МЯСНИКОВА Лидия Владимировна
Российская певица (меццо-сопрано), Народная артистка СССР (1960).
В 1939 окончила Ленингр. конс. по классу М. И. Бриан, в 1941 – аспирантуру. С 1944 в Новосибирске. В 1945–82 солистка Новосибирского театра оперы и балета, среди партий: Кармен (одноим. опера Ж. Бизе; дебют), Азучена, Амнерис («Трубадур», «Аида» Дж. Верди), Марфа («Хованщина» М. П. Мусоргского), Полина, Любовь, Солоха («Пиковая дама», «Мазепа», «Черевички» П. И. Чайковского), Гертруда («Банк бан» Ф. Эркеля), Дьячиха («Енуфа» Л. Яначека, 1958, впервые на рус. сцене). Выступала в концертах, гастролировала в городах СССР, в Чехословакии. В 1968–94 преподавала в Новосибирской консерватории (проф. с 1981).
В 2008 в Новосибирске проведён 1-й межрегиональный конкурс вокалистов им. Л. В. Мясниковой.