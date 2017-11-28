Краткий курс истории. «Совесть нации» 28 ноября (по н. ст.) 1906 года родился Дмитрий Сергеевич Лихачёв, крупнейший советский и российский филолог, культуролог, искусствовед, Герой Социалистического Труда, первый кавалер восстановленного ордена Андрея Первозванного. Слова исчезли вместе с явлениями. Часто ли мы слышим «милосердие», «доброжелательность»? Этого нет в жизни,поэтому нет и в языке. Или вот «порядочность».Д. С. Лихачёв, интервью, 1996 год Первый научный труд Дмитрий Сергеевич родился в семье инженера-электрика, то есть принадлежал к интеллигенции. Начало обучения проходило в царской гимназии, затем была советская школа, после нее – факультет общественных наук Петроградского университета. Лихачёв тогда вступил в студенческий кружок, за что поплатился обвинением в «контрреволюционной деятельности» и... На чтение: 1 минута

28 ноября (по н. ст.) 1906 года родился Дмитрий Сергеевич Лихачёв, крупнейший советский и российский филолог, культуролог, искусствовед, Герой Социалистического Труда, первый кавалер восстановленного ордена Андрея Первозванного.

Слова исчезли вместе с явлениями. Часто ли мы слышим «милосердие», «доброжелательность»? Этого нет в жизни, поэтому нет и в языке. Или вот «порядочность». Д. С. Лихачёв, интервью, 1996 год

Первый научный труд

Дмитрий Сергеевич родился в семье инженера-электрика, то есть принадлежал к интеллигенции. Начало обучения проходило в царской гимназии, затем была советская школа, после нее – факультет общественных наук Петроградского университета. Лихачёв тогда вступил в студенческий кружок, за что поплатился обвинением в «контрреволюционной деятельности» и был осужден на пять лет лагерей. Впрочем, спустя четыре года он был освобожден досрочно, а впоследствии судимость и вовсе была снята. Именно в лагере Лихачёв опубликовал свой первый научный труд – «Картежные игры уголовников».

Блокадный Ленинград

После освобождения Дмитрий Сергеевич приступил к серьезной научной работе в Институте русской литературы АН СССР, с которым связал почти всю жизнь. С аспирантурой тогда не сложилось: не взяли, предъявив особые и завышенные требования к бывшему арестанту. Однако в 1941 году он все же защитил кандидатскую диссертацию по филологии. Во время блокады Ленинграда Лихачёв продолжал самоотверженно трудиться и не оставлял научной деятельности: первая его книга – «Оборона древнерусских городов» – увидела свет в том же, 1941 году. После Великой Отечественной войны Дмитрий Сергеевич получает степень доктора филологических наук, преподает в Ленинградском университете. Среди его многочисленных научных трудов сложно выделить главные. Однако для науки особой значимостью обладают исследования Лихачёва, посвященные «Повести временных лет», «Слову о полку Игореве», «Молению Даниила Заточника» и другим памятникам древнерусской литературы.

Великий гуманист

Современники называли академика Лихачёва великим гуманистом и «совестью нации». Он не был членом КПСС, но и не был диссидентом, искал компромисса с властью. Имел активную гражданскую позицию и сам считал главной своей деятельностью – общественную. Например, телеканал «Культура» был создан при поддержке Дмитрия Сергеевича, а в Петербурге при его содействии сохранены многие культурные объекты. Академик Лихачёв был членом и членом-корреспондентом семи иностранных академий наук, почетным доктором девяти иностранных университетов. Скончался Лихачёв 30 сентября 1999 года в возрасте 92 лет в родном Санкт-Петербурге. В 2001 году в честь Дмитрия Сергеевича был учрежден международный благотворительный фонд, носящий имя великого гуманиста.