ЮМАТОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Во время войны

В первые годы Великой Отечественной войны учился в Военно-морской школе, но уже в 1942 г. начал службу на торпедном катере «Отважный», а через год стал рулевым. Принимал участие в различных десантных операциях, неоднократно был ранен. Участвовал во взятии Бухареста, Будапешта и Вены. Отличился в боях рядом с сербским городом Смедерево во время Белградской операции, передавая приказы комдива семафора на открытом боевом посту, а затем своим огнем в темноте подавил три огневых точки противника, за что получил медаль Ушакова .

Актер кино

После войны возвратился в Москву, где его случайно увидел кинорежиссёр Г.В. Александров и пригласил моряка в эпизод фильма «Весна». Затем он снимался в целом ряде картин, но настоящая известность к нему пришла после роли Виктора Ермолаева в картине «Адмирал Ушаков» (режиссер М.И. Ромм ). После этого снимался во множестве фильмов. В 1969 г. был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. Наибольшую популярность и народную любовь ему принесла картина «Офицеры» (режиссер В.Рогов), в которой он сыграл роль Алексея Трофимова, одного из двух главных героев киноленты. Его фильмография насчитывает более 70 картин.

Последние годы жизни

В 1994 г. в ходе бытовой ссоры, в состоянии алкогольного опьянения Юматов застрелил дворника, вместе с которым они хоронили собаку актера. Через два месяца после ареста его выпустили из «Матросской тишины» под подписку о невыезде, а в 1995 г. он попал под амнистию к 50-летию Победы. Вскоре дело было закрыто. После этого актер бросил пить, часто посещал церковь, ухаживал за своей женой, но состояние его здоровья стремительно ухудшалось. Скончался он от разрыва брюшной аорты и был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

9 декабря 2013 г. в Москве на Фрунзенской набережной рядом со зданием Министерства обороны РФ был открыт памятник героям фильма «Офицеры», повторивший знаменитый кадр фильма.