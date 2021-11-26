МАГОМАЕВЫ

МАГОМАЕВЫ - азербайджанские му­зы­кан­ты.

Мус­лим Ма­го­ме­то­вич (Аб­дул Мус­лим Ма­го­мет ог­лы Ма­го­ма­ев) [6(18) сентября 1885 года, Гроз­ный - 28 июля 1937 года, Наль­чик], азербайджанский ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр, пе­да­гог, об­щественный дея­тель, заслуженный де­ятель ис­кусств Азербайджанской ССР (1935 год).

Сын куз­не­ца-ору­жей­ни­ка.

В 1904 году окон­чил За­кав­каз­скую учи­тель­скую се­ми­на­рию в Го­ри, где бы­ли музыкальные клас­сы. В 1905-1911 годы пре­по­да­вал в Лен­ко­ра­ни (в городском училище), в 1911-1918 годы - в Ба­ку. Од­но­вре­мен­но со­труд­ни­чал с У. Гад­жи­бе­ко­вым в об­лас­ти соз­дания национального музыкального те­ат­ра. В 1912 году де­бю­тиро­вал как ди­ри­жёр. В 1920-1930-е годы заведовал от­де­лом ис­кусств Нар­ком­про­са Азербайджанской ССР, с 1924 года ди­рек­тор, художественный руководитель, ди­ри­жёр Азербайджанского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та; с 1929 года музыкальный руководитель азербайджанского ра­дио­цен­тра.

Клас­сик азербайджанской му­зы­ки, ока­зал зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие мно­гих её об­лас­тей.

Ос­но­ва ком­по­зи­тор­ско­го сти­ля - со­еди­не­ние тра­ди­ций азербайджанской и ев­ропейской му­зы­ки.

Пер­вое круп­ное про­из­ве­де­ние - ис­то­рико-ле­ген­дар­ная опе­ра «Шах Ис­ма­ил» (1919 год, 2-я редакция - 1924 год, обе - Ба­ку; 3-я редакция - сочинение 1930 года, по­став­ле­на в 1947 году, Ба­ку), в ко­то­рой ис­поль­зо­ван прин­цип му­га­ма (так называемая му­гам­ная опе­ра).

Об­раз­цом национально клас­сической опе­ры ста­ла «Нэр­гиз» (на сю­жет М.С. Ор­ду­ба­ды; по­став­ле­на в 1935 году в Ба­ку под управлением авто­ра; в ре­дак­ции Р.М. Гли­эра - 1938 год, Ба­ку) - пер­вая азербайджанская ли­ри­ко-дра­ма­тическая опе­ра (сю­жет - о борь­бе кре­сть­ян за советскую власть).

Магомаев - один из пер­вых ав­то­ров азербайджанских мас­со­вых пе­сен и му­зы­ки к ки­нофиль­мам, один из ос­но­во­по­лож­ни­ков азербайджанской сим­фо­нической му­зы­ки; сре­ди пьес для ор­ке­ст­ра - на­пи­сан­ные в 1920-1930-е годах рап­со­дии и фан­та­зии «Та­нец ос­во­бо­ждён­ной азер­бай­джан­ки», «На по­лях Азер­бай­джа­на», «Дер­виш», «Джей­ран». Со­чи­нял так­же пес­ни для го­ло­са с фортепьяно, му­зы­ку к дра­мам.

За­пи­си азербайджанского фольк­ло­ра в об­ра­бот­ке для го­ло­са с фортепьяно, осу­ще­ст­в­лён­ные Магомаевым и У. Гад­жи­бе­ко­вым, со­ста­ви­ли сборник «Азер­бай­джан­ские тюрк­ские на­род­ные пес­ни» (1927 год).

Ста­тьи Магомаева со­б­ра­ны в книге «О му­зы­каль­ном ис­кус­ст­ве Азер­бай­джа­на» (1987 год).

Имя Магомаев при­свое­но Азербайджанской фи­лар­мо­нии.

Его внук Мус­лим Ма­го­ме­то­вич (17 август 1942 год, Ба­ку - 25 октября 2008 год, Мо­ск­ва), азербайджанский пе­вец (ба­ри­тон), ком­по­зитор, народный артист СССР (1973 год).

Муж Т.И. Си­няв­ской.

Один из по­пу­ляр­ней­ших советских эс­т­рад­ных пев­цов.

Окон­чил Азербайджанскую консерваторию по клас­су Ш.Г. Ма­ме­до­вой (1968 год), ста­жи­ро­вал­ся в те­ат­ре «Ла Ска­ла» (Ми­лан). Про­сла­вил­ся в свя­зи с вы­сту­п­ле­ни­ем на Все­мир­ном фес­ти­вале мо­ло­дё­жи и сту­ден­тов в Хель­син­ки (1962 год) с пес­ней «Бу­хен­вальд­ский на­бат» В.И. Му­ра­де­ли. 1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са эс­т­рад­ной пес­ни в Со­по­те (1969 год). С 1963 года со­лист Азербайджанского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та; сре­ди пар­тий - Фи­га­ро («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни), Скар­пиа («Тос­ка» Дж. Пуч­чи­ни). В 1975-1989 годы художественный руководитель Азербайджанского эс­т­рад­но-сим­фо­нического ор­ке­ст­ра.

Сре­ди со­чи­не­ний: две фан­та­зии для фортепьяно с эс­т­рад­ным ор­ке­ст­ром (1974, 1978 годы), эс­т­рад­но-сим­фо­нические про­из­ве­де­ния, пес­ни («Ве­сен­ний край», «Тор­же­ст­вен­ная пес­ня», «Жизнь моя, моя От­чиз­на» и другие).

Ав­тор книг «Великий Ланца» (1993 год), «Лю­бовь моя - ме­ло­дия» (1999 год).

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