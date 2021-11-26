ГОРНОСТАЕВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

ГОРНОСТАЕВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА - российская пиа­ни­ст­ка , пе­да­гог, народная артистка РСФСР (1988 год).

В 1952 году окончила Московскую консерваторию по классу Г. Г. Нейгауза. Дебютировала в Москве в 1953 году. С 1957 года солистка Всесоюзного гастрольно-концертного объединения, активно гастролировала по стране (до 90 концертов в год). В репертуаре - сочинения Л. ван Бет­хо­ве­на , И. Брамса, К. Дебюсси, В. А. Моцарта, Ф. Шопена, Р. Шумана, А. К. Лядова, С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, П. И. Чайковского и др. В 1954-1959 годах преподавала в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1959 года - в Московской консерватория (профессор с 1968 года). Среди учеников - Э. Анджапаридзе, П. Г. Егоров, М. Г. Коллонтай (Ермолаев), А. А. Слободяник, Е. А. Татулян. Проводит мастер-классы. С 1965 года выступает на радио и телевидении с популяризаторскими программами. Автор статей об исполнительском искусстве.