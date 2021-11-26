ПЛУЖНИКОВ Константин Ильич
Константин Ильич - российский певец (тенор), народный артист РСФСР (1983).
В 1969 году окончил Ленинградскую консерваторию (класс Е.Г. Ольховского). 1-я премия Международного конкурса музыкантов-исполнителей в Женеве (1972), 2-я премия Международного конкурса певцов имени Дж. Энеску в Бухаресте (1970). На оперной сцене дебютировал в 1968 году в партии Князя («Русалка» А.С. Даргомыжского, Ленинградский Малый театр оперы и балета). С 1971 года солист Мариинского театра (до 1992 года Ленинградский театр оперы и балета имени С.М. Кирова). Основу репертуара составляет музыка классико-романтической эпохи. Певец исполняет также оперную и кантатную музыку XX века (Мефистофель в опере «Огненный ангел» С.С. Прокофьева, Манилов в опере «Мёртвые души» Р.К. Щедрина, партия тенора в кантате «Песнь песней» С.М. Слонимского), камерные сочинения («российские песни» XVIII века, лирические песни В.П. Соловьёва-Седова). Автор учебника «Механика пения: принципы постановки голоса» (2003).
Сочинения:
Забытые страницы русского романса. СПб., 2005;
Вокальные воззрения семьи Гарсиа. СПб., 2006;
Н. Иванов. Итальянский тенор. СПб., 2006;
А. Бозио. Пьемонтская ласточка. СПб., 2010 (совм. с В. Гурковым).