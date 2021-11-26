ПОРОТОВ ГЕОРГИЙ ГЕРМАНОВИЧ

ПОРОТОВ ГЕОРГИЙ ГЕРМАНОВИЧ - ительменский писатель, фольклорист .

Пи­сал на русском язы­ке. В 1944-1953 годы был пас­ту­хом, уче­ни­ком куз­не­ца, бух­гал­те­ром. Окон­чил Ха­ба­ров­скую крае­вую культ­про­свет­шко­лу в Би­ро­бид­жа­не (1957). В 1959-1964 годы ди­рек­тор и художественный руководитель Ко­ряк­ско­го ок­руж­но­го до­ма народного твор­че­ст­ва в селе Миль­ко­во, в 1964-1967 годы заведующий от­де­лом куль­ту­ры Миль­ков­ско­го рай­ис­пол­ко­ма; в 1967-1976 годы стар­ший ме­то­дист Кам­чат­ско­го об­ла­ст­но­го до­ма народного твор­че­ст­ва. Со­би­ра­тель фольк­ло­ра ко­рен­ных на­ро­дов Кам­чат­ки, Поротов в сво­ём твор­че­ст­ве ши­ро­ко ис­поль­зо­вал его мо­ти­вы. Ав­тор по­этических сборников: «Ое» (1967), «Аки­ках, Ачи­чух, Аба­бах» (1972), «Пес­ни стра­ны Уй­ко­аль» (1975), «Кам­чат­ский мо­тив» (1984), «Ве­тер жиз­ни» (1986, посмертно); сборника пьес «Ко­рел» (1969); ис­то­рических ро­ма­нов «На око­ли­це Ру­си» (книги 1-2, 1979-1981); «Кам­ча­да­лы» (не за­вер­шён; 1994 год, посмертно). Сто­ял у ис­то­ков соз­да­ния пер­во­го профессионального ко­ряк­ско­го ан­самб­ля «Мэн­го» и других.

Сочинения:

Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы. Пе­тро­пав­ловск- Кам­чат­ский, 1990;

Со­чи­не­ния. Пе­тро­пав­ловск- Кам­чат­ский, 2003. Т. 1-2.