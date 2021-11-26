МАКСИМОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

МАКСИМОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА - российская ар­ти­ст­ка ба­ле­та, пе­да­гог, народная артистка СССР (1973 год).

Же­на В.В. Ва­силь­е­ва, внуч­ка Г.Г. Шпе­та.

По окон­ча­нии МХУ (пе­да­гог Е.П. Гердт) в 1958-1988 годы в Боль­шом те­ат­ре, где со­вер­шен­ст­во­ва­лась под руководством Г.С. Ула­но­вой.

Безу­преч­ность ака­де­мической шко­лы клас­сического тан­ца, ред­кая му­зы­каль­ность, сце­ническое обая­ние и ве­ли­ко­леп­ные при­род­ные дан­ные вы­де­ля­ли Максимову с пер­вых профессиональных ша­гов, по­зво­лив ба­ле­ри­не вой­ти в чис­ло эта­лон­ных ин­тер­пре­та­то­ров боль­шин­ст­ва пар­тий русского ба­лет­но­го ре­пер­туа­ра XIX века (Жи­зель - «Жи­зель» А. Ада­на, Прин­цес­са Фло­ри­на и Ав­ро­ра - «Спя­щая кра­са­ви­ца» П.И. Чай­ков­ско­го , Кит­ри - «Дон Ки­хот» Л. Ф. Мин­ку­са). Со­труд­ни­че­ст­во с хо­рео­гра­фом Ю.Н. Гри­го­ро­ви­чем (Максимова - пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца пар­тий в его ба­ле­тах: «Щел­кун­чик» Чай­ков­ско­го - Ма­ри, «Спар­так» А.И. Ха­ча­ту­ря­на - Фри­гия) и сло­жив­ший­ся сце­нический ду­эт с Ва­силь­е­вым по­зво­ли­ли Максимовой соз­дать об­ра­зы ге­ро­инь, про­хо­дя­щих путь от рас­цве­таю­щей юной жен­ст­вен­но­сти до жерт­вен­но­сти. Пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца пар­тий в ба­ле­тах Ва­силь­е­ва (Эо­ла - «Икар» С.М. Сло­ним­ско­го, Ба­ле­ри­на - «Эти ча­рую­щие зву­ки» на музыку Ж.Ф. Ра­мо, В.А. Мо­цар­та , Дж. То­рел­ли, Со­ли­ст­ка - «Я хо­чу тан­це­вать» на музыку русских ком­по­зи­то­ров, Со­ли­ст­ка - «Фраг­мен­ты од­ной био­гра­фии» на музыку ар­гентинских ком­по­зи­то­ров, Аню­та - «Аню­та» на музыку В.А. Гав­ри­ли­на, Зо­луш­ка - «Зо­луш­ка» С.С. Про­кофь­е­ва), Д.А. Брян­це­ва (Шу­роч­ка Аза­ро­ва - «Гу­сар­ская бал­ла­да» Т.Н. Хрен­ни­ко­ва).

Максимова бы­ла од­ной из пер­вых советских ба­ле­рин, ак­тив­но ос­ваи­вав­ших западный ре­пер­ту­ар: уча­ствовала в по­ста­нов­ках Дж. Кран­ко (Тать­я­на - «Оне­гин» на музыку Чай­ков­ско­го), Р. Пе­ти (Ро­за - «Го­лу­бой ан­гел» на музыку М. Кон­ста­на), М. Бе­жа­ра (Юлия - «Ро­мео и Юлия» на музыку Г. Бер­лио­за), П. Ла­кот­та (На­та­ли - «На­та­ли, или Швей­цар­ская мо­лоч­ни­ца» А. Ги­ров­ца и М. Ка­ра­фы ди Ко­ло­бра­но; пер­вое ис­пол­не­ние в СССР).

Сре­ди других пар­тий: Джуль­ет­та («Ро­мео и Джуль­ет­та» Про­кофь­е­ва), Ева («Со­тво­ре­ние ми­ра» А.П. Пет­ро­ва).

Ак­тёр­ская вы­ра­зи­тель­ность Максимовой спо­соб­ст­во­ва­ла раз­ви­тию жан­ра филь­ма-ба­ле­та, в ко­то­ром ба­ле­ри­на ра­бо­та­ла мно­го лет: Де­воч­ка («Тра­пе­ция»), Эли­за Ду­литтл («Га­ла­тея»), Пе­тер («Ста­рое тан­го»), Аню­та («Аню­та», Государственная премия РСФСР, 1984 год), При­ма­дон­на («Ча­п­ли­ниа­на») и другие. Сни­ма­лась в те­ле­филь­мах-кон­цер­тах «Хо­рео­гра­фи­че­ская сим­фо­ния», «Хо­рео­гра­фи­че­ские но­вел­лы», «Гран па в бе­лую ночь»; в филь­ме-опе­ре «Тра­виа­та» (режиссер Ф. Дзеф­фирел­ли ) и эк­ра­ни­за­ци­ях многих ба­ле­тов. Твор­че­ст­ву Максимовой и Ва­силь­е­ва по­свя­ще­ны те­ле­филь­мы «Ду­эт» (1973 год), «И ос­та­лось, как все­гда, не­дос­ка­зан­ное что- то...» (1990 год), французский фильм «Ка­тя и Во­лодя» (1989 год). Как дра­ма­тическая ак­три­са вы­сту­пи­ла в фильме «Фу­эте», те­ле­филь­мах «Жи­го­ло и жи­го­лет­та», «Класс­ная да­ма», в мо­но­спек­так­ле «Песнь Пес­ней» по Биб­лии.

Окон­чив в 1980 году пе­да­го­гическое от­де­ле­ние ба­лет­мей­стер­ско­го факультета ГИТИСа, с 1982 года пре­по­да­ва­ла в нём (с 1991 года РАТИ), с 1996 года профессор. С 1990 года ба­лет­мей­стер-ре­пе­ти­тор те­ат­ра «Крем­лёв­ский ба­лет» (Мо­ск­ва), с 1998 года - Боль­шо­го те­ат­ра. Сре­ди уче­ниц: Н.Г. Ба­лах­ни­чё­ва, С.А. Лунь­ки­на, М.А. Рыж­ки­на.

1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са ар­ти­стов ба­ле­та в Вар­не (1964 год). Премия Ан­ны Пав­ло­вой (1969 год), премия Ма­риу­са Пе­ти­па (1972 год), обе - Па­риж. Государственная премия СССР (1981 год), Государственная премия РСФСР (1991 год). На­гра­ж­де­на ор­де­ном Ле­ни­на (1976 год).

Сочинения:

Ма­дам «Нет». М., 2003.