ИКРАМОВ КАМИЛ АКМАЛЕВИЧ
ИКРАМОВ КАМИЛ АКМАЛЕВИЧ - русский писатель, журналист, народный писатель Узбекской ССР.
Писал на русском языке. Сын партийного деятеля А. И. Икрамова, репрессированного в 1938 году (смотрите Массовые репрессии). Дважды находился в заключении (1943-1948 годы, по обвинению в «антисоветской агитации»; 1951-1955 годы). Окончил филологический факультет Московского областного педагогического института имени Н. К. Крупской (1961 год). Как журналист печатался с 1956 года.
Литературный дебют - повесть «Караваны уходят - пути остаются» (1960 год). Завоевал известность как детский писатель: повести «Махмуд-канатоходец» (1961 год), «Улица оружейников» (1967 год), «Круглая печать» (1970 год), «Скворечник, в котором не жили скворцы» (1973 год) и др. отличает напряжённый драматизм сюжета при общей оптимистичной тональности (герой-ребёнок, воплощающий начало добра, побеждает в столкновении с жестоким миром).
В произведениях для взрослых (роман «Пехотный капитан», 1975 год; повесть «Всё возможное счастье», 1979 год, и др.) Икрамов затрагивает тему межнациональных отношений. Итогом творчества Икрамова стала книга «Дело моего отца» (1989 год), над которой автор работал более 30 лет; в её центре - тема сталинских репрессий, опосредованная личным трагическим опытом.
Среди других сочинений: пьесы «Белый флаг» (1962 год, совместно с В. Ф. Тендряковым), «Если мы ещё раз вернёмся на эту землю» (1978 год).