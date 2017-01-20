О преемственности спортивной «холодной войны». К годовщине бойкота Олимпиады-80 20 января 1980 года США официально объявили о бойкоте XXII летних Олимпийских игр в Москве. 37-летие намерения Соединённых Штатов пустить под откос первые наши домашние Олимпийские Игры лишний раз напоминает о том, что безголовых политиков с той поры на Западе меньше не стало. На чтение: 2 минуты

20 января 1980 года США официально объявили о бойкоте XXII летних Олимпийских игр в Москве.

Чуть больше года остаётся до 9 февраля 2018 года, когда в южнокорейском городе Пхёнчхане начнётся очередная зимняя Олимпиада. Под неубиваемым лозунгом священной борьбы с допингом всё та же группа инквизиторов, что не пускала Россию в Рио-2016, грозится отстранить наших спортсменов и от грядущих зимних игр.

37-летие намерения Соединённых Штатов пустить под откос первые наши домашние Олимпийские Игры лишний раз напоминает о том, что безголовых политиков с той поры на Западе меньше не стало.

Афганский гамбит

Не прошло и месяца с момента ввода советских войск в Афганистан в конце 1979 года, как американский президент Джимми Картер объявил о суровой ответной мере: США решили бойкотировать московскую Олимпиаду. Поступок одного из самых непопулярных в американской истории последних десятилетий лидеров вполне укладывался в предвыборную логику: в ноябре 1980-го выходцу из штата Джорджия предстояло переизбираться на второй срок, и ради заветной цели Картер и его помощник по национальной безопасности неутомимый Збигнев Бжезинский решили поиграть мускулами в рассуждении «советской угрозы».

Ничего нового в Белом Доме не изобрели: предыдущую летнюю Олимпиаду-76 в Монреале демонстративно проигнорировали 29 африканских государств, причём повод был найден по факту проведения сборной Новой Зеландии по регби (неолимпийскому, заметим, виду спорта) матча с расистами из Южной Африки.

Картер решил прижучить своего недавнего приятеля товарища Брежнева, с которым он только в июне 1979-го вёл переговоры в Вене о сокращении вооружений. Деваться советскому руководству было некуда – теоретически можно было самим бойкотировать начинавшуюся 13 февраля 1980-го зимнюю Олимпиаду в американском Лейк-Плэсиде, но в таком случае во весь рост вставала угроза переноса летних игр из Москвы куда подальше, благо затраты на проведение главного спортивного форума в те вегетарианские времена были гораздо ниже сегодняшних (и как бы ни хотели отнять у России в следующем году мировой чемпионат по футболу, уже не получится, ибо поздно, потому что ужасно накладно).

Политическая добавка к дороговизне

Причём сами по себе Игры и без всякого бойкота были для партии и правительства в некотором роде головной болью. Получив в октябре 1974-го право проводить Олимпиаду-80, советские руководители очень скоро об этом пожалели. Уже в 1975-м действующий вождь товарищ Брежнев написал почти паническую и вполне себе прозорливую записку будущему вождю товарищу Черненко: « Как-то сложилось, что нами принято решение провести Олимпиаду в СССР. Стоит это мероприятие колоссальных денег. Возможно, нам стоит пересмотреть этот вопрос и отказаться от проведения Олимпиады… Знаю, что это вызовет много кривотолков… но на первый план выдвигаются вопросы о стоимости мероприятия. Некоторые товарищи подсказали, что есть возможность отказаться… уплатив какой-то небольшой взнос в виде штрафа. Кроме колоссальных расходов… могут быть разного рода скандалы, которые могут очернить Советский Союз… ».

Константин Устинович Леонида Ильича не поддержал, хотя насчёт скандалов тот оказался абсолютно прав. Картеровский бойкот внешне удался – на Олимпиаду-80 в итоге приехали атлеты ровно из 80 государств, а другие 64 поддержали линию «вашингтонского обкома».

Всё у нас получилось

Однако надежды на провал московских Игр или перенос их из СССР быстро испарились: руководство Международного олимпийского комитета во главе с лордом Килланином жёстко высказалось за исполнение принятого решения проводить соревнования в СССР. Причиной тому не просоветские симпатии, а фактор ББ (большого бизнеса) – «Адидас», «Кока-Кола» и другие олимпийские спонсоры уже вложили в московский проект значительные средства, а о компенсациях им Картер скромно умолчал.

В итоге западный спортивный мир пережил драматический раскол: если американцы, канадцы, японцы, западные немцы и даже примкнувшие к ним «социалистические» китайцы в секту бойкотистов записались в полном составе, то делегации целого ряда стран Западной Европы таки прилетели в новоотстроенный аэропорт «Шереметьево-2», туда, где нынче терминал F. А вот Италия, Франция, Великобритания, Австралия, Дания, Швейцария, Испания, Бельгия, Нидерланды, Ирландия, пройдясь на открытии игр 19 июля под олимпийским флагом, уехали из Москвы с полновесными олимпийскими медалями. В итоге нынешний президент МОК Томас Бах, олимпийский чемпион-76 по фехтованию, стал одной из жертв бойкота, а зловредный британец Себастьян Коу, теперешний глава мировой лёгкой атлетики, причастный к отстранению российских атлетов от игр в Рио, стал в Москве олимпийским чемпионом в беге на 1500 метров.

В отсутствие сознательно отморозивших себе уши конкурентов триумф советского спорта с 80 золотыми медалями и 195 медалями вообще был абсолютным. Уровень соревнований был, как и положено на Олимпиаде, высочайшим: 36 мировых и 74 олимпийских рекорда тому подтверждение.

Советскому человеку было на что посмотреть и после московских игр: автотрасса Москва–Брест, Олимпийская деревня, спорткомплекс «Олимпийский» и далее по списку. Да и советская казна на поверку особенно не пострадала: статистика доложила о 211 тысяче иностранных туристов на играх, из коих около тысячи были американцами. При этом «детей Олимпиады» в отличие от разноцветных «детей фестиваля» 1957 года, в 1981 году практически не родилось: модернизация добралась и до противозачаточных процессов.

Картер и Бжезинский со своим бойкотом провалились напрочь, Штаты в тот год ненавидели спортсмены десятков стран, а предвыборные планы рухнули: в ноябре 1980-го действующего президента на выборах с громадным преимуществом победил бодрячок-республиканец Рональд Рейган. На этом политическая карьера 57-летнего Картера и закончилась. Советские зрители узнали его в персонаже снятого к Олимпиаде мультфильма «Баба-Яга против!», правда, сценарий писался ещё в «добойкотное» время, но больно уж потуги Бабы-Яги и её союзников Змея-Горыныча и Кощея (в бейсболке) помешать олимпийскому Мишке попасть на игры напоминали американские спортивные злодеяния.

***

После замечательной победы сборной России на второй в истории домашней Олимпиаде-2014 в Сочи вот уже три года не проходит и трёх дней, чтобы кто-то не покусился на наши позиции в мире большого спорта (о чём мы уже писали). Только в 2017-м уже были и переносы крупных соревнований, и отстранение лыжников, и письмо «170 биатлонистов», и страшилки от Паунда, Макларена и прочих инквизиторов.

Холодная война в современном спорте вполне реальна и осязаема, но и она когда-нибудь да закончится (не забудем про фактор ББ). Однако ни пересмотреть нашу победную спортивную историю, ни запретить русским ставить рекорды, несмотря на всё буйство информационных кампаний, никак не получится. А некоторых борцов с «российской угрозой» вообще и в спорте в частности совсем недавно, в ноябре 2016-го, постигла печальная судьба бедолаги Картера. Пора снимать продолжение мультфильма про Бабу-Ягу.