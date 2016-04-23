Народ героев. О х/ф "Экипаж" Народ героев. О х/ф "Экипаж" На чтение: 1 минута

Посмотрела я "Экипаж" и что я хочу сказать...

Если вы хотите, чтобы в России в массовом порядке снимали кино, на которое вы будете ходить, которое будете любить и которым будете гордиться, вам стоит оторвать пятую точку от дивана, кресла или на чем вы там сидите и сходить в кино на "Экипаж".

Потому что кинобизнес, как собственно и любой другой бизнес, понимает только один язык - язык денег. И для того, чтобы наша творческая интеллигенция начала снимать то, что хочет смотреть большинство россиян, эти россияне должны нести деньги фильмам, которые уже такие.

А "Экипаж" именно такой.

Хороший ли получился фильм? А вот я не уверена. Я получила массу удовольствия от просмотра. Но даже это удовольствие не мешает видеть мне огрехи и недостатки фильма.

У "Экипажа" есть не менее, а может быть даже более важное достоинство - он чрезвычайно профессионально снят. Не в отечественных традициях профессионализма - с творческими метаниями, запоями и скандалами с утверждающими инстанциями, будь то советское Госкино или современные продюсеры (и еще неизвестно, кто хуже).

Нет, "Экипаж" снят по голливудским стандартам профессионализма. А это значит, что все должно быть сделано хорошо, каждая деталь должна быть сделана хорошо - сюжет связан, характеры прописаны, необходимые доли трагедии, саспенса, комедии и фарса должны быть органично вписаны в сценарий, то, чему положено гореть, взрываться и плавиться, должно это делать на весь бюджет и т.д. и т.п.

И вот это все в «Экипаже» есть. Возможно, именно голливудская стандартизированность породила слабые стороны картины: некоторую ходульность персонажей, глубину сюжета приблизительно на уровне лужи, мелодраматический драматизм, что для интеллигенции страны Достоевского и Чехова едва ли не смертный грех, и т.д. и т.п.

Но это неважно. Правда, неважно. Потому что «Экипаж» - отличный блокбастер, начинающийся как увлекательная производственная (мело)драма и заканчивающийся как неправдоподобный, но захватывающий дух и местами вышибающий слезы фильм-катастрофа.

А еще, несмотря на свою голливудскость, «Экипаж» – один большой оммаж советскому кино. И в своей «производственной» части, и в человеческих образах, и даже в милых дизайнерских отсылках к первому «Экипажу».

Так что, «Экипаж» взял хорошее и из советского кино, и из Голливуда.

Но его самое главное достоинство заключается в том оригинальном, что он привнес сам – из современной России.

Он привнес идею – очень простую, и всю вторую половину фильма вдалбливает ее аудитории в максимально открытой и простой форме. Советское кино никогда не позволяло себе подобной прямоты, возможно, потому, что нужды в том не было.

А теперь нужда есть.

И «Экипаж» больше часа экранного времени показывает зрителям, что они – зрители – герои. Мы все вместе – народ героев. Мы все разные, но когда потребуется, каждый из нас, включая детей, способен сделать то, что правильно – сделать верный выбор, если надо, поставить собственную жизнь на карту ради спасения других. И в итоге, именно это позволяет нам справиться с любой катастрофой и выйди победителем из любой схватки.

Так что, если вы хотите видеть подобные фильмы в российских кинотеатрах, встаньте с дивана, дойдите до кинотеатра и купите билет на «Экипаж». Источник: "На Линии"