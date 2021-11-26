ГАВРИЛИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГАВРИЛИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский композитор, народный артист РСФСР (1985 год).

В 1950-1953 годы вос­пи­ты­вал­ся в дет­ском до­ме в деревне Ко­вы­ри­но под Во­лог­дой. В 1964 году окон­чил Ле­нинградскую консерваторию как ком­по­зи­тор (класс О.А. Ев­ла­хо­ва) и му­зы­ко­вед (класс Ф.А. Руб­цо­ва). Наи­бо­лее близ­ким по ду­ху современным ком­по­зи­то­ром счи­тал Г.В. Сви­ри­до­ва. В 1960-х годы пред­ста­ви­тель но­вой фольк­лор­ной вол­ны. Соз­дан­ный в 1965 году во­каль­ный цикл «Рус­ская тет­радь» (на народные тек­сты, со­б­ран­ные ав­то­ром в фольк­лор­ных экс­пе­ди­ци­ях ) по­лу­чил все­на­род­ное и официальное при­зна­ние (Государственная премия РСФСР, 1967 год). Ус­пе­ху ка­мер­ных со­чи­не­ний спо­соб­ст­во­ва­ла З.А. До­лу­ха­но­ва, её ис­пол­ни­тель­ские ин­тер­пре­та­ции ком­по­зи­тор счи­тал со­вер­шен­ны­ми.

На ос­но­ве му­зы­ки к спек­так­лю «Че­рез 100 лет в бе­рё­зо­вой ро­ще» В.В. Ко­ро­сты­лё­ва (Те­атр имени Лен­со­ве­та, 1967 год) соз­дал в том же го­ду ора­то­рию -дей­ство «Ско­мо­ро­хи» для со­лис­тов, муж­ско­го хо­ра, ба­ле­та и ор­ке­ст­ра. По­сле пре­мье­ры (1974 год, Ле­нин­град) ора­то­рия бы­ла за­пре­ще­на (в «ско­мо­рошь­ей» те­ме вла­сти ус­мот­ре­ли не­по­зво­ли­тель­ные на­мё­ки); во­зоб­нов­ле­на на сце­не в 1987 году (Моск­ва). Во­каль­но-сим­фо­ническая по­эма «Во­ен­ные пись­ма» (для двух со­лис­тов, сме­шан­но­го и дет­ско­го хо­ров и ор­ке­ст­ра, на тек­сты А.А. Шуль­ги­ной, 1974 год, 2-я редакция 1995 год), со­че­таю­щая чер­ты ора­то­рии и те­ат­раль­но­го пред­став­ле­ния, - од­но из луч­ших отечесвенных музыкальных со­чи­не­ний на во­енную те­му. В 1970-е годы Гаврилин про­дол­жал с ус­пе­хом ра­бо­тать в жан­ре во­каль­но­го цик­ла («Ве­че­рок» на сти­хи Г. Гей­не, Шуль­ги­ной и соб­ст­вен­ные, 1975 год; «Не­мец­кая тет­радь» № 2, на сти­хи Гей­не, 1972 год; «Зем­ля», на сти­хи Шуль­ги­ной, 1974 год). Вер­ши­на твор­че­ст­ва Гаврилина - «Пе­ре­зво­ны. По про­чте­нии В.М. Шук­ши­на» (сло­ва на­род­ные, Шуль­ги­ной и соб­ст­вен­ные, для боль­шо­го хо­ра, со­лис­тов, го­боя и удар­ных, 1982 год; Государственная премия СССР, 1985 год). Это мас­штаб­ное про­из­ве­де­ние ав­тор оп­ре­де­лил как «хо­ро­вую сим­фо­нию-дей­ст­во», ко­то­рое «дол­ж­но пе­ре­да­вать ду­шев­ную жизнь на­ро­да че­рез судь­бу од­но­го че­ло­ве­ка»; его цент­раль­ные об­ра­зы - «до­ро­га, путь, ре­ка жиз­ни».

Гаврилин - ав­тор му­зы­ки к 40 дра­ма­тическим спек­так­лям (ре­жис­сё­ры Г.А. Тов­сто­но­гов, М.А. Уль­я­нов, Л.А. До­дин, З.Я. Ко­ро­год­ский), к 11 ки­но­филь­мам. На му­зы­ку Гаврилина по­став­ле­ны те­ле­ба­ле­ты «Аню­та» (по А.П. Че­хо­ву, 1982 год; впер­вые на сце­не по­став­лен в 1986 году в Не­апо­ле, с 1986 года шёл на сце­не московского Боль­шо­го те­ат­ра), «Дом у до­ро­ги» (по А.Т. Твар­дов­ско­му, 1984 год; оба - по­ста­нов­щик В.В. Ва­силь­ев), «Же­нить­ба Баль­за­ми­но­ва» (по А.Н. Ост­ров­ско­му, 1989 год), в Ле­нинградском те­ат­ре современного ба­ле­та - ба­лет «Под­по­ру­чик Ро­ма­шов» (по по­вес­ти А.И. Ку­прина «По­еди­нок», 1986 год; по­ста­нов­щик Б.Я. Эйф­ман). В про­из­ве­де­ни­ях Гаврилина ор­га­нич­но со­че­та­ют­ся чер­ты русского кре­сть­ян­ско­го и городского фольк­ло­ра (об­на­ру­жи­ва­ют­ся в ме­ло­ди­ке, жан­ро­вой сис­те­ме; ци­ти­ро­ва­ние Гаврилин не при­ме­нял) и тра­ди­ций ев­ропейской профессиональной му­зы­ки (мас­тер­ское, но уме­рен­ное при­ме­не­ние кон­тра­пунк­та, ис­поль­зо­ва­ние рас­ши­рен­ной то­наль­но­сти).

Сочинения:

О му­зы­ке и не толь­ко… СПб., 2003;

Слу­шая серд­цем… Ста­тьи. Вы­сту­п­ле­ния. Ин­тер­вью. СПб., 2005.

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