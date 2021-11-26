ОСТРОВСКИЙ ГРИГОРИЙ

ОСТРОВСКИЙ ГРИГОРИЙ - российский живописец.

Имя художника стало известно с 1970-х годов, когда во время реставрации портретов из фондов Солигаличского краеведческого музея были обнаружены подписи и даты на некоторых работах. Биографические сведения об Островском (в том числе даты жизни и место рождения) предположительны. Он был тесно связан с семьёй помещиков Черевиных, проживавших в усадьбе Нероново (около 25 км от Солигалича). Портреты Островского (свыше 15, преимущественно членов семей Черевиных, их соседей Лермонтовых и других.) обнаруживают влияния как русской парсуны, так и Ф.С. Рокотова (с творчеством которого Островский, возможно, был знаком); им свойственны психологическая наблюдательность, тщательная выписанность деталей (фактуры тканей, ювелирных украшений) и моделировки лиц, пристрастие к глухому (преимущественно тёмно-зелёному) фону наряду с разнообразием колористических решений.