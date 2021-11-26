«ДЕЛО»
«ДЕ́ЛО» - русский литературно-политический журнал.
Выходил ежемесячно в 1866-1888 в Санкт-Петербурге. Издатель и официальный редактор - Н.И. Шульгин, фактический редактор - Г.Е. Благосветлов (до 1880); среди редакторов - Н.В. Шелгунов (1881-1882), К.М. Станюкович (1883) и другие Журнал, ставший преемником «Русского слова», выступал против пережитков крепостничества, защищал в духе народничества патриархальную крестьянскую общину и кустарные промыслы, пропагандировал отдельные положения экономической теории К. Маркса, отстаивал принципы реалистического искусства. Публиковал научные, публицистические и литературно-критические статьи, беллетристику. С «Дело» сотрудничали П.Л. Лавров, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Д.Д. Минаев, Д.И. Писарев, Ф.М. Решетников, Г.И. Успенский и другие