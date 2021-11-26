НУРЫМОВ ЧАРЫ

НУРЫМОВ ЧАРЫ - туркменский композитор, заслуженный деятель искусств Туркменской ССР (1980), народный артист Туркменской ССР (1986).

В 1964 году окон­чил Музыкально-педагогический институт имени Гне­си­ных в Мо­ск­ве (класс Г.И. Ли­тин­ско­го). Председатель прав­ле­ния CК Турк­ме­нии (1977-1979). С 1972 года пре­по­да­вал (с 1981 года до­цент) в Институте ис­кусств в Аш­ха­ба­де. Основное на­прав­ле­ние твор­че­ст­ва - пре­лом­ле­ние туркменских национальных тра­ди­ций в современных ин­ст­ру­мен­таль­ных фор­мах. Ме­ж­ду­народную из­вест­ность по­лу­чи­ли «Те­кин­ские фре­ски» для 11 ин­ст­ру­мен­тов (1969), 2 дес­тан-кон­цер­та (для флей­ты, го­боя , струн­ных, фортепиано и удар­ных, 1984; для струн­но­го ор­ке­ст­ра и фортепиано, 1985), 2-й квар­тет (1985, па­мя­ти Ин­ди­ры Ган­ди ) и др. Сре­ди других со­чи­не­ний: ба­ле­ты - «Ги­бель Су­ховея» (1967, Аш­ха­бад), «Бес­смер­тие» (1972, Фрун­зе), «Ку­ги­танг­ская тра­ге­дия» (1977, Аш­ха­бад); 3 сим­фо­нии (1963, 1984, 1988); Кон­церт-по­эма для го­ло­са с ор­ке­ст­ром (1971), кон­цер­ты для тру­бы (1968) и для фортепиано (1973) с ор­ке­ст­ром; «Га­зе­ли» для го­боя, струн­но­го ор­ке­ст­ра, фортепиано и удар­ных (1976), «Эниг­ма» (1989) и другие про­из­ве­де­ния ка­мер­ной му­зы­ки; хо­ры, пес­ни, му­зы­ка к филь­мам. Государственная премия Туркменской ССР (1979). Государственная премия СССР (1987).