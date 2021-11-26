АВДИЕВ, Всеволод Игоревич

Крупный востоковед, египтолог , профессор.

В 1924–1941 — научный сотрудник, зав. Отделом Древнего Востока ГМИИ им. А. С. Пушкина; 1953–1955 — директор Института востоковедения АН СССР; 1951–1973 — зав. кафедрой Древнего мира МГУ . Почетный член Египтологического института при Карловом университете в Праге, член-корр. Общества классических исследований при Венгерской Академии наук. Премия Г. А. Насера; орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени. Автор более 150 работ. Сталинская премия I степени (1951) за труд «История Древнего Востока» (1948).

Сочинения:

Авдиев В. И. Военная история древнего Египта. Т. 1. М., 1948. Т. 2. М., 1959;

История Древнего Востока. М., 1948 (1953, 1970).

Авторы статьи: C. В. Дикарева, С. В. Архипова.