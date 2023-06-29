ЭПИЛОГ Клуб «Золотая шайба» завершает мемуарно-историческую публикацию Владимира Акопяна о роли Анатолия Владимировича Тарасова в развитии удивительной спортивной игры под названием хоккей. На чтение: 8 минут

Клуб «Золотая шайба» завершает мемуарно-историческую публикацию Владимира Акопяна о роли Анатолия Владимировича Тарасова в развитии удивительной спортивной игры под названием хоккей.

ЭПИЛОГ

Завершая избранный нами фрагмент (1954-1972) летописи советско-канадской хоккейной истории, мы вновь, как и в самом начале повествования, утверждаем: осенью 1972 года окончился начальный, но по сей день главный этап уже почти 70-летнего противостояния двух различных спортивных школ. Его венчало небывалое соревнование лучших хоккеистов обеих стран, в котором Канада, родоначальница хоккея, одержала победу. Хоккей с того момента начал меняться, и изменился навсегда. Это происходило постепенно. Советская хоккейная школа ещё какое-то время соперничала с канадской уже на равных. Но важнейшие, крупнейшие международные соревнования, где её представляли лучшие спортсмены, Канада выигрывала практически все. А первая четверть ХХI века демонстрирует нам, какого царственного владычества достигла североамериканская НХЛ (родившаяся в Канаде более 100 лет назад), сделав остальной международный хоккей своим вассалом и донором. Она добилась этого непоколебимо и беззастенчиво, и теперь убеждённо игнорирует все важнейшие международные соревнования, вплоть до Олимпийских игр.

Хоккей за прошедшие 50 лет изменился неузнаваемо по всем признакам – от физических кондиций и мастерства игроков, ставших предельно высокими, до сверхсложной инфраструктуры и логистики всего хоккейного хозяйства. Индустрии, где объединяющим всё мерилом являются миллиардные (доллары США) денежные обороты, делающие её создателей всё более богатыми, а главный продукт всё более дорогим товаром.

Мы настойчиво констатируем то спортивное поражение сборной СССР 50-летней давности вопреки успешной попытке советской пропаганды представить его как равенство сил, почти как победу. Ибо диапазон пропагандистских приёмов и уловок велик и всегда наготове. От вечно и беззастенчиво повторяемых (по сей день!) утверждений о «крушении мифа о непобедимости канадских профессионалов», до откровенно непрофессиональных тренерских сетований на грубость мастеров Национальной хоккейной лиги. Последний довод оставался единственным для старшего тренера Всеволода Боброва вплоть до окончания его недолгой (всего 2 года) тренерской карьеры в сборной команде СССР по хоккею.

Победный успех в Суперсерии 1972 г. пробудил у канадцев новый, гораздо больший интерес к советскому хоккею. К концу 1972 г. заметно оживилась межгосударственная программа спортивного обмена между СССР и Канадой (помните Коммюнике Косыгина – Трюдо 1971 г.?). Сначала в декабре в Канаду на турне отправилась хоккейная сборная Москвы (делегацию возглавляли А.Старовойтов и Б.Майоров). Весной в СССР была направлена группа из 6 канадских хоккейных специалистов для изучения организации у нас юношеского хоккея, научной базы развития и совершенствования тренерского мастерства.

Параллельно с этим советская сторона в качестве встречного шага предложила визит в Канаду тренеров сборной команды СССР В.Боброва и Б.Кулагина. Советские специалисты рассчитывали на проведение ими тренерских семинаров и лекций. В течение 3-х месяцев «Хоккей Канада» анонсировал и предлагал всем заинтересованным хоккейным организациям страны (спортивным факультетам университетов, региональным ассоциациям, клубам, хоккейным школам) выступления тренеров хоккейной команды СССР, чемпионов мира 1973 г. Для получения заявок в газетах даже указывался адрес (Hockey Canada, P.O.Box 1230, Toronto, Ont.M4T 2P4.) ответственного за программу визита Гэри Элдкорна (Gary Aldcorn). «Есть лектор» , писали газеты. (13.02.1973)

Желающих не оказалось. Не помогло даже включение в состав делегации Валерия Харламова, как эталонного исполнителя тренировочных упражнений в ходе ожидаемых семинаров и занятий на льду. Трое советских специалистов прибыли в Канаду вскоре после завершения в Москве чемпионата мира по хоккею. Гостям было вежливо предложено посетить финал плэй-офф Мемориального Кубка (главный трофей юниорского чемпионата Канады) и последующий торжественный приём победителей. Гости также присутствовали на матче плэй-офф НХЛ «Монреаль» - «Чикаго» и имели встречу с Г.Синденом. (08.05.1973) Обсуждение возможности новых встреч с командами НХЛ (устраивавших советских тренеров в любом, клубном или сборном варианте) было неофициальным и имело исключительно дискуссионный характер. Визит завершился быстро. Так выяснилось, что НХЛ не спешит возобновлять встречи с командами СССР. Об итогах этой поездки в Канаду Бобров рассказал в обширном интервью газете «Вечерняя Москва» в июне месяце. (13.06.1973)

