АВДУСИН ДАНИИЛ АНТОНОВИЧ
Советский археолог. Доктор исторических наук (1968), профессоркафедры археологии исторического факультета МГУ (1971).
Родился в 20 августа 1918 года в г. Сычевке Смоленской губернии. В 1942 году окончил исторический факультет МГУ. Участник великой отечественной войны. В 1948 году под руководством профессора А.Д. Арциховского защитил кандидатскую диссертацию на тему «Дружинные курганы кривичей». С 1949 года руководил работами Смоленской археологической экспедиции МГУ, положившей начало планомерным археологическим исследованиям Смоленска и Гнездовского археологического комплекса. В 1968 году по совокупности работ ему была присвоена степень доктора исторических наук.
Автор более 100 научных публикаций, в том числе ставших классическими учебников по археологии – «Археология СССР», «Основы археологии», «Полевая археология».
Сочинения:
Актуальные вопросы изучения древностей Смоленска и его ближайшей окрути // Смоленск и Гнёздово. М., 1991.
Археология СССР. М., 1977.
Возникновение Смоленска, 1957.
Гнёздовская экспедиция. //Краткие сообщения Института истории материальной культуры (КСИИМК). Вып. XLIV. М.-Л. 1952
Гнёздовские курганы. Смоленск, 1952.
Ключ-город, 1983
Образование древнерусских городов лесной зоны // Труды V международного конгресса славянской археологии. Т. 1. Вып. 2а. М., 1987.
Основы археологии. М., 1989.
Отчёт о раскопках в Гнёздове в 1957—1960 гг. // Материалы по изучению Смоленской области (МИСО) / Вып. VII.М. 1970.
Отчёт о раскопках Гнёздовских курганов в 1949 г. // Материалы по изучению Смоленской области (МИСО). Вып. 1. 1952. с.311-367.
Полевая археология СССР. М., 1980.