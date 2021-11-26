ИКРАМОВ КАМИЛ АКМАЛЕВИЧ

ИКРАМОВ КАМИЛ АКМАЛЕВИЧ - русский писатель, журналист, народный писатель Узбекской ССР.

Пи­сал на русском языке. Сын партийного дея­те­ля А. И. Ик­ра­мо­ва, ре­прес­си­ро­ван­но­го в 1938 году (смотрите Массовые репрессии ). Два­ж­ды на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии (1943-1948 годы, по об­ви­не­нию в «ан­ти­со­вет­ской аги­та­ции»; 1951-1955 годы). Окон­чил фи­ло­ло­гический факультет Московского об­ла­ст­но­го пе­да­го­гического института имени Н. К. Круп­ской (1961 год). Как жур­на­лист пе­ча­тал­ся с 1956 года.

Литературный де­бют - по­весть «Ка­ра­ва­ны ухо­дят - пу­ти ос­та­ют­ся» (1960 год). За­вое­вал из­вест­ность как дет­ский пи­са­тель: по­вес­ти «Мах­муд-ка­на­то­хо­дец» (1961 год), «Ули­ца ору­жей­ни­ков» (1967 год), «Круг­лая пе­чать» (1970 год), «Скво­реч­ник, в ко­то­ром не жи­ли сквор­цы» (1973 год) и др. от­ли­ча­ет на­пря­жён­ный дра­ма­тизм сю­же­та при об­щей оп­ти­ми­стичной то­наль­но­сти (ге­рой-ре­бё­нок, во­пло­щаю­щий на­ча­ло до­б­ра, по­бе­ж­да­ет в столк­но­ве­нии с жес­то­ким ми­ром).

В про­из­ве­де­ни­ях для взрос­лых (ро­ман «Пе­хот­ный ка­пи­тан», 1975 год; по­весть «Всё воз­мож­ное сча­стье», 1979 год, и др.) Икрамов за­тра­ги­ва­ет те­му меж­на­цио­наль­ных от­но­ше­ний. Ито­гом твор­че­ст­ва Икрамова ста­ла книга «Де­ло мое­го от­ца» (1989 год), над ко­то­рой ав­тор ра­бо­тал бо­лее 30 лет; в её цен­тре - те­ма ста­лин­ских ре­прес­сий, опо­сре­до­ван­ная лич­ным тра­гическим опы­том.

Сре­ди других со­чи­не­ний: пье­сы «Бе­лый флаг» (1962 год, совместно с В. Ф. Тен­д­ря­ко­вым), «Ес­ли мы ещё раз вер­нём­ся на эту зем­лю» (1978 год).