Только что рассказанная история о визите Боброва и Со. в Канаду в 1973 году снова и неотвратимо возвращает нас к переживающей времена теме 25-летнего (целая четверть века!) противостояния великих хоккейных индивидуумов – А,В.Тарасова и В.М.Боброва. (см. Главу 17). Возвращает потому, что именно Канада и соревнование с её хоккеем окончательно продемонстрировали к концу карьеры обоих, несопоставимость их тренерского масштаба. И мы попытаемся, наконец, завершить эту историю, тем более что оба персонажа закончили свою активную деятельность в большом хоккее в 1974 г.

Немного хронологии.

После откровенного безразличия со стороны канадской хоккейной аудитории (чему может научить канадцев тренер-лузер с немноголетним стажем?) у Боброва был впереди год для подготовки к очередному «чемпионату Европы» 1974 г. Победа в том турнире (снова проходившем без североамериканцев) давалась намного труднее (разгром от ЧССР в первом туре 2:7), чем год назад. Очень раздражало тренеров в ходе чемпионата навязчивое внимание представителей руководства Спорткомитета СССР. Валентин Сыч, глава советской делегации в Хельсинки, бесцеремонно (особенно после поражения от команды ЧССР) вмешивался в дела команды по поводу и без повода. Как глава делегации, он к тому же участвовал в начавшихся на фоне чемпионата официальных переговорах с представителями «Хоккей Канада» и КЛХА. Канадцы предлагали нашей команде провести серию матчей со сборной Всемирной Хоккейной Ассоциации (ВХА), как раз на фоне временного, но твёрдого нежелания НХЛ соревноваться со сборной СССР. Сыч не допустил (и вполне резонно) к переговорам тренеров сборной СССР, чем сильно задел самолюбие Боброва. Видя, что диалог с канадцами прошёл успешно, старший тренер осознал неотвратимость новой серии встреч. Следовательно, он становился главным, кто должен обеспечить «реванш» за поражение от Канады в 1972 г. О чём В.Сыч объявил ему прилюдно там же в Хельсинки (О.Белаковский - личное сообщение, 2010). Можно понять, почему В.Бобров в конце и сразу после турнира, несмотря на трудную победу в чемпионате, пошёл на конфликт с Сычом, и допустил ряд дерзких (с точки зрения начальственных представлений) высказываний, заявлений и действий в адрес руководства.

Через месяц в Москве состоялись советско-канадские переговоры о хоккейной серии матчей ВХА – СССР. Солидную делегацию из Канады представляли Лу Лефэйв (Lou Lefaive), фактически Министр спорта страны, Билл Хантер (Bill Hunter), генеральный менеджер команды Канады-74 и исполнительный секретарь КЛХА Гордон Джакс (Gordon Juckes). С советской стороны – официальные представители Спорткомитета СССР Валентин Сыч, начальник Управления спортивных игр и зимних видов спорта, и Александр Гресько, начальник Управления международных связей. Канадцы очень высоко оценили переговорный уровень и компетентность советской стороны, «целеустремлённость и уверенность русских в своей победе» (22.05.1974) . Через 10 дней в Торонто, в ходе ответной встречи договаривающихся сторон, было подписано соглашение и утверждено расписание встреч (всего 8), стартующих в Канаде.17 сентября. Схема соревнования практически копировала тот формат, что был использован в сентябре 1972 г., когда с советской командой соперничала Team Canada-72.

Советская информационно-пропагандистская машина всегда предельно скупо, подчёркнуто бездушно извещала общественность о неожиданных кадровых изменениях в руководящих эшелонах отечественного спорта. Избегая обнародования подлинных причин происходившего. Так было с А.Чернышевым и А.Тарасовым в 1972 г. после победы в Саппоро. Та же участь постигла и В.Боброва в июне 1974 г. после победы сборной СССР в чемпионате мира. Сборная СССР начала летний сбор 1 июля с прицелом на матчи с ВХА, и открыл его один Б.Кулагин. Официальное сообщение о «переходе на другую работу» старшего тренера В.Боброва последовало позже (АПН СССР, 15 июля 1974 г.)

Хоккейное межсезонье 1974 г. в нашей стране не было триумфальным и для Анатолия Тарасова. Армейский клуб в чемпионате СССР вынужден был довольствоваться «серебром». Старший тренер уходил в отставку, обусловленную на тот момент во многом состоянием его здоровья. Тренерами хоккейного клуба ЦСКА становились его ученики – Константин Локтев, Вениамин Александров и Анатолий Фирсов. Но за океаном имя Тарасова в летние месяцы зазвучало с новой силой. Он был номинирован в Зал Хоккейной Славы Канады.

