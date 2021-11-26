ГУБАЙДУЛИНА СОФИЯ АСГАТОВНА

ГУБАЙДУЛИНА СОФИЯ АСГАТОВНА - российский ком­по­зи­тор, заслуженный де­ятель ис­кус­ств РСФСР (1990).

В 1954 году окон­чи­ла Ка­зан­скую консерваторию по клас­су фортепиано , в 1959 году - Московскую конс ерваторию по клас­су ком­по­зи­ции (учи­лась у Ю.А. Ша­по­ри­на, Н.И. Пей­ко), в 1963 году - ас­пи­ран­ту­ру под руководством В.Я. Ше­ба­ли­на. Зна­чительное влия­ние на её твор­че­ст­во ока­за­ла му­зы­ка Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча и А. Ве­бер­на. Пер­вое зре­лое со­чи­не­ние - 5 этю­дов для ар­фы, кон­тра­ба­са и удар­ных (1965). Ин­те­рес к фи­ло­со­фии и ко­ло­ри­ту Вос­то­ка про­явил­ся в кан­та­тах «Ночь в Мем­фи­се» (1968) и «Ру­бай­ят» (1969). В 1969-1970 годы вме­сте с Э.В. Де­ни­со­вым и А.Г. Шнит­ке (так называемая мо­с­ков­ская трой­ка) ра­бо­та­ла в Московской сту­дии элек­трон­ной му­зы­ки , экс­пе­ри­мен­ти­ро­ва­ла с син­те­за­то­ром АНС, для ко­то­ро­го на­пи­са­ла сочинение «Viven­te - Non Vivente» (1970). Вме­сте с В.П. Ар­тё­мо­вым и В.Е. Сус­ли­ным ос­но­ва­тель ком­по­зи­тор­ской груп­пы «Ас­т­рея» (1975-1981 годы; им­про­ви­зи­ро­ва­ли в аван­гард­ном сти­ле на русских народных ин­ст­ру­мен­тах). Губайдулина со­чи­ня­ет пре­имущественно для не­стан­дарт­ных со­ста­вов. Мас­штаб­ность за­мы­слов и форм со­че­та­ет­ся с утон­чён­ной зву­ко­вой вы­ра­зи­тель­но­стью (10 этю­дов для вио­лон­че­ли со­ло, и др.). Важ­ным ин­ст­ру­мен­том для её твор­че­ст­ва стал ба­ян, для ко­то­ро­го на­пи­са­ны: став­шее по­пу­ляр­ным во всём ми­ре «De profundis» (1978, по­свя­ще­но Ф.Р. Лип­су), «Семь слов» для бая­на, вио­лон­че­ли и струн­ных (1982), кон­церт для бая­на с ор­ке­ст­ром «Под зна­ком Скор­пио­на» (2003). Для ис­пол­не­ния Г. Кре­ме­ром на­пи­сан скри­пич­ный кон­церт «Оffertorium» (1980, по­след­няя ре­дак­ция - 1986).

На­чи­ная с середины 1980-х годов Губайдулина соз­да­ла свои круп­ней­шие про­из­ве­де­ния. В 12-част­ной сим­фо­нии «Stimmen… Ver­stum­men» («Слы­шу… Умолк­ло», 1986) про­ти­во­по­став­ле­ны 2 «мак­ро­те­мы»: ста­тич­ная ма­жор­ная, сим­во­ли­зи­рую­щая Бо­жест­вен­ное на­ча­ло, и ди­на­мич­ная, пред­став­ляю­щая зем­ные уст­рем­ле­ния че­ло­ве­чест­ва. Раз­ме­ры I, III, V, VII ча­стей про­пор­цио­наль­но умень­ша­ют­ся на ос­но­ве про­грес­сии Фи­бо­нач­чи чи­сел, куль­ми­на­ция - в IX ча­сти (ди­ри­жёр же­сти­ку­ли­ру­ет пе­ред мол­ча­щим ор­кест­ром). Тот же струк­тур­ный прин­цип по­ло­жен в ос­но­ву кан­та­ты «Те­перь все­гда сне­га» на сти­хи Г. Ай­ги (1993). Пу­тём ма­те­ма­тического рас­чё­та вво­дит­ся чет­вер­ти­то­но­вая зву­ко­вы­сот­ная ор­га­ни­за­ция, соз­даю­щая не­при­выч­ные зву­ко­вые эф­фек­ты; впер­вые она при­ме­не­на в «Му­зы­ке» для флей­ты, струн­ных и удар­ных (1994 год; по­ло­ви­на со­ста­ва струн­ных ин­ст­ру­мен­тов на­строе­на на 1/4 то­на ни­же ос­нов­но­го строя). Сре­ди наи­бо­лее мо­ну­мен­таль­ных про­из­ве­де­ний: «Из Ча­со­сло­ва» для вио­лон­че­ли, ор­ке­ст­ра, муж­ско­го хо­ра и чте­ца (на сти­хи из «Кни­ги о мо­на­ше­ской жиз­ни» Р. М. Риль­ке, 1991 год), «Стра­сти по Ио­ан­ну» для со­лис­тов, двух сме­шан­ных хо­ров, ор­га­на и ор­ке­ст­ра (2000), «Пас­ха по Ио­ан­ну» (2001).

Губайдулина - ав­тор боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва ки­ному­зы­ки, в том числе му­зы­ки к м/ф «Ма­угли» (1972), фильм «Чу­че­ло» (1984, режиссер Р.А. Бы­ков).

Ми­ро­вое при­зна­ние при­шло к Губайдулиной на ру­бе­же 1980-1990-х годов. В 1990 году в Сверд­лов­ске (ны­не Ека­те­рин­бург) ор­га­ни­зо­ван 1-й фес­ти­валь име­ни Губайдулиной. В 1991 году про­шёл фес­ти­валь му­зы­ки Губайдулиной в Ту­ри­не, в 2001 году - в Мо­ск­ве и Ка­за­ни. В Ка­за­ни ра­бо­та­ет Центр современной му­зы­ки име­ни Губайдулиной (2001). С 1992 года жи­вёт в Ап­пе­не (ФРГ). Государственная пре­мия РФ (1992). На­граж­де­на Фе­де­раль­ным кре­стом за за­слу­ги (ФРГ, 2002).