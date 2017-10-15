Краткий курс истории. Памяти героев Сталинграда 15 октября 1967 года в Волгограде был торжественно открыт памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» К сынам Отечества! Мамаев курган – место, известное с давних времен. По легенде именно в нем захоронен золотоордынский темник Мамай, с которым бился московский князь Дмитрий Донской на Куликовом поле. Впрочем, гробница так и не была найдена. Зато на кургане находится около 35 тысяч захоронений защитников Сталинграда. Здесь же расположился памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Именно с Мамаева кургана символично взывает к сынам Отечества главный монумент ансамбля – «Родина-мать зовет!». Образ легенды Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» включает 12 основных композиций, среди которых одна состоит из многих танковых башен... На чтение: 1 минута

15 октября 1967 года в Волгограде был торжественно открыт памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»

К сынам Отечества!

Мамаев курган – место, известное с давних времен. По легенде именно в нем захоронен золотоордынский темник Мамай, с которым бился московский князь Дмитрий Донской на Куликовом поле. Впрочем, гробница так и не была найдена. Зато на кургане находится около 35 тысяч захоронений защитников Сталинграда. Здесь же расположился памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Именно с Мамаева кургана символично взывает к сынам Отечества главный монумент ансамбля – «Родина-мать зовет!».

Образ легенды

Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» включает 12 основных композиций, среди которых одна состоит из многих танковых башен на постаментах, образующих линию обороны города. На Мамаевом кургане находится 37 гранитных надгробий Героев Советского Союза, участников битвы за Сталинград. Главный военный консультант мемориала – маршал, дважды Герой Советского Союза Василий Иванович Чуйков (1900–1982), легендарный военачальник, участник Сталинградской битвы, который завещал похоронить себя именно на Мамаевом кургане. Его образ угадывается в скульптуре «Стоять насмерть», входящей в ансамбль памятника.

Командующий 62-й армией генерал-лейтенант В.И. Чуйков

Шестое чудо

Центральная скульптура «Родина-мать зовет!» имеет высоту 85 метров вместе с мечом. Сложные расчеты устойчивости монумента выполнял советский архитектор Николай Никитин, он же – автор расчета устойчивости Останкинской телебашни. В июне 2008 года в ходе подведения итогов конкурса «7 чудес России» на Красной площади в Москве, в порядке объявления шестыми стали мемориал «Мамаев курган» и монумент «Родина-мать зовет!».