МОРДЮКОВА НОННА ВИКТОРОВНА

МОРДЮКО́ВА НО́ННА (Но­яб­ри­на) ВИ́КТОРОВНА - российская ак­три­са, народная артистка СССР (1974 год).

В 1950 году окон­чи­ла ВГИК [мас­тер­ская Б.В. Би­би­ко­ва (см. Би­би­ко­вы) и О.И. Пы­жо­вой].

Сту­дент­кой де­бю­ти­ро­ва­ла в ро­ли Уль­я­ны Гро­мо­вой в филь­ме С.А. Ге­ра­си­мо­ва «Мо­ло­дая гвар­дия» (1948 год; Государственная премия СССР, 1949 год).

В 1950-1992 годы в Те­ат­ре-сту­дии ки­но­ак­тё­ра ( Мо­ск­ва ). Од­на из круп­ней­ших отечественных ки­но­ак­трис второй половины XX века.

Ге­рои­ни Н.В. Мордюковой не­за­уряд­ные, ду­шев­но щед­рые, не­за­ви­си­мые, а за­час­тую и про­ти­во­ре­чи­вые на­ту­ры: Сте­ша («Чу­жая род­ня»), Ду­ся Ошур­ко­ва («Ека­те­ри­на Во­ро­ни­на»), Сте­па­ни­да («От­чий дом»), Са­ша По­та­по­ва («Про­стая ис­то­рия»), До­ня Труб­ни­ко­ва («Пред­се­да­тель»), Уг­рю­мо­ва («Рус­ское по­ле»), Мат­рё­на («Тря­си­на»).

Соч­но­стью бы­то­вых де­та­лей в со­че­та­нии с под­лин­ным дра­ма­тиз­мом от­ли­ча­ют­ся ост­ро­ха­рак­тер­ные ро­ли ак­три­сы: куп­чи­ха Бе­ло­те­ло­ва («Же­нить­ба Баль­за­ми­но­ва»), управ­дом Плющ («Брил­ли­ан­то­вая ру­ка»), дя­дя Ми­ша («Во­кзал для дво­их»), Ма­рия Ко­но­ва­ло­ва («Род­ня»).

Глу­би­ной по­сти­же­ния ха­рак­те­ра, эпической мас­штаб­но­стью от­ме­че­но од­но из выс­ших ак­тёр­ских дос­ти­же­ний Н.В. Мордюковой - тра­гический об­раз ко­мис­са­ра Ва­ви­ло­вой («Ко­мис­сар» А.Я. Ас­коль­до­ва, по рас­ска­зу «В го­ро­де Бер­ди­че­ве» В.С. Гросс­ма­на , 1967 год; в про­ка­те с 1987 года).

Среди других филь­мов: «Слу­чай с По­лы­ни­ным», «Жу­ра­вуш­ка», «Се­мья Ива­но­вых», «Три­дцать три», «Мо­ло­дые», «Воз­вра­та нет», «Лу­на-парк», «Шир­ли-мыр­ли», «Ма­ма», т/ф «Лев Гу­рыч Си­нич­кин».

Сня­лась в до­ку­мен­таль­ном филь­ме-ин­тер­вью «Нет смер­ти для ме­ня» (2000 год, режиссер Р.М. Лит­ви­но­ва). Государственная премия РСФСР (1973 год).

Сочинения:

Ка­зач­ка. М., 2005;

Не плачь, ка­зач­ка! М., 2011.