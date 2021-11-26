КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - великий князь, российский военный деятель, контр-адмирал. Из династии Романовых.

Кирилл Владимирович несколько лет безуспешно добивался у императора Ни­ко­лая II разрешения вступить в брак с принцессой Викторией Мелитой Великобританской, Ирландской и Саксен-Кобург-Готской, своей двоюродной сестрой (её матерью была великая княгиня Мария Александровна, дочь императора Александра II). Близкое родство Кирилла Владимировича и его невесты служило препятствием для брака по православным канонам; против брака также была решительно настроена императрица Алек­сан­д­ра Фё­до­ров­на ,так как в 1901 году Виктория развелась с братом императрицы - великим герцогом Эрнстом Людвигом Гессенским и Рейнским (он также был двоюродным братом Виктории). Кирилл Владимирович и Виктория 08.10.1905 года обвенчались в Тегернзе (близ Мюнхена, Германия); 02(15).10.1905 года по повелению Николая II Кирилл Владимирович был уволен со службы, лишён чина и звания флигель-адъютанта, ему было запрещено приезжать в Россию. В 1907 году Кирилл Владимирович был прощён, его брак признан, он возвратился на военную службу.

С на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны Кирилл Владимирович служил при штабе Верховного главнокомандующего. С 1915 года командир Гвардейского экипажа. Участник «великокняжеской оппозиции», сложившейся в условиях 1-й мировой войны и выступавшей против ближайшего окружения императорской семьи, в первую очередь против Г. Е. Распутина. Накануне Февральской ре­во­лю­ции 1917 года Кирилл Владимирович представил Николаю II проект тронной речи при открытии сессии Государственной думы.

В нём Кирилл Владимирович предлагал ряд мер по стабилизации обстановки в стране: ввести всеобщую трудовую повинность и государственную монополию на внешнюю торговлю, а также на торговлю рядом товаров и видов сырья внутри страны, национализировать железнодорожный транспорт и др. Кирилл Владимирович был одним из немногих членов императорской фамилии, оказавшихся в дни Февральской революции 1917 года в столице. 1(14) марта, за день до отречения императора Николая II, Кирилл Владимирович привёл Гвардейский экипаж к Таврическому дворцу, выразив готовность передать его в распоряжение председателя Государственной думы М. В. Родзянко.

Вместе с великим князем Павлом Александровичем составил 1(14)-2(15) марта проект императорского манифеста, который содержал поручение Родзянко сформировать новое правительство и возобновить заседания Государственной думы. Узнав об аресте Николая II, Кирилл Владимирович 8(21) марта подал в отставку. Был солидарен с великим князем Михаилом Александровичем в его решении оставить вопрос о политическом устройстве страны на усмотрение Учредительного собрания. В июне уехал в Великое княжество Финляндское. С 1920 года жил в Германии (город Кобург), с 1927 года - во Франции (город Сент-Бриак).

Получив право на императорский престол (в результате казни Николая II, его семьи и великого князя Михаила Александровича), Кирилл Владимирович издал Акт о принятии блюстительства императорского престола (08.08.1922 года), манифест о принятии титула императора Всероссийского под именем Кирилла I (13.09.1924 года). Кирилл Владимирович рассчитывал на восстановление монархии в России в результате переворота в СССР, который будет вызван недовольством населения советской властью. С этой целью его приближённые безуспешно пытались организовать антисоветское подполье на территории СССР, переправлять туда монархическую литературу.

Часть русской монархической эмиграции признала права Кирилла Владимировича и его потомков на российский престол (так называемые легитимисты, или Кирилловны), другие были сторонниками решения вопроса о престолонаследии на Земском соборе («непредрешенцы»). Провозглашение Кирилла Владимировича императором привело к расколу и среди членов императорской фамилии, оказавшихся в изгнании. Кирилла Владимировича не поддержали, в частности, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна и пользовавшийся популярностью в военных кругах великий князь Николай Николаевич (младший).

В поддержку Кирилла Владимировича выступала РПЦЗ. В конце 1920-х - 1-й половине 1930-х годов Кирилл Владимирович сотрудничал с «младороссами». В качестве императора он издавал манифесты, рескрипты и обращения, при нём действовали канцелярия, Совещание по вопросам об устроении императорской России (1924-1932 годы). В 1924 году Кирилл Владимирович организовал Корпус офицеров Императорских Армии и Флота (впоследствии Корпус Императорских Армии и Флота), в котором состояли до 15 тысяч бывших военнослужащих российской армии (Корпус Кирилла Владимировича и Русский общевоинский союз соперничали друг с другом).

Автор воспоминаний «Моя жизнь на службе России» (впервые изданы в 1939 году на английском языке в Лондоне под названием «Му life in Russia’s service - then and now»; в России неоднократно переиздавались в 1990-2000-х годах).

Кирилл Владимирович и его супруга были похоронены в Кобурге (Германия), 07.03.1995 году перезахоронены в Великокняжеской усыпальнице Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Ис­торические источники:

На­сле­до­ва­ние Рос­сий­ско­го им­пе­ра­тор­ско­го пре­сто­ла. 2-е изд. М., 1999.

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