранить операцию в строжайшей тайне, во время операции над Михоэлсом были вынуждены пойти с санкции Абакумова на ликвидацию и агента, приехавшего с ним из Москвы, потому что последний был в курсе всех агентурных мероприятий, проводившихся по Михоэлсу, бывал вместе с ним во всех местах, он же поехал с ним в гости. Доверием у органов агент не пользовался.

Непостердственными исполнителями были: тов. Лебедев В.Е., Круглов Б.А. и тов. Шубняков Ф.Г.

О ходе подготовки и проведения операции мною дважды или трижды докладывалось Абакумову по ВЧ, а он, не кладя трубки, по АТС Кремля докладывал в Инстанцию.

Мне известно, что о проведенной операции МГБ СССР было доложено в Инстанцию, а участники операции за образцовое выполнение специального задания Правительства были награждены орденами Советского Союза.

Доклад С.И. Огольцова Л.П. Берии 18 марта 1953 г.

http://www.rubezh.eu/Zeitung/2008/01/11.htm

«ЦЕНТР ШПИОНСКИЙ И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ»

В конце 1948 и начале 1949 годов МГБ СССР были арестованы главари националистического подполья, проводившие подрывную шпионскую работу под прикрытием Еврейского антифашистского комитета. Проведенным расследованием установлено, что привлеченные по настоящему делу обвиняемые ЛОЗОВСКИЙ, ФЕФЕР, БРЕГМАН, ЮЗЕФОВИЧ, БЕРГЕЛЬСОН, ШИМЕЛИОВИЧ, КВИТКО, МАРКИШ, ГОФШТЕЙН, ЗУСКИН и ШТЕРН, заняв руководящее положение в Еврейском антифашистском комитете, превратили эту организацию в центр шпионской и националистической работы, направлявшейся реакционными кругами США.

Поставив своей задачей объединение евреев для борьбы против национальной политики ВКП(б) и действуя по прямому сговору с представителями американских реакционных кругов, обвиняемые ЛОЗОВСКИЙ, ФЕФЕР, а также МИХОЭЛС и ЭПШТЕЙН (умерли), при поддержке своих сообщников домогались от Советского правительства предоставления территории Крыма для создания там еврейской республики, которую американцы рассчитывали использовать в качестве плацдарма против СССР.

Обещав МИХОЭЛСУ, ФЕФЕРУ и их единомышленникам оказать содействие в получении Крыма, представители реакционных кругов США потребовали от них обширных сведений об экономике Советского Союза и усиления националистической работы. Выполняя задания американцев, ЛОЗОВСКИЙ, ФЕФЕР, МИХОЭЛС, ЭПШТЕЙН и их сообщники под видом освещения жизни евреев в СССР направляли в США шпионскую информацию о работе промышленности, месторождениях полезных ископаемых, населении, научных открытиях и т.д., а также развернули националистическую пропаганду среди еврейского населения СССР.

Следствием установлено, что обвиняемые ЛОЗОВСКИЙ,ФЕФЕР, БРЕГМАН, ЮЗЕФОВИЧ, БЕРГЕЛЬСОН, ШИМЕЛИОВИЧ, КВИТКО, МАРКИШ, ГОФШТЕЙН, ВАТЕНБЕРГ, ТАЛЬМИ, ШТЕРН и ВАТЕНБЕРГ-ОСТРОВСКАЯ, будучи выходцами из социально-чуждой среды и разных враждебных ВКП(б) и советской власти организаций, уже задолго до создания Еврейского антифашистского комитета неоднократно выступали с вражескими вылазками против политики партии и Советского правительства.

Из обвинительного заключения по делу ЕАК 03.04.1952

http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/87

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Проверкой установлено, что некоторые осужденные по данному делу руководящие работники ЕАК из националистических побуждений пытались присвоить комитету явно несвойственные ему функции, вмешивались от имени комитета в разрешение вопросов о трудоустройстве отдельных лиц еврейской национальности, возбуждали ходатайства об освобождении заключенных евреев из лагерей, в своих литературных работах и отдельных устных выступлениях допускали националистические утверждения. Эти неправильные действия объективно привели к тому, что еврейские националистические элементы пытались группироваться вокруг Еврейского антифашистского комитета. Воспользовавшись этим, АБАКУМОВ и его сообщники возвели эти действия руководителей Еврейского антифашистского комитета в государственные, контрреволюционные преступления, хотя данных, которые давали бы основания обвинять ЛОЗОВСКОГО и других в таких преступлениях, как измена Родине, шпионаж и другие контрреволюционные действия, не было. Эти возведенные на них обвинения, как показала проверка, не доказаны.

(…)

Таким образом, в настоящее время установлено, что ЛОЗОВСКИЙ, ФЕФЕР и другие, проходящие по данному делу лица, были осуждены необоснованно. В связи с этим, 22 ноября 1955 года Военная коллегия Верховного суда СССР, по заключению Прокуратуры, приговор в отношении ЛОЗОВСКОГО С.А., ФЕФЕРА И.С. и других (всего в количестве 15 человек) по вновь открывшимся обстоятельствам, отменила и дело в уголовном порядке прекратила по ст. 4, п. 5 УПК РСФСР, т.е. за отсутствием состава преступления.

Обложка: Обложка следственного дела ЕАК (Еврейского антифашистского комитета). 1951.

Источник: https://ru.m.wikipedia.org