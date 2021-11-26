МОЖАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ
МОЖАЙСКИЙ БОРИС АНДРЕЕВИЧ - русский писатель, публицист, сценарист.
Родился в крестьянской семье. Учился в Горьковском иниверситете инженеров водного транспорта (1940-1941 годы).
Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Высшее инженерно-техническое училище ВМФ в Ленинграде (1948 год), слушал лекции на филологическом факультете ЛГУ. В 1948-1954 годах служил военным инженером на Тихоокеанском флоте; после демобилизации работал корреспондентом на Дальнем Востоке. С 1960 года жил в Москве; окончил двухгодичные Высшие сценарные курсы (1962 года).
Дебютировал как поэт (1949 году); первый рассказ опубликовал в 1954 году. В 1955 году вышел поэтичнский сборник «Зори над океаном» (1955 год). Собирал и обрабатывал удэгейские народные сказки (изданы в 1955-1960 годы). Литературнаю известность принёс очерк «Земля ждёт хозяина» (в журнальном варианте - «Земля ждёт», 1961 год). Представитель деревенской прозы.
В ранних повестях, отразивших дальневосточные впечатления писателя, возникает тема потребительского отношения человека к природе: «Власть тайги» (1954 год; экранизация под названием «Хозяин тайги», 1968 год), «Наледь» (1956 год), «Саня», «Тонкомер» (обе 1959 год), «Полюшко-поле» (1965 год) и другие.
В повести «Живой» (в журнальном варианте - «Из жизни Фёдора Кузькина», 1966 год; поставлен в инсценировке автора в 1968 году, режиссер Ю.П. Любимов; экранизация по сценарию Можаева в 1989 году, режиссер С.И. Ростоцкий) главный герой отстаивает своё человеческое достоинство в борьбе с сельской бюрократией.
В цикле рассказов «История села Брёхово, писанная Петром Афанасьевичем Булкиным» (1968 год) показана абсурдность колхозного уклада жизни. В рассказе «Старица Прошкина» (1966 год), в романе-хронике «Мужики и бабы» (книги 1-2, 1976-1987 годы; Государственная премия СССР, 1989 год) коллективизация и разрушение патриархального уклада русской деревни представлены как национальная трагедия.
Среди других произведений: повесть «Полтора квадратных метра» (1970 год, опубликована в 1982 году), в иронической форме поднимающая вопрос правового неравенства в современном обществе, автобиографический роман «Изгой» (неокончен; опубликован в 1993 году), рассказы, литературная критика, сценарии; публицистика (сборник «Запах мяты и хлеб насущный», 1982 год, и другие).
Сочинения:
Собр. соч. М., 1989–1990. Т. 1–4;
Затмение: Рассказы, очерки. М., 1995;
Пропажа свидетеля. М., 1999;
Земля ждет хозяина: Старые и новые истории. М., 2003.