Зал Хоккейной Славы (ЗХС) является национальным музеем Канады. Он посвящен истории хоккея с шайбой, содержит экспонаты и сведения об игроках, командах, рекордах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), памятные предметы и трофеи НХЛ, включая Кубок Стэнли. Существует с 1945 г., когда в него были включены первые исторические фигуры этой игры.

Избрание в ЗХС проводится по трём категориям: игрок, созидатель (строитель), судья. К созидателям относятся тренеры, менеджеры и администраторы – деятели, исполняющие важную роль «вне льда». В каждой из категорий пригодными к избранию в 60-70-х годах могли быть только лица, закончившие активную деятельность не менее чем 3 года назад. Уже летом 1972 года в канадской прессе обсуждался вопрос о номинации А.Тарасова в ЗХС (22.06.1972) , хотя его активная карьера была ещё не закончена (оставив сборную СССР, он продолжал тренировать ЦСКА). К тому моменту в строгих правилах избрания в ЗХЛ стали возникать «исключения». Великие игроки НХЛ М.Ришар, Р.Келли, Г.Хоу и Ж.Беливо были, вопреки правилам, избраны сразу же после окончания карьеры.

Только члены Отборочной комиссии Зала Хоккейной Славы могут официально выдвигать кандидатов для избрания в Почетные члены (такие кандидатуры рассматриваются на Ежегодном избирательном собрании Отборочной комиссии). Выдвижение кандидатов производится ежегодно в письменной форме и должно быть подано Председателю Отборочной комиссии не позднее полуночи (по времени Торонто) 15 апреля каждого года. Выдвижение кандидатуры действительно и сохраняет силу только в течение ежегодных выборов в том календарном году, когда оно было подано. Анатолия Тарасова в ЗХС выдвинул Милт Даннелл (Milt Dunnell) (15.09.1972) , один из 11 членов Отборочной комиссии (ОК). Эта номинация была беспрецедентной по ряду признаков. Тарасов был первым несевероамериканцем: единственное исключение – бельгиец Поль Луа (Paul Loicq), бывший Президент МФХЛ (1927-1947), избранный в ЗХС посмертно в 1961 г. Тарасов был первым тренером в истории ЗХС, и ОК срочно выдвинула для одновременного избрания Тома Айвена (Thomas Ivan), тренера «Детройт Ред Уингс» 40-50-х с тремя Кубками Стенли в его активе. Наконец, Тарасов стал очередным «исключением», так как завершил карьеру перед самым моментом выдвижения (см. выше). Одним из претендентов в номинации Созидатель был в тот год и многолетний Президент МФХЛ Джон Ахерн. Но, не набрав требуемого числа голосов, он был отвергнут ОК и не попал в ЗХС в 1974 г.

Президент НХЛ, председатель Комитета управления ЗХС Кларенс Кэмпбелл (Clarence Campbell) 30 июля 1974 г. объявил об избрании Анатолия Тарасова Почетным Членом Зала Хоккейной Славы Канады (31.07.1974) . «Комитет управления прилагает все усилия, чтобы обеспечить участие г-на Тарасова в церемонии награждения, наряду с семью (7) другими почетными избранными», - подчеркнул К.Кэмпбелл в официальном пресс-релизе. Церемония награждения была назначена на 22 августа 1974 г.

Торжественное объявление о присуждении А.Тарасову почетного звания было поручено тренеру новоиспечённого обладателя Кубка Стенли «Филадельфия Флайерс» Фреду Шеро (Fred Shero). «Представлял» Тарасова на церемонии награждения некто майор Станислав Игнатов, зам. военного атташе Посольства СССР в Оттаве. Официальная версия, объяснявшая отсутствие Тарасова на церемонии, содержала утверждение об ухудшении на тот момент состояния здоровья советского тренера. Но в осведомлённых кругах было известно, что полковник А.Тарасов был на тот момент не выездным в капиталистические страны. Даже попытки посла Советского Союза в Канаде, члена ЦК КПСС А.Н.Яковлева, находившегося в тот момент в отпуске в Москве, поручиться за советского тренера не принесли успеха (17.08.1974) .

Только спустя 15 лет вторым представителем советской школы хоккея в ЗХС стал великий вратарь Владислав Третьяк, ученик А.Тарасова.

На этом факте, в рамках описания многолетней истории советско-канадских хоккейных отношений, мы считаем необходимым поставить точку в нашем долгом рассказе о противостоянии двух великих деятелей советского хоккея В.Боброва и А.Тарасова. Но полноценно завершить этот рассказ, без использования одной важной литературной ссылки, нельзя.

« … 3 июля 1975 года на московском стадионе «Динамо» состоялся четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка СССР между ЦСКА и алма-атинским «Кайратом». Рядовой, казалось бы, во всех отношениях матч. Но он, тем не менее, вызвал огромный интерес зрителей – на трибунах собрались 15 тысяч болельщиков. Объяснение простое: ЦСКА тогда тренировал Тарасов, «Кайрат