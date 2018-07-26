«Офицеры» - фильм, влиявший на судьбы 26 июля 1971 года состоялась премьера художественного фильма «Офицеры». 1. Люба видит у Алексея шрам на спине после его возвращения из Испании - и шрам этот настоящий: актёр Георгий Юматов воевал на Великой Отечественной, был ранен. 2. По непонятным теперь причинам фильму дали только третью прокатную категорию и выпустили в разгар отпусков - настоящая популярность пришла к нему только после повторной премьеры осенью. 3. Знаменитая сцена встречи Ивана (Василий Лановой) и Любы (а также с суворовцем, вырабатывающим командный голос) перед Минобороны снималась на самом деле перед химфаком МГУ - благо фасады похожи.

26 июля 1971 года состоялась премьера художественного фильма «Офицеры». Картина стала культовым произведением, оказавшим значительное влияние на несколько поколений зрителей.

Авторы сценария: Борис Васильев и Кирилл Рапопорт. Сюжет основан на пьесе Бориса Васильева «Танкисты». Изначально проект задумывался как двухсерийный фильм, но по требованию министра обороны СССР Андрея Гречко сценарий сократили до одной серии. По словам многих ветеранов, фильм повлиял на их выбор профессии, сформировал характер и мировоззрение. В первый год после выхода картины в военные училища СССР изъявили желание поступить десятки тысяч юношей.

Сюжет

Действие фильма охватывает период с начала 1920-х годов до конца 1960-х. В центре сюжета — судьбы трёх поколений офицеров семьи Трофимовых.

В центре повествования — Алексей Трофимов (Георгий Юматов), молодой курсант, только что окончивший училище. Вместе с юной женой Любой (Алина Покровская) он отправляется в далёкий среднеазиатский гарнизон — туда, где пыль степей смешивается с потом солдат, а опасность подстерегает за каждым барханом. В гарнизоне Алексей знакомится с Иваном Вараввой (Василий Лановой) — командиром, чья харизма и мужество сразу вызывают уважение.Впоследствии их судьбы неоднократно пересекаются.

Сюжет фильма охватывает почти полвека — от Гражданской войны до послевоенных лет. Зритель проходит вместе с героями через три войны:

Разгром басмачей в Средней Азии — первые боевые испытания, где закаляется дружба Алексея и Ивана. Командировки в Китай и Испанию — время, когда любовь и долг проверяются расстоянием и опасностью. Великую Отечественную войну — самую трагическую главу. Алексей и его сын Егор уходят на фронт.

Люба, став начальником санитарного поезда, видит ужасы войны во всей их жестокости. А потом — похоронка и фотография погибшего сына, найденная у безымянного танкиста… У них на руках остаётся внук Иван, которого назвали в честь армейского друга Ивана Вараввы.

Ключевая фраза фильма — «Есть такая профессия — Родину защищать», которую произносит командир в начале картины. Она стала крылатой и рефреном проходит через весь фильм.

Три факта о фильме

1. Люба видит у Алексея шрам на спине после его возвращения из Испании - и шрам этот настоящий: актёр Георгий Юматов воевал на Великой Отечественной, был ранен.

2. По непонятным теперь причинам фильму дали только третью прокатную категорию и выпустили в разгар отпусков - настоящая популярность пришла к нему только после повторной премьеры осенью.

3. Знаменитая сцена встречи Ивана (Василий Лановой) и Любы (а также с суворовцем, вырабатывающим командный голос) перед Минобороны снималась на самом деле перед химфаком МГУ - благо фасады похожи.

«Офицеры» — не просто кинокартина, а культурное явление, которое оставило глубокий след в истории советского кинематографа и общественной жизни. Фильм до сих пор вызывает восхищение зрителей, а его фразы стали крылатыми.