МОРДЮКОВА НОННА ВИКТОРОВНА
МОРДЮКО́ВА НО́ННА (Ноябрина) ВИ́КТОРОВНА - российская актриса, народная артистка СССР (1974 год).
В 1950 году окончила ВГИК [мастерская Б.В. Бибикова (см. Бибиковы) и О.И. Пыжовой].
Студенткой дебютировала в роли Ульяны Громовой в фильме С.А. Герасимова «Молодая гвардия» (1948 год; Государственная премия СССР, 1949 год).
В 1950-1992 годы в Театре-студии киноактёра (Москва). Одна из крупнейших отечественных киноактрис второй половины XX века.
Героини Н.В. Мордюковой незаурядные, душевно щедрые, независимые, а зачастую и противоречивые натуры: Стеша («Чужая родня»), Дуся Ошуркова («Екатерина Воронина»), Степанида («Отчий дом»), Саша Потапова («Простая история»), Доня Трубникова («Председатель»), Угрюмова («Русское поле»), Матрёна («Трясина»).
Сочностью бытовых деталей в сочетании с подлинным драматизмом отличаются острохарактерные роли актрисы: купчиха Белотелова («Женитьба Бальзаминова»), управдом Плющ («Бриллиантовая рука»), дядя Миша («Вокзал для двоих»), Мария Коновалова («Родня»).
Глубиной постижения характера, эпической масштабностью отмечено одно из высших актёрских достижений Н.В. Мордюковой - трагический образ комиссара Вавиловой («Комиссар» А.Я. Аскольдова, по рассказу «В городе Бердичеве» В.С. Гроссмана, 1967 год; в прокате с 1987 года).
Среди других фильмов: «Случай с Полыниным», «Журавушка», «Семья Ивановых», «Тридцать три», «Молодые», «Возврата нет», «Луна-парк», «Ширли-мырли», «Мама», т/ф «Лев Гурыч Синичкин».
Снялась в документальном фильме-интервью «Нет смерти для меня» (2000 год, режиссер Р.М. Литвинова). Государственная премия РСФСР (1973 год).
Сочинения:
Казачка. М., 2005;
Не плачь, казачка! М., 2011.