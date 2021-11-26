КОЖИНОВ ВАДИМ ВАЛЕРИАНОВИЧ
КОЖИНОВ ВАДИМ ВАЛЕРИАНОВИЧ - Российский литературовед, литературный критик, публицист.
Окончил МГУ (1954 год), с 1957 года работал в ИМЛИ РАН.
В центре научных интересов Кожинова - проблемы теории литературы и эстетики, становление и развитие жанра западноевропейского романа, история отечественной словесности от её истоков до XX века. Особое место в исследованиях Кожинова занимали вопросы, связанные с художественной речью как «искусством слова», с эволюцией русского поэтического сознания, проблемой продолжения и сохранения национальной традиции в русской литературе советского и постсоветского периода, а также с изучением и изданием наследия М.М. Бахтина.
Автор работ о жизни и творчестве Ф.И. Тютчева, русской поэзии XX века, острополемических историко-публицистических сочинений по дискуссионным проблемам прошлого и настоящего России, статей мемуарного характера о литературно-общественной жизни 1960-1990-х годов.
Сочинения:
Виды искусства. М., 1960;
Происхождение романа. М., 1963;
Стихи и поэзия. М., 1980;
Статьи о современной литературе. М., 1990;
Размышления о русской литературе. М., 1990;
Тютчев. 2-е изд. М., 1994;
Судьба России: вчера, сегодня, завтра. М., 1997;
«Черносотенцы» и Революция. 2-е изд. М., 1998;
Россия. Век ХХ-й. М., 1999. [Т. 1]: 1901–1939. [Т. 2]: 1939–1964;
История Руси и русского слова. Современный взгляд. М., 2000;
Из переписки М. М. Бахтина и В. В. Кожинова (1960–1966) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 2000. № 3–4;
Победы и беды России. М., 2000.