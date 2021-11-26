НУРЫМОВ ЧАРЫ
НУРЫМОВ ЧАРЫ - туркменский композитор, заслуженный деятель искусств Туркменской ССР (1980), народный артист Туркменской ССР (1986).
В 1964 году окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных в Москве (класс Г.И. Литинского). Председатель правления CК Туркмении (1977-1979). С 1972 года преподавал (с 1981 года доцент) в Институте искусств в Ашхабаде. Основное направление творчества - преломление туркменских национальных традиций в современных инструментальных формах. Международную известность получили «Текинские фрески» для 11 инструментов (1969), 2 дестан-концерта (для флейты, гобоя, струнных, фортепиано и ударных, 1984; для струнного оркестра и фортепиано, 1985), 2-й квартет (1985, памяти Индиры Ганди) и др. Среди других сочинений: балеты - «Гибель Суховея» (1967, Ашхабад), «Бессмертие» (1972, Фрунзе), «Кугитангская трагедия» (1977, Ашхабад); 3 симфонии (1963, 1984, 1988); Концерт-поэма для голоса с оркестром (1971), концерты для трубы (1968) и для фортепиано (1973) с оркестром; «Газели» для гобоя, струнного оркестра, фортепиано и ударных (1976), «Энигма» (1989) и другие произведения камерной музыки; хоры, песни, музыка к фильмам. Государственная премия Туркменской ССР (1979). Государственная премия СССР (1987).