И дольше полувека длится свадьба. Что осталось от Гражданской войны в старом кино, снятом по оперетте Вечный хит телеэкрана В мае 2017 года, уже после всех праздников, на Первом канале в выходной, в удобное для дачников время, в очередной раз показали «Свадьбу в Малиновке». Пока миллионы зрителей старших возрастов против такого показа не возражают, кино будет исправно притягивать рекламу, и зрелище будут повторять бесконечно, особенно в праздники. Но выросло уже целое поколение, которое телевизор почти не смотрит. Попытаемся взглянуть на юбилей старого фильма с позиций годовщины той исторической реальности, которой он посвящён. «Свадьбу в Малиновке» ленинградский режиссёр Андрей Тутышкин снял в 1967 году к 50-летию Октябрьской революции. Сценарий написал Леонид Юхвид, один из авторов либретто одноимённой... На чтение: 2 минуты

Вечный хит телеэкрана

В мае 2017 года, уже после всех праздников, на Первом канале в выходной, в удобное для дачников время, в очередной раз показали «Свадьбу в Малиновке». Пока миллионы зрителей старших возрастов против такого показа не возражают, кино будет исправно притягивать рекламу, и зрелище будут повторять бесконечно, особенно в праздники. Но выросло уже целое поколение, которое телевизор почти не смотрит. Попытаемся взглянуть на юбилей старого фильма с позиций годовщины той исторической реальности, которой он посвящён.

«Свадьбу в Малиновке» ленинградский режиссёр Андрей Тутышкин снял в 1967 году к 50-летию Октябрьской революции. Сценарий написал Леонид Юхвид, один из авторов либретто одноимённой оперетты композитора Бориса Александрова, премьера которой состоялась в Москве и Харькове в тоже юбилейном 1937-м. Оглядываясь на революционные события в России в год их столетия, интересно сравнить современные подходы к ним со схемами пятидесятилетней давности, задействованными в кино.

Если историк обычно стремится к некой объективности, то художник подобной задачи перед собой может и не ставить (если его уж слишком «занесёт», в 1960-е годы для таких случаев автоматически включались редакторские механизмы). Понятно, что перед нами художественный фильм с песнями и танцами, имеющий конкретные юбилейные цели и содержащий, мягко говоря, вольности трактовки событий. Именно эти вольности и не позволили снять фильм в Киеве на киностудии им. Довженко – деятели кино УССР сочли идею несерьёзной. Тутышкин же рискнул, пригласил целую россыпь популярных актёров – и попал в точку: в советском прокате 1967 года его картина заняла 2-е место, принеся неплохую прибыль государству.

Понятнее, чем академик Минц

Но есть ли там реальная история и нужна ли она создателям фильма? Для общественного сознания 1967 года ответ положительный. «Свадьба в Малиновке» раскрывает через судьбы отдельных персонажей драму простого человека, оказавшегося меж жерновов истории, в гуще крупных, эпохальных событий. Она однозначно, но при этом не слишком навязчиво воспевает советскую власть, образ которой воплощён в отряде «котовцев», и обличает ее противников – банду, готовую сотрудничать с бароном Врангелем, и комически обыгранных представителей «контрреволюционных» классов – зажиточного крестьянина, священника.

Такая Гражданская война воспринималась с экрана легче и понятнее, чем тогдашние догмы из учебников или труды об эпохе, допустим, академика И.И. Минца. Можно было и придраться – из фильма Тутышкина плохо просматривается руководящая роль партии большевиков – представляющий её красный командир Назар Дума агитками не разговаривает. Да и жители Малиновки, хоть и ждут красных, отнюдь не голодают – вспомним, как дед Ничипор с супругой угощают артиллериста Яшку. Но агитировать зрителя за советскую власть в 1967-м и не нужно было – каждый хорошо знал, что в итоге победили «наши», и победе этой отмечается 50 лет.

Но и сегодня, когда реальных фактов о том времени известно гораздо больше, авторов оперетты и фильма вряд ли можно обвинить в совсем уж сознательном искажении истории. Назар Дума со своими «котовцами» победили – факт бесспорный; население новую власть в реальных Малиновках приняло – и это было, хоть с оговорками; Грицианы Таврические и Попандопуло отправились, по любимому выражению марксистов, на свалку истории – тоже истина.

Приёмы убеждения

В 1967 году многие пожилые люди ещё сохранили свои воспоминания о революции и Гражданской войне, в том числе неприятные и трагические. Среди тягот и лишений, обозначенных в фильме, главенствует мотив одиночества, потери человеком дома, семьи. А вот расцениваемая сегодня как весьма неоднозначное явление продразвёрстка изображается как обычное и правильное дело.

О других ужасах эпохи (например, о сожжённой деревне) фильм упоминает вскользь, но и для современников событий он убедителен – всей картины происходящего, например, на Украине, не видел никто, а значит, могла быть и такая Малиновка, где ждали советскую власть, много смеялись и танцевали. Тутышкин на самом деле снял свой фильм именно по Марксу, который хотел, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым. Реальные сложности времени на фоне 50-летия советской власти, как и было задумано, уходят на второй, а то и на третий план.

Через полвека после премьеры хорошо заметны и другие, весьма профессиональные приёмы, которые использовал режиссёр Тутышкин. Кинолента, многое взявшая от оригинальной оперетты, и сама похожа на детально снятую сценическую постановку. В ней яркими театральными приемами подчёркиваются смысловые акценты. Так, например, приближение банды Грициана вносит в энергичную музыку сцены народных танцев тревожные нотки, а с ее прибытием музыка и вовсе обрывается, и наступает напряжённая тишина. Напротив, за въездом в Малиновку отряда Назара Думы следуют сначала комическая, а затем танцевальная сцена под мажорную музыку. Члены отряда предстают несомненными протагонистами, а их противники – атаман Грицько-Грициан, его отец, члены банды – столь же бесспорными антагонистами. Единственный отрицательный персонаж, которому разрешены элементы драмы, на короткое время вызывающие к нему сочувствие зрителя – это харизматичный стараниями Михаила Водяного Попандопуло, но и он в финале не избегает возмездия.

Собственно, именно этот профессионализм и обеспечил старому кино долголетие, хотя сегодня в нашей культуре преобладают иные тенденции и совсем другие интерпретации этих событий.

Устарела ли в этом контексте «Свадьба в Малиновке» – произведение талантливое и яркое, но определенно (хоть и ненавязчиво) тенденциозное? Полагаю, что нет, как и любое творение, могущее претендовать на роль классики. Собственно, и оперетта бывает классической.