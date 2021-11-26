МАГОМАЕВЫ
МАГОМАЕВЫ - азербайджанские музыканты.
Муслим Магометович (Абдул Муслим Магомет оглы Магомаев) [6(18) сентября 1885 года, Грозный - 28 июля 1937 года, Нальчик], азербайджанский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1935 год).
Сын кузнеца-оружейника.
В 1904 году окончил Закавказскую учительскую семинарию в Гори, где были музыкальные классы. В 1905-1911 годы преподавал в Ленкорани (в городском училище), в 1911-1918 годы - в Баку. Одновременно сотрудничал с У. Гаджибековым в области создания национального музыкального театра. В 1912 году дебютировал как дирижёр. В 1920-1930-е годы заведовал отделом искусств Наркомпроса Азербайджанской ССР, с 1924 года директор, художественный руководитель, дирижёр Азербайджанского театра оперы и балета; с 1929 года музыкальный руководитель азербайджанского радиоцентра.
Классик азербайджанской музыки, оказал значительное влияние на развитие многих её областей.
Основа композиторского стиля - соединение традиций азербайджанской и европейской музыки.
Первое крупное произведение - историко-легендарная опера «Шах Исмаил» (1919 год, 2-я редакция - 1924 год, обе - Баку; 3-я редакция - сочинение 1930 года, поставлена в 1947 году, Баку), в которой использован принцип мугама (так называемая мугамная опера).
Образцом национально классической оперы стала «Нэргиз» (на сюжет М.С. Ордубады; поставлена в 1935 году в Баку под управлением автора; в редакции Р.М. Глиэра - 1938 год, Баку) - первая азербайджанская лирико-драматическая опера (сюжет - о борьбе крестьян за советскую власть).
Магомаев - один из первых авторов азербайджанских массовых песен и музыки к кинофильмам, один из основоположников азербайджанской симфонической музыки; среди пьес для оркестра - написанные в 1920-1930-е годах рапсодии и фантазии «Танец освобождённой азербайджанки», «На полях Азербайджана», «Дервиш», «Джейран». Сочинял также песни для голоса с фортепьяно, музыку к драмам.
Записи азербайджанского фольклора в обработке для голоса с фортепьяно, осуществлённые Магомаевым и У. Гаджибековым, составили сборник «Азербайджанские тюркские народные песни» (1927 год).
Статьи Магомаева собраны в книге «О музыкальном искусстве Азербайджана» (1987 год).
Имя Магомаев присвоено Азербайджанской филармонии.
Его внук Муслим Магометович (17 август 1942 год, Баку - 25 октября 2008 год, Москва), азербайджанский певец (баритон), композитор, народный артист СССР (1973 год).
Муж Т.И. Синявской.
Один из популярнейших советских эстрадных певцов.
Окончил Азербайджанскую консерваторию по классу Ш.Г. Мамедовой (1968 год), стажировался в театре «Ла Скала» (Милан). Прославился в связи с выступлением на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Хельсинки (1962 год) с песней «Бухенвальдский набат» В.И. Мурадели. 1-я премия Международного конкурса эстрадной песни в Сопоте (1969 год). С 1963 года солист Азербайджанского театра оперы и балета; среди партий - Фигаро («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Скарпиа («Тоска» Дж. Пуччини). В 1975-1989 годы художественный руководитель Азербайджанского эстрадно-симфонического оркестра.
Среди сочинений: две фантазии для фортепьяно с эстрадным оркестром (1974, 1978 годы), эстрадно-симфонические произведения, песни («Весенний край», «Торжественная песня», «Жизнь моя, моя Отчизна» и другие).
Автор книг «Великий Ланца» (1993 год), «Любовь моя - мелодия» (1999 год).