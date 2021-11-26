КАГАН ОЛЕГ МОИСЕЕВИЧ
КАГАН ОЛЕГ МОИСЕЕВИЧ - российский скрипач.
Учился в Риге у И. Брауна, затем в Московской консерватории в классах Б. Е. Кузнецова (до 1967 года) и Д. Ф. Ойстраха (1969 год). С 1971 года солист Московской филармонии. Первые премии международных конкурсов имени Я. Сибелиуса (1965 год, Хельсинки) и имени И. С. Баха (1968 год, Лейпциг), 2-я премия Международного конкурса имени П. И. Чайковского (1966 год, Москва).
Играл в ансамбле с С. Т. Рихтером, Э. К. Вирсаладзе, В. В. Третьяковым, Н. Г. Гутман (жена Кагана), выступал с дирижёрами - К. Мазуром, Р. Мути, С. Челибидаке, Е. Ф. Светлановым и др. Репертуар охватывал классико-романтическую и современную музыку. Первый исполнитель посвящённых ему произведений: Концерта для скрипки с оркестром № 3 А. Г. Шнитке (1978 год), вместе с Н. Г. Гутман - Концерта для скрипки и виолончели с оркестром Т. Е. Мансуряна (1978 год), Concerto grosso № 2 Шнитке (1982 год), ряда др. сочинений.
Памяти Кагана посвящены Мадригал для скрипки (или виолончели) соло Шнитке (1991 год), «Ветер слов, которые он не успел сказать» для виолончели с оркестром В. Г. Тарнопольского (1996 год) и др. В городе Кройт (Германия) с 1990 года проводится организованный Каганом музыкальный фестиваль (художественный руководитель - Гутман), с 2000 года - ежегодный международный фестиваль «Посвящение Олегу Кагану» (Москва). О нём снят фильм «О. Каган. Жизнь после жизни» (1997 год)