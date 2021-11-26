ЖИЛИНСКАЙТЕ ВИТАУТЕ

ЖИЛИНСКАЙТЕ ВИТАУТЕ - литовская писательница.

В 1955 году окон­чи­ла факультет жур­на­ли­сти­ки Виль­нюс­ско­го университета. Литературный де­бют - сбор­ник сти­хов «Не ос­та­но­вись, мгно­ве­ние» («Nesustok, valandėle», 1961). Из­вест­ность Жилинскайте при­нес­ли юмо­ри­стические и сатирические рас­ска­зы, в ко­то­рых вы­смеи­ва­ют­ся за­кос­не­лые фор­мы куль­тур­ной жиз­ни, па­ро­ди­ру­ют­ся литературные штам­пы, рас­кры­ва­ют­ся про­ти­во­ре­чия современной ци­ви­ли­за­ции. В са­ти­рических сборниках «Не с пер­во­го взгля­да» («Ne iš pirmo žvilgsnio», 1962), «Ан­гел над го­ро­дом» («Angelas vir ̌s mies­to», 1967), «Ин­сти­тут ро­ман­ти­ки» («Ro­mantikos institutas », 1968) и др. Жилинскайте от­ка­зы­ва­ет­ся от при­выч­ной фа­бу­лы, пе­ре­пле­тая в па­ра­док­саль­ном по­ве­ст­во­ва­нии фан­та­стические и ре­аль­ные си­туа­ции. Жилинскайте пи­шет так­же для де­тей: кни­ги ска­зок (в ду­хе Х.К. Ан­дер­се­на) и рас­ска­зов «Ми­ке-ве­ли­кан» («Mikė milžinas», 1967), «Усы Де­да Мо­ро­за» («Senelio Šalčio u̅sai», 1969), «Ле­дя­ная фея» («Ledinė fėja», 1979), «Пу­те­ше­ст­вие на Тан­дад­ри­ку» («Kelionė ᶖ Tandad­rikᶐ», 1984) и др. (смотри Детский фольклор ); пье­сы для ку­коль­ных те­ат­ров. Под­го­то­ви­ла ан­то­ло­гию фель­е­то­на «Са­мая ин­те­рес­ная мас­ка» («ļdo­miausioji kaukė», 1993). Про­из­ве­де­ния Жилинскайте пе­ре­ве­де­ны на многие язы­ки ми­ра. Государственная премия Ли­товской ССР (1972, 1979).

Сочинения:

Ап­ло­дис­мен­ты. М., 1990.