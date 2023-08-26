Мемориальная доска на доме Валентина Пикуля (г. Рига. Латвия) Была установлена 8 октября 2014 года в Риге, на улице Тарбатас. На чтение: 1 минута

Была установлена 8 октября 2014 года в Риге, на улице Тарбатас.

Мемориальная доска была установлена на доме, в котором на протяжении длительного времени жил Валентин Пикуль. Памятный знак появился при содействии Российского военно-исторического общества. А на церемонии открытия присутствовал председатель Владимир Мединский. Появление мемориальной доски приурочили к 86-летней годовщине со дня рождения советского писателя.

Валентин Саввич Пикуль родился 13 июля 1928 года в Ленинграде. Ему не было ещё и двадцати лет, когда он опубликовал свой первый познавательный материал о женьшене. Однако молодому человеку хотелось стать не журналистом, а писателем. Он любил историю, но ему не нравилось скучное повествование. И Пикуль решил написать исторический роман о миноносцах Северного флота, под названием «Курс на Солнце». Но результат не устроил молодого писателя, рукопись была частично уничтожена. Первый роман Валентина Саввича «Океанский патруль» вышел в 1954 году в издательстве «Молодая гвардия». Несмотря на успех произведения, сам Пикуль неоднократно говорил, что это пример того, как писать не нужно.

В 1962 году Валентин Саввич переехал в Ригу, где продолжил творческую работу. Всего он написал около четырёхдесятков романов и повестей, чей общий тираж превышает 500 миллионов экземпляров. Книги Пикуля были переведены на 22 языка. Самыми известными романами писателя являются: «Баязет», «Реквием каравану PQ-17», «Каторга», «Нечистая сила», «Мальчики с бантиками» .

Валентин Саввич скончался 16 июля 1990 года от сердечного приступа. Похоронили писателя на Лесном кладбище в Риге.

- Здесь на протяжении многих лет - на этой улице, в этом доме - жил и создавал свои замечательные произведения Валентин Пикуль. Его прославили романы, посвящённые русской истории, русскому флоту, русской армии, русским победам. Он был не просто замечательным писателем, он был великим тружеником, - сказал на церемонии открытия Владимир Мединский.

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