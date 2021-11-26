МОЖАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ

МОЖАЙСКИЙ БОРИС АНДРЕЕВИЧ - русский пи­са­тель, пуб­ли­цист, сце­на­рист.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Учил­ся в Горь­ков­ском иниверситете ин­же­не­ров вод­но­го транс­пор­та (1940-1941 годы).

Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны .

Окон­чил Выс­шее ин­же­нер­но-тех­ническое училище ВМФ в Ле­нин­гра­де (1948 год), слу­шал лек­ции на фи­ло­ло­гическом факультете ЛГУ. В 1948-1954 годах слу­жил во­енным ин­же­не­ром на Ти­хо­оке­ан­ском фло­те; по­сле де­мо­би­ли­за­ции ра­бо­тал кор­рес­пон­ден­том на Даль­нем Вос­то­ке. С 1960 года жил в Мо­ск­ве ; окон­чил двух­го­дич­ные Выс­шие сце­нар­ные кур­сы (1962 года).

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт (1949 году); пер­вый рас­сказ опуб­ли­ко­вал в 1954 году. В 1955 году вы­шел по­этичнский сборник «Зо­ри над океа­ном» (1955 год). Со­би­рал и об­ра­ба­ты­вал удэ­гей­ские народные сказ­ки (изданы в 1955-1960 годы). Литературнаю из­вест­ность при­нёс очерк «Зем­ля ждёт хо­зяи­на» (в жур­наль­ном ва­ри­ан­те - «Зем­ля ждёт», 1961 год). Пред­ста­ви­тель де­ре­вен­ской про­зы.

В ран­них по­вес­тях , от­ра­зив­ших даль­не­во­сточ­ные впе­чат­ле­ния пи­са­те­ля, воз­ни­ка­ет те­ма по­тре­би­тель­ско­го от­но­ше­ния че­ло­ве­ка к при­ро­де: «Власть тай­ги» (1954 год; эк­ра­ни­за­ция под названием «Хо­зя­ин тай­ги», 1968 год), «На­ледь» (1956 год), «Са­ня», «Тон­ко­мер» (обе 1959 год), «По­люш­ко-по­ле» (1965 год) и другие.

В по­вес­ти «Жи­вой» (в жур­наль­ном ва­ри­ан­те - «Из жиз­ни Фё­до­ра Кузь­ки­на», 1966 год; поставлен в инс­це­ни­ров­ке ав­то­ра в 1968 году, режиссер Ю.П. Лю­би­мов; эк­ра­ни­за­ция по сце­на­рию Можаева в 1989 году, режиссер С.И. Рос­тоц­кий) главный ге­рой от­стаи­ва­ет своё че­ло­ве­че­ское дос­то­ин­ст­во в борь­бе с сель­ской бю­ро­кра­ти­ей.

В цик­ле рас­ска­зов «Ис­то­рия се­ла Брё­хо­во, пи­сан­ная Пет­ром Афа­нась­е­ви­чем Бул­ки­ным» (1968 год) по­ка­за­на аб­сурд­ность кол­хоз­но­го ук­ла­да жиз­ни. В рас­ска­зе «Ста­ри­ца Прош­ки­на» (1966 год), в ро­ма­не-хро­ни­ке «Му­жи­ки и ба­бы» (книги 1-2, 1976-1987 годы; Государственная премия СССР, 1989 год) кол­лек­ти­ви­за­ция и раз­ру­ше­ние пат­ри­ар­халь­но­го ук­ла­да русской де­рев­ни пред­став­ле­ны как национальная тра­ге­дия.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: по­весть «Пол­то­ра квад­рат­ных мет­ра» (1970 год, опубликована в 1982 году), в иро­нической форме под­ни­маю­щая во­прос пра­во­во­го не­ра­вен­ст­ва в современном об­ще­ст­ве, ав­то­био­гра­фический ро­ман «Из­гой» (не­окончен; опубликован в 1993 году), рас­ска­зы, литературная кри­ти­ка, сце­на­рии; пуб­ли­ци­сти­ка (сборник «За­пах мя­ты и хлеб на­сущ­ный», 1982 год, и другие).

Сочинения:

Собр. соч. М., 1989–1990. Т. 1–4;

За­тме­ние: Рас­ска­зы, очер­ки. М., 1995;

Про­па­жа сви­де­те­ля. М., 1999;

Зем­ля ждет хо­зяи­на: Ста­рые и но­вые ис­то­рии. М., 2003.