ПАВЛОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

ПАВЛОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ - российский архитектор, заслуженный архитектор РСФСР (1975).

Окончил в 1930 Вхутемас, где учился у А.А. Веснина (смотри Веснины) и И.И. Леонидова ; входил в группу архитекторов, под руководством Леонидова разрабатывавшую проект социалистического расселения при Магнитогорском металлургическом комбинате (1930). Работал художником в театре В.Э. Мейерхольда , затем в мастерской В.А. Веснина, проектировавшей ДнепроГЭС в русле конструктивизма . В 1937-1941 годах учился в аспирантуре АА СССР у И.В. Жолтовского и А.В. Щусева. Среди работ в русле советского неоклассицизма : улица в восстановленном Севастополе (1949-1950 годы) и станция метро «Серпуховская» в Москве (ныне «Добрынинская»; 1950; совместно с архитекторами М.А. Зелениным, М.А. Ильиным). С 1951 года работал в институте «Моспроект», в 3-й магистральной мастерской под руководством А.В. Власова, занимаясь планировкой и застройкой Юго-Западного района столицы. В 1950-е годы Павлов увидел возможность вернуться к принципам модернизма, что проявилось уже в его конкурсном проекте Дворца Советов на Ленинских горах (1959). В 1960-1962 годах работал в Управлении по проектированию Всемирной выставки 1967 года (комплекс на западном берегу Москвы-реки). Затем работал в «Моспроекте-2» в качестве начальника мастерской до 1986 года, когда его мастерскую перевели в «Моспромпроект». В 1960-1970-е годы активно разрабатывал новые типы зданий (в том числе вычислительные центры и станции технического обслуживания автомобилей, СТОА), участвовал в международных конкурсах на проекты: библиотеки в Дублине (1961), центрального комплекса делового района Дефанс в агломерации Парижа (1982) и других. Создал ряд крупных градостроительных проектов, в том числе перепланировки центра Москвы (1966).

Сооружениям Павлова свойственны скульптурная лаконичная пластика и гармонично вплетённые в архитектурную композицию живописно-пластические элементы. К числу наиболее известных построек Павлова в Москве относятся СТОА «Жигули» (1966-1977 годы) на пересечении Варшавского шоссе и Московской кольцевой автомобильной дороги, комплекс Центрального экономико-математического института (1970-1978 годы). Во 2-й половине 1970-х годов, с наступлением эры постмодернизма, Павлов возвращается к использованию исторических мотивов в архитектуре, наиболее успешно - в здании Музея В.И. Ленина в Горках Ленинских под Москвой (проект 1975-1984 годы, строительство 1985-1987 годы). Основные постройки Павлова в Москве: новый корпус здания Госплана СССР в Георгиевском переулке (1965-1969 годы); вычислительные центры ЦСУ СССР (1968-1980 годы), Госплана СССР (1970), Госбанка СССР (1974-1996 годы); Музей «Траурный поезд В.И. Ленина» у Павелецкого вокзала (1977-1979 шлды), станции метро «Серпуховская» и «Нагатинская» (обе 1983). С 1934 года преподавал в МАРХИ.