МАКАНИН ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ

МАКАНИН ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ - русский про­за­ик.

Окон­чил ме­ха­ни­ко-ма­те­ма­тический факультет МГУ (1960 год), Выс­шие кур­сы сце­на­ри­стов и ре­жис­сё­ров при ВГИКе (1967 год).

Жи­вёт в Мо­ск­ве.

Де­бю­ти­ро­вал ро­ма­ном «Пря­мая ли­ния» (1965 году) в ду­хе мо­ло­дёж­ной ис­по­ве­даль­ной про­зы.

В цен­тре твор­че­ст­ва Маканина - про­бле­ма обез­ли­чен­но­сти современного «бес­поч­вен­но­го» че­ло­ве­ка, «рас­тво­ре­ния вся­кой ин­ди­ви­ду­аль­но­сти в сред­ней мас­се» (эс­се «Сю­жет ус­ред­не­ния», 1992 год): рас­ска­зы и по­вес­ти «Без­от­цов­щи­на» (1971 год), «Го­лу­бое и крас­ное» (1975 год), «Ста­рые кни­ги» (1976 год), «Клю­ча­рёв и Али­муш­кин» (1977 год), «Пред­те­ча» (1982 год), «Ан­ти­ли­дер» (1983 год), «Ут­ра­та» (1987 год), «Стол, по­кры­тый сук­ном и с гра­фи­ном по­се­ре­ди­не» (1993 год).

Ге­рои про­из­ве­де­ний Маканина - ме­бель­щик, ин­же­нер, мас­тер из те­ле­ате­лье, зна­харь-трав­ник и тому подобные - вы­ход­цы из ба­рач­ных по­сёл­ков, не уко­ре­нён­ные ни в де­ре­вен­ской, ни в го­род­ской жиз­ни. Маканин ис­сле­ду­ет пси­хо­ло­гию по­па­даю­ще­го в слож­ные бы­то­вые си­туа­ции ге­роя, из­бе­гая при этом пря­мо­ли­ней­ных оце­нок его по­ве­де­ния. По­весть «Кав­каз­ский плен­ный» (1995 год; эк­ра­ни­зиро­ва­на под названием «Плен­ный», режиссер А.Е. Учи­тель, 2008 год) по­свя­ще­на че­чен­ским со­бы­ти­ям 1990-х годов Ро­ман «Ан­де­гра­унд, или Ге­рой на­ше­го вре­ме­ни» (1998 год) - о пред­ста­ви­те­лях творческой ин­тел­ли­ген­ции. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ро­ма­ны «Порт­рет и во­круг» (1978 год), «Ис­пуг: Са­тир­мэн и лун­ные жен­щи­ны» (2006 год) - ис­сле­до­ва­ние «пси­хо­ло­гии люб­ви» се­ми­де­ся­ти­лет­не­го муж­чи­ны; «Асан» (2008 год). Государственная премия РФ (1999 год).

Сочинения:

Ли­ния судь­бы и ли­ния жиз­ни: Ро­ма­ны. М., 2001;

Собр. соч. М., 2002-2003. Т. 1-4;

Сюр: По­вес­ти. М., 2004;

Избр. про­за. СПб., 2008.