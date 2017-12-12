Краткий курс истории. Военный киногерой 12 декабря 1928 года родился выдающийся советский актер театра и кино, сценарист и режиссер Леонид Федорович Быков. Несбывшаяся мечта Леонид Федорович родился в селе Знаменское Славянского района Донецкой области. Его актерский талант проявился еще в детстве – мальчик очень любил ставить домашние спектакли, в которых сам же и играл. Но о карьере актера он даже не помышлял, мечтая стать летчиком. Однако мечте не суждено было сбыться: сначала его не брали в летное училище из-за возраста и невысокого роста, а когда в 1945 году все же взяли, спустя месяц училище расформировали, поскольку закончилась война. Лишь после этого Быков решил поступать в... На чтение: 1 минута

12 декабря 1928 года родился выдающийся советский актер театра и кино, сценарист и режиссер Леонид Федорович Быков.

Несбывшаяся мечта

Леонид Федорович родился в селе Знаменское Славянского района Донецкой области. Его актерский талант проявился еще в детстве – мальчик очень любил ставить домашние спектакли, в которых сам же и играл. Но о карьере актера он даже не помышлял, мечтая стать летчиком. Однако мечте не суждено было сбыться: сначала его не брали в летное училище из-за возраста и невысокого роста, а когда в 1945 году все же взяли, спустя месяц училище расформировали, поскольку закончилась война. Лишь после этого Быков решил поступать в театральный институт. В киевский не прошел, зато поступил в харьковский. Первые роли, сыгранные в фильмах «Судьба Марины», «Укротительница тигров» и «Максим Перепелица», сделали Леонида Быкова знаменитым на всю страну.

Отказавшийся от роли подлеца

Быков был очень закрытым человеком, всякое общение тщательно дозировал. Его одинаково любили и зрители, и коллеги, а ведь актеры – очень сложные люди. О Быкове говорили, что на экране он был таким же, как и в жизни. Однажды после нескольких дублей он отказался от участия в фильме, где должен был сыграть подлеца. На «Ленфильме» Быкову долго не удавалось выступить в качестве режиссера: сценарии, которые предлагало руководство студии, он отвергал, а те, что предлагал сам, не нравились руководству. Параллельно наваливались другие трудности: к сложностям в профессии и нехватке денег из-за редких ролей добавилась прогрессирующая хроническая депрессия любимой супруги Тамары.

Триумф

Уже тогда, в 1960-е, Быков написал сценарий к фильму «В бой идут одни “старики”», но на «Ленфильме» и слышать об этом не желали. Но вдруг Быкова приглашают на киевскую киностудию Довженко на режиссерскую должность. Однако и там Леонид Федорович словно белая ворона – почти полтора года ему не давали ничего снимать. Лишь спустя пять лет, согласно легенде, сам маршал Покрышкин заступился за сценарий «Стариков», и фильм пошел в производство, став впоследствии триумфальным. В 1977 году вышла вторая картина Леонида Быкова – «Аты-баты, шли солдаты…», над которой он тоже работал вопреки всему и которую зритель принял столь же горячо. За прямоту и несгибаемость характера, за успех фильмов, Быкова все сильнее не любило начальство и все больше боготворили коллеги-актеры. Леонид Федорович трагически погиб в автокатастрофе 11 апреля 1979 года.