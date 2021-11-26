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ГОРОДОВСКАЯ ВЕРА НИКОЛАЕВНА
ГОРОДОВСКАЯ ВЕРА НИКОЛАЕВНА, российская исполнительница на гуслях, народная артистка РСФСР (1969 год).
Дочь регента. Училась как пианистка, с 1938 года - в Московской консерватории (класс С. Е. Фейнберга). Играть на гуслях начала в середине 1930-х годов в Ярославле, с 1940 года солистка Государственного русского народного оркестра под руководством Н. П. Осипова (гусли клавишные и щипковые - так называемые звончатые). Выступала с сольными программами, играла в гусельном дуэте с О. П. Никитиной. Автор пьес и обработок для гуслей, балалайки, оркестра народных инструментов. Автор «Школы игры на клавишных и щипковых гуслях» (1999 год).
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