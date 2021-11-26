ПАХОМОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ
ПАХОМОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ - российский график и живописец, народный художник СССР (1971 год), действительный член АХ СССР (1964 год).
Учился в Петрограде-Ленинграде в Центральном училище технического рисования барона А.Л. Штиглица (1915-1918 годы) у В.И. Шухаева, С.В. Чехонина, во Вхутемасе-Вхутеине (1919-1925 годы) у Н.А.Тырсы, В.В. Лебедева, А.Е. Карева, М.В. Добужинского и А.И. Савинова. Член Объединения новых течений в искусстве (1922-1923 годы), общества «Круг художников» (1926-1931 годы). В раннем творчестве находился под влиянием сезаннизма и кубизма [картины «Жница» («Жатва», 1928 год), «Девушка в голубом» (1929 год), обе - ГРМ]. Как художник-иллюстратор сотрудничал с журналами «Новый Робинзон», «Жизнь искусства», «Ёж», «Чиж», «Костёр», ленингр. издательствами. Один из основоположников советской детской книжной иллюстрации, оформил книги «Мастер-ломастер» С.Я. Маршака (1930 год), «Мороз, Красный нос» Н.А. Некрасова (1938, 1959 годы), «Что такое хорошо и что такое плохо» В.В. Маяковского (1938 год; переиздавалась), сборник рассказов «Филипок» (1954 год), «Азбука» (1972 год) Л.Н. Толстого и другие. С 1930-х годов изобразительная манера Пахомова становится более реалистичной, его рисунки, тяготеющие к станковизму, отличаются большой жизненной убедительностью. Мастер станковой литографии, Пахомов в годы Великой Отечественной войны серию «Ленинград в дни войны и блокады» (1941-1945 годы), запечатлевшую героизм и мужество жителей города. Восстановлению Ленинграда после войны посвящена серия «В нашем городе» (1945-1949 годы). Золотая медаль Всемирной выставки 1937 года в Париже за панно «День Страны Советов». Преподавал в ИЖСА (1948-1973 годы; профессор с 1949 года). Государственная премия СССР (1946, 1973 годы). Его сын - график Андрей Алексеевич Пахомов (родился 1947 года), заслуженный художник РФ (1999 год), действительный член РАХ (2007 год).
Сочинения:
Про свою работу. Л., 1971;
Десять книжек для детей. Л., 1986.