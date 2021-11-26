КАЖЛАЕВ МУРАД МАГОМЕДОВИЧ

КАЖЛАЕВ МУРАД МАГОМЕДОВИЧ - российский композитор, дирижёр , педагог, общественный деятель.

Окон­чил Азербайджанскую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции Б. И. Зейд­ма­на (1955 год), как ди­ри­жёр ста­жи­ро­вал­ся у Ния­зи. Председатель прав­ле­ния Сою­за ком­по­зи­то­ров Дагестанской АССР (1963-1973 годы), сек­ре­тарь Сою­за ком­по­зи­то­ров РСФСР (1968-1990 годы). С 1989 года художественный руководитель и главный ди­ри­жёр Боль­шо­го кон­церт­но­го ор­ке­ст­ра имени Ю. В. Си­лан­ть­е­ва (Мо­ск­ва). С 1993 года ве­дёт класс ком­по­зи­ции в кон­сер­ва­то­рии Рос­то­ва-на-До­ну (с 1995 года профессор.). В 1993-1996 годах депутат Государственной ду­мы РФ.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков дагестанской ком­по­зи­тор­ской школы, ав­тор пер­во­го национального ба­ле­та «Го­рян­ка» (1968 год, Ле­нинградский те­атр опе­ры и ба­ле­та). Сре­ди со­чи­не­ний (все­го свыше 350): ба­лет «Имам Ша­миль» (2006 год, Ма­хач­ка­ла), ре­вю «Мил­ли­он но­во­брач­ных» (1971 год, Ле­нин­град), кан­та­та «Ка­ра­кал­пак­ское по­ле» (1974 год), во­каль­но-хо­ро­вой цикл «Ро­ж­де­ние пес­ни» (1975 год); для сим­фо­нического ор­ке­ст­ра - «Фар­хад и Ши­рин» (1979 год), «Ша­миль» (1992 год); му­зы­ка к спек­так­лям дра­ма­тического те­ат­ра, филь­мам («Де­вуш­ка на ша­ре», 1962 год, режиссер Л. А. Шен­ге­лия; «Бар­хат­ный се­зон», 1978 год, режиссер В. Пав­ло­вич). Для твор­че­ст­ва Кажлаева ха­рак­тер­но со­че­та­ние эле­мен­тов дагестанского фольк­ло­ра, эс­т­рад­ной му­зы­ки, джа­за , современных ком­по­зи­тор­ских тех­ник и др.