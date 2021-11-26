ЖИГУЛИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЖИГУЛИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - русский поэт, прозаик.

По ма­те­рин­ской ли­нии по­то­мок В.Ф. Ра­ев­ско­го. В 1949 году по­сту­пил в Во­ро­неж­ский ле­со­тех­нический институт (окон­чил его в 1960 году), в том же го­ду аре­сто­ван как уча­ст­ник не­ле­галь­ной ан­ти­ста­лин­ской организации «Ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия мо­ло­дё­жи» (смотри Десталинизация ). В 1954 году ос­во­бо­ж­дён, в 1956 году реа­би­ли­ти­ро­ван. Ис­то­рию аре­ста и ла­гер­ные мы­тар­ст­ва опи­сал в рас­ска­зах и ав­то­био­гра­фической по­вес­ти «Чёр­ные кам­ни» (1988). Окон­чил Выс­шие литературные кур­сы СП в Мо­ск­ве (1965). Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1949 году; 1-й сбор­ник - «Ог­ни мое­го го­ро­да» (1959). Ав­тор бо­лее 20 по­этических книг: «Па­мять» (1964), «По­ляр­ные цве­ты» (1966), «Свет пре­до­сен­ний» (1972), «По­лын­ный ве­тер» (1975), «Го­ря­щая бе­ре­ста» (1977), «Со­ло­вец­кая чай­ка» (1979), «Жизнь, не­ча­ян­ная ра­дость» (1980), «В на­де­ж­де веч­ной» (1983), «Ве­сен­нее имя» (1987), «За ре­кой Чу­ною» (1988), «Бе­лый ле­бедь» (1988), «Ле­тя­щие дни» (1989) и др. В ос­но­ве по­эзии Жигулина - лю­бовь к не­бро­ской при­ро­де сред­ней по­ло­сы Рос­сии и Си­бири; глу­бин­ная ре­ли­ги­оз­ность, вос­при­ятие жиз­ни как чу­да в со­че­та­нии с тре­вож­ным ощу­ще­ни­ем «не­по­сто­ян­но­сти бы­тия» при­да­ют его пей­заж­ной ли­ри­ке фи­ло­соф­ско-ме­ди­та­тив­ный ха­рак­тер. (смотри Медитация ).

Сочинения:

Сти­хо­тво­ре­ния. М., 2000;

Пол­ве­ка бо­ли и люб­ви: Сти­хо­тво­ре­ния и про­за. М., 2001.