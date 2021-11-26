ЛЕЩЕНКО ЛЕВ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ
ЛЕЩЕНКО ЛЕВ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ - российский эстрадный певец.
Народный артист РСФСР (1983). В 1969 году окончил ГИТИС (факультет музыкальной комедии, мастерская Г.П. Ансимова). В 1970 году участвовал в премьере оратории «Ленин в сердце народном» Р.К. Щедрина, с того же года солист Гостелерадио СССР. Лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1970), 1-я премия Международного фестиваля песни в Сопоте (Польша; 1972). В 1975 году впервые исполнил песню «День победы» Д.Ф. Тухманова (слова В.Г. Харитонова), ставшую на долгие годы эмблемой этого праздника. В 1976 году участвовал в концертном исполнении оперы «Порги и Бесс» Дж. Гершвина в Москве (партия Порги).
В 1980-1989 годах солист «Росконцерта». В репертуаре - эстрадные и народные песни, романсы. Широкую популярность в его исполнении приобрели песни: «Не плачь, девчонка» В.Я. Шаинского (слова Харитонова), «На земле живёт любовь» В.Г. Добрынина (слова Л.П. Дербенёва), «Я вас люблю, столица» П.К. Аедоницкого (слова Ю.И. Визбора), «Татьянин день» Ю.С. Саульского (слова Н.М. Олева), «Старый клён» А.Н. Пахмутовой (слова М.Л. Матусовского), «Соловьиная роща» Тухманова (слова А.Г. Поперечного) и др. В 1990 году создал и возглавил Государственный театр эстрадных представлений «Музыкальное агентство». В 1987-1990 годах преподавал вокал на отделении музыкальной эстрады Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных.
Сочинения:
Любовь, комсомол и весна. М., 1985;
Апология памяти. М., 2001