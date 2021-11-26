ГУЛИА ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ
ГУЛИА ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ - русский писатель, журналист, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.
Сын Д.И. Гулиа. Окончил Закавказский институт инженеров путей сообщения в Тифлисе (ныне Тбилиси) (1935). Литературный дебют - повесть «На скате» (1930). Заместитель редактора газеты «Комсомолец Абхазии» (с 1937 года). С 1948 года жил в Москве. Автор повестей «Месть» (1936), «Весна в Сакене» (1948; Государственная премия СССР, 1949), «Добрый город» (1949), «Черные гости» (1950); сборников рассказов и очерков «Белая ночь» (1958), «Жил-был абхазский мальчик» (1984), «Чудеса совершаются в небе» (1987) об историческом прошлом абхазского народа и жизни современной Абхазии, а также исторических и биографических романов «Водоворот» (1959), «Дмитрий Гулиа. Повесть о моём отце» (1962), «Фараон Эхнатон» (1969), «Человек из Афин» (1970), «Сулла» (1972), «Жизнь и смерть Михаила Лермонтова» (1973), «Сказание об Омаре Хайяме» (1974), «Викинг: Новейшая сага» (1981) и др.
Сочинения:
Избранные произведения: В 2 т. М., 1969;
Собрание сочинений: В 4 т. М., 1987-1988 годы.