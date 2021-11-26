ГУЛИА ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ГУЛИА ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ - русский писатель, журналист, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.

Сын Д.И. Гу­лиа. Окон­чил За­кав­каз­ский институт ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния в Тиф­ли­се (ны­не Тби­ли­си) (1935). Литературный де­бют - по­весть «На ска­те» (1930). Заместитель ре­дак­то­ра газеты « Ком­со­мо­лец Аб­ха­зии» (с 1937 года). С 1948 года жил в Мо­ск­ве. Ав­тор по­вес­тей «Месть» (1936), «Вес­на в Са­ке­не» (1948; Государственная премия СССР, 1949), «До­б­рый го­род» (1949), «Чер­ные гос­ти» (1950); сборников рас­ска­зов и очер­ков «Бе­лая ночь» (1958), «Жил-был аб­хаз­ский маль­чик» (1984), «Чу­де­са со­вер­ша­ют­ся в не­бе» (1987) об ис­то­рическом про­шлом абхазского на­ро­да и жиз­ни современной Аб­ха­зии, а так­же ис­то­рических и био­гра­фических ро­ма­нов «Во­до­во­рот» (1959), «Дмит­рий Гу­лиа. По­весть о мо­ём от­це» (1962), «Фа­ра­он Эх­на­тон» (1969), «Че­ло­век из Афин» (1970), «Сул­ла» (1972), «Жизнь и смерть Ми­хаи­ла Лер­мон­то­ва » (1973), «Ска­за­ние об Ома­ре Хай­я­ме » (1974), «Ви­кинг: Но­вей­шая са­га» (1981) и др.

Сочинения:

Избранные про­изведения: В 2 т. М., 1969;

Собрание сочинений: В 4 т. М., 1987-1988 годы.