ПОДГОРНЫЙ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ

ПОДГОРНЫЙ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ - российский актёр, народный артист.

Сын ак­тё­ра Ма­ло­го те­ат­ра В.А. Под­гор­но­го. В 1954 году окон­чил Те­ат­раль­ное училище имени М.С. Щеп­ки­на (пе­да­гог Л.А. Вол­ков), то­гда же при­гла­шён в труп­пу Ма­ло­го те­ат­ра. Пер­вая круп­ная роль - Угис («Ле­то млад­ше­го бра­та» Г. Прие­де). Ин­тел­ли­гент­но­му, эле­гант­но­му, обая­тель­но­му и ост­ро­ум­но­му, сра­зу при­вле­кав­ше­му к се­бе вни­ма­ние, Подгорному в то же вре­мя бы­ло при­су­ще тон­кое по­ни­ма­ние сце­ны и парт­нё­ра. В его твор­че­ст­ве иро­ния, па­ра­док­саль­ность и сар­казм ор­га­нич­но со­че­та­лись с ро­ман­тической при­под­ня­то­стью, празд­нич­но­стью, те­ат­раль­ной па­рад­но­стью. Ис­пол­ни­тель­скую ма­не­ру от­ли­ча­ли чёт­кая и точ­ная пла­стическая вы­ра­зи­тель­ность, гра­фическая че­кан­ность жес­та, спо­соб­ность к крас­но­ре­чи­во­му мол­ча­нию. За­вое­вать по­ло­же­ние од­но­го из пер­вых ак­тё­ров Ма­ло­го те­ат­ра по­зво­лил ус­пех уже в ран­них ро­лях: Сер­гей Алек­сан­д­ро­вич («Се­ло Сте­пан­чи­ко­во» по Ф.М. Дос­то­ев­ско­му), Без­айс («Ко­гда го­рит серд­це» по В.П. Ки­ну), Зе­ле­нин («Кол­ле­ги» по В.П. Ак­сё­но­ву), Шприх («Мас­ка­рад» М.Ю. Лер­мон­то­ва ). Убе­ди­тель­ный в лю­бом жан­ре, Подгорный соз­дал раз­ные об­ра­зы: ли­ри­ко-ге­рои­че­ские (Чац­кий - «Го­ре от ума» А.С. Гри­бое­до­ва, князь Бель­ский - «Ка­сат­ка» А.Н. Тол­сто­го), ха­рак­тер­ные (Рю­мин - «Дач­ни­ки» М. Горь­ко­го, Ни­ко­лай Реп­нин - «При­зна­ние» С.А. Дан­гу­ло­ва, Мур­за­вец­кий - «Вол­ки и ов­цы» А.Н. Ост­ров­ско­го), са­ти­ри­че­ские (Ре­пе­ти­лов - «Го­ре от ума» Гри­бое­до­ва, ге­не­рал Таф­то - «Яр­мар­ка тще­сла­вия» по У. Тек­ке­рею), дра­ма­ти­че­ские (Вольф­ганг - «Пе­ред за­хо­дом солн­ца» Г. Га­упт­ма­на, Иван фон Кри­жо­вец - «Аго­ния» М. Крле­жи, Ле­о­нид - «Рет­ро» А.М. Га­ли­на), ко­ме­дий­ные (Те­ля­тев - «Бе­ше­ные день­ги» Ост­ров­ско­го, Ан­ту­ан - «Ма­му­ре» Ж. Сар­ма­на), тра­ги­че­ские (Пер­вый плен­ный - «Оп­ти­ми­сти­че­ская тра­ге­дия» В.В. Виш­нев­ско­го). Глу­бо­кий, слож­ный пси­хо­ло­гизм про­явил­ся в ро­лях: Ос­вальд («При­ви­де­ния» Г. Иб­се­на ), Не­из­вест­ный («Пу­чи­на» Ост­ров­ско­го), Гас­тон («Пу­те­ше­ст­вен­ник без ба­га­жа» Ж. Ануя). Под­го­то­вив по­след­нюю тра­гическую роль (Рам­зин - «Вы­бор» по Ю.В. Бон­да­ре­ву) и сыг­рав ге­не­раль­ный про­гон для зри­те­лей, Подгорный не до­жил до пре­мье­ры спек­так­ля. Сни­мал­ся в ки­но- и те­ле­филь­мах: «Иди­от» (Га­ня Ивол­гин), «Мич­ман Па­нин» (Ве­дер­ни­ков), «Ев­ге­ния Гран­де» (Адольф де Грас­сен), «Два би­ле­та на днев­ной се­анс» (Ле­бе­дян­ский), «Бра­тья Ка­ра­ма­зо­вы» (Ра­кит­ка), «Ста­рый дом» (Ба­рон Кет­чер), «За всё в от­ве­те» (Та­ра­ка­нов), «И на Ти­хом океа­не...» (Не­зе­ла­сов), «Осен­ний ма­ра­фон» (Ве­ри­гин), «Со­весть» (Ар­ка­дий Лыз) и другие. Ра­бо­тал на ра­дио и ТВ.