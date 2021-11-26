ПЕЙКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ПЕЙКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1964 год).
В 1940 году окончил Московскую консерваторию. по классу Н.Я. Мясковского. В 1942-1959 годах преподавал там же, в 1954-1993 годах - в Музыкально-педагогическом институте (РАМ) имени Гнесиных (до 1988 года заведующий кафедрой композиции). Для сочинений в целом характерен русский колорит, а также использование песенного тематического материала разных народов [«Из якутских легенд» (1940 год; 2-я редакция, 1957 год), «Из русской старины» (1948 год; 2-я редакция, 1963 год), Молдавская сюита (1950 год) для оркестра, Концертная фантазия на финские темы для скрипки с оркестром (1953 год)]. В стилистике прослеживаются связи с отечественной симфонической музыкой, в особенности с музыкой Мясковского. В позднем творчестве обращался к додекафонии. Мастер оркестровки. Основа творчества - сочинения для оркестра: 8 симфоний [1946, 1960 (2-я редакция), 1957, 1965, 1969, 1972, 1977, 1986 годы], Концерт-симфония (1947 год), 2-я концертная фантазия (1964 год) и другие. Автор оперы «Ночь царя Ивана» (по А.К. Толстому, Москва, 1982 год), балетов «Жанна д’Арк» (2-я редакция под названием «Легенда о Жанне», Москва, 1979 год), «Абакаяда» (о любви русского землепроходца С.И. Дежнёва и якутской девушки; Якутск, 1983 год), кантаты «Пинежье» (по рассказам Ф.А. Абрамова, 1984 год), оратории «Дней давних бой» (к 600-летию Куликовской битвы, 1980 год), камерно-инструментальных ансамблей, романсов и песен, музыки к фильмам, спектаклям драматического театра, радиопостановкам. Среди учеников - С.А. Губайдулина, Е.М. Ботяров, А.Б. Журбин, Е.Н. Птичкин. Автор статей о творчестве Мясковского (опубликован в книге: Н.Я. Мясковский. Статьи, письма, воспоминания. М., 1959 года. Том 1), О. Мессиана и В. Лютославского (опубликован в сборнике: Музыка и современность. М., 1975 год. Выпуск 9). Государственная премия СССР (1947, 1951 годы).