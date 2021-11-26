МАКАНИН ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ
МАКАНИН ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ - русский прозаик.
Окончил механико-математический факультет МГУ (1960 год), Высшие курсы сценаристов и режиссёров при ВГИКе (1967 год).
Живёт в Москве.
Дебютировал романом «Прямая линия» (1965 году) в духе молодёжной исповедальной прозы.
В центре творчества Маканина - проблема обезличенности современного «беспочвенного» человека, «растворения всякой индивидуальности в средней массе» (эссе «Сюжет усреднения», 1992 год): рассказы и повести «Безотцовщина» (1971 год), «Голубое и красное» (1975 год), «Старые книги» (1976 год), «Ключарёв и Алимушкин» (1977 год), «Предтеча» (1982 год), «Антилидер» (1983 год), «Утрата» (1987 год), «Стол, покрытый сукном и с графином посередине» (1993 год).
Герои произведений Маканина - мебельщик, инженер, мастер из телеателье, знахарь-травник и тому подобные - выходцы из барачных посёлков, не укоренённые ни в деревенской, ни в городской жизни. Маканин исследует психологию попадающего в сложные бытовые ситуации героя, избегая при этом прямолинейных оценок его поведения. Повесть «Кавказский пленный» (1995 год; экранизирована под названием «Пленный», режиссер А.Е. Учитель, 2008 год) посвящена чеченским событиям 1990-х годов Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998 год) - о представителях творческой интеллигенции. Среди других произведений: романы «Портрет и вокруг» (1978 год), «Испуг: Сатирмэн и лунные женщины» (2006 год) - исследование «психологии любви» семидесятилетнего мужчины; «Асан» (2008 год). Государственная премия РФ (1999 год).
Сочинения:
Линия судьбы и линия жизни: Романы. М., 2001;
Собр. соч. М., 2002-2003. Т. 1-4;
Сюр: Повести. М., 2004;
Избр. проза. СПб., 2008.