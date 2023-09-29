Невозвраще́нцы

Невозвраще́нцы — граждане СССР и других государств с коммунистическими режимами, отказавшиеся вернуться из зарубежных поездок, осуществившие незаконную эмиграцию, по советскому законодательству — «бегство во время пребывания за границей». Иногда понятие распространяется и на дореволюционное время. В 1929 Н., состоявшие на государственной службе, были объявлены в СССР вне закона. Затем это действие трактовалось как измена Родине. Такой способ эмиграции избрали бывшие политики, такие как Н. В. Вольский (Валентинов) (1930), Ф. Ф. Раскольников (1938); дочь И. В. Сталина С. И. Аллилуева (1967); дипломат, заместитель Генерального секретаря ООН А. Н. Шевченко (1978); деятели культуры, такие как Р. Х. Нуреев (1961), М. Н. Барышников (1974), А. Б. Годунов (1979), А. А. Тарковский (1984).

Лит. : Генис В. Л. Неверные слуги режима: Первые советские невозвращенцы (1920–1933). Опыт документального исследования. В 2‑х кн. М., 2009, 2012. А. В. Шубин .