ЖИГУЛИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЖИГУЛИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - русский поэт, прозаик.
По материнской линии потомок В.Ф. Раевского. В 1949 году поступил в Воронежский лесотехнический институт (окончил его в 1960 году), в том же году арестован как участник нелегальной антисталинской организации «Коммунистическая партия молодёжи» (смотри Десталинизация). В 1954 году освобождён, в 1956 году реабилитирован. Историю ареста и лагерные мытарства описал в рассказах и автобиографической повести «Чёрные камни» (1988). Окончил Высшие литературные курсы СП в Москве (1965). Дебютировал как поэт в 1949 году; 1-й сборник - «Огни моего города» (1959). Автор более 20 поэтических книг: «Память» (1964), «Полярные цветы» (1966), «Свет предосенний» (1972), «Полынный ветер» (1975), «Горящая береста» (1977), «Соловецкая чайка» (1979), «Жизнь, нечаянная радость» (1980), «В надежде вечной» (1983), «Весеннее имя» (1987), «За рекой Чуною» (1988), «Белый лебедь» (1988), «Летящие дни» (1989) и др. В основе поэзии Жигулина - любовь к неброской природе средней полосы России и Сибири; глубинная религиозность, восприятие жизни как чуда в сочетании с тревожным ощущением «непостоянности бытия» придают его пейзажной лирике философско-медитативный характер. (смотри Медитация).
Сочинения:
Стихотворения. М., 2000;
Полвека боли и любви: Стихотворения и проза. М., 2001.