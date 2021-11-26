МЕГВИНЕТУХУЦЕСИ ОТАР ВАХТАНГОВИЧ
МЕГВИНЕТУХУЦЕСИ ОТАР ВАХТАНГОВИЧ - грузинский актер, народный артист СССР.
В 1954 году окончил Театральный институт имени Ш. Руставели в Тбилиси (среди педагогов - Д. А. Алексидзе, А. А. Васадзе, А. А. Хорава). В 1954-1961 годах и с 1975 года (в 1996-2005 годах художественный руководитель) в Театре имени К. А. Марджанишвили (Тбилиси), в 1961-1963 годах в Тбилисском театре санитарной культуры, в 1967-1975 годах в драматическом театре города Рустави.
Первую крупную роль сыграл в 1955 году (Чонта - «Изгнанник» В. Пшавелы). Среди других ролей: Сатин («На дне» М. Горького), Бенедикт, Лир, Отелло («Много шума из ничего», «Король Лир», «Отелло» У. Шекспира), Сирано («Сирано де Бержерак» Э. Ростана), Дон Кихот («Человек из Ламанчи» Д. Вассермана, Дж. Дэриона, музыка М. Ли), Пиросмани («Здравствуйте, все!» В. Н. Коростылёва), Креон («Антигона» Ж. Ануя; в 2001-2004 годах играл эту же роль в одноименном спектакле в МХАТ имени А. П. Чехова), Казанова («Камино реаль» Т. Уильямса, Тбилисский театр киноактёра имени М. Туманишвили).
Мегвинетухуцеси - актёр глубокого трагедийного дарования. Большинство его героев - яркие личности, обречённые на духовное одиночество в силу непреодолимого разлада с родной средой. Теми же чертами отмечены и образы, создававшиеся Мегвинетухуцеси в кино (снимается с 1958 года): бросающий вызов обычаям своего рода охотник Джокола («Мольба»), Арзакан Звамбая («Похищение луны»), полубезумный Элиоз («Древо желания»), художник Пиросмани (телефильм «Здравствуйте, все!»), Мотл Рабинович («Изыди!..»).
Наибольший успех актёру принёс образ Даты Туташхиа в телесериале «Берега» (Государственная премия СССР, 1981 год), где показана судьба сильного и благородного человека, втянутого в роковые исторические обстоятельства. Среди других фильмов: «Круговорот», «Брат», «Будулай, которого не ждут» (в телеверсии - «Цыганский остров»).