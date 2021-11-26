ПЕЙКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

ПЕЙКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский ком­пози­тор, пе­да­гог, заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1964 год).

В 1940 году окон­чил Московскую консерваторию . по клас­су Н.Я. Мяс­ков­ско­го . В 1942-1959 годах пре­по­да­вал там же, в 1954-1993 годах - в Музыкально-пе­да­го­гическом институте (РАМ) имени Гне­си­ных (до 1988 года заведующий ка­фед­рой ком­по­зи­ции). Для со­чи­не­ний в це­лом ха­рак­те­рен русский ко­ло­рит, а так­же ис­поль­зо­ва­ние пе­сен­но­го те­ма­тического ма­те­риа­ла раз­ных на­ро­дов [«Из якут­ских ле­генд» (1940 год; 2-я редакция, 1957 год), «Из рус­ской ста­ри­ны» (1948 год; 2-я редакция, 1963 год), Мол­дав­ская сюи­та (1950 год) для ор­ке­ст­ра, Кон­церт­ная фан­та­зия на фин­ские те­мы для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (1953 год)]. В сти­ли­сти­ке про­сле­жи­ва­ют­ся свя­зи с отечественной сим­фо­нической му­зы­кой, в осо­бен­но­сти с му­зы­кой Мяс­ков­ско­го. В позд­нем твор­че­ст­ве об­ра­щал­ся к до­де­ка­фо­нии . Мас­тер ор­ке­ст­ров­ки. Ос­но­ва твор­че­ст­ва - со­чи­не­ния для ор­ке­ст­ра: 8 сим­фо­ний [1946, 1960 (2-я редакция), 1957, 1965, 1969, 1972, 1977, 1986 годы], Кон­церт-сим­фо­ния (1947 год), 2-я кон­церт­ная фан­та­зия (1964 год) и другие. Ав­тор опе­ры «Ночь ца­ря Ива­на» (по А.К. Тол­сто­му, Мо­ск­ва, 1982 год), ба­ле­тов «Жан­на д’Арк» (2-я редакция под названием «Ле­ген­да о Жан­не», Мо­ск­ва, 1979 год), «Аба­кая­да» (о люб­ви русского зем­ле­про­ход­ца С.И. Деж­нё­ва и якутской де­вуш­ки; Якутск, 1983 год), кан­та­ты «Пи­не­жье» (по рас­ска­зам Ф.А. Аб­ра­мо­ва, 1984 год), ора­то­рии «Дней дав­них бой» (к 600-ле­тию Ку­ли­ков­ской бит­вы, 1980 год), ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ных ан­самб­лей, ро­ман­сов и пе­сен, му­зы­ки к филь­мам, спек­так­лям дра­ма­тического те­ат­ра, ра­дио­по­ста­нов­кам. Сре­ди уче­ни­ков - С.А. Гу­бай­ду­ли­на, Е.М. Бо­тя­ров, А.Б. Жур­бин, Е.Н. Птич­кин. Ав­тор ста­тей о твор­че­ст­ве Мяс­ков­ско­го (опубликован в книге: Н.Я. Мяс­ков­ский. Ста­тьи, пись­ма, вос­по­ми­на­ния. М., 1959 года. Том 1), О. Мес­сиа­на и В. Лю­то­слав­ско­го (опубликован в сборнике: Му­зы­ка и со­вре­мен­ность. М., 1975 год. Выпуск 9). Государственная премия СССР (1947, 1951 годы).

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