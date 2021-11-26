«ДЕЛО»

«ДЕ́ЛО» - русский литературно-по­ли­тический журнал .

Вы­хо­дил еже­ме­сяч­но в 1866-1888 в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Из­да­тель и официальный ре­дак­тор - Н.И. Шуль­гин, фак­тический ре­дак­тор - Г.Е. Бла­го­свет­лов (до 1880); сре­ди ре­дак­то­ров - Н.В. Шел­гу­нов (1881-1882), К.М. Ста­ню­ко­вич (1883) и другие Жур­нал, став­ший пре­ем­ни­ком «Рус­ско­го сло­ва», вы­сту­пал про­тив пе­ре­жит­ков кре­по­ст­ни­че­ст­ва , за­щи­щал в ду­хе на­род­ни­че­ст­ва пат­ри­ар­халь­ную кре­сть­ян­скую об­щи­ну и кус­тар­ные про­мыс­лы, про­па­ган­ди­ро­вал отдельные по­ло­же­ния эко­но­мической тео­рии К. Мар­кса , от­стаи­вал прин­ци­пы реа­ли­стического ис­кус­ст­ва. Пуб­ли­ко­вал на­учные, публи­ци­стические и литературно-кри­тические ста­тьи, беллет­ри­сти­ку. С «Дело» со­труд­ни­ча­ли П.Л. Лав­ров , Д.Н. Ма­мин-Си­би­ряк, Д.Д. Ми­на­ев, Д.И. Пи­са­рев, Ф.М. Ре­шет­ни­ков, Г.И. Ус­пен­ский и другие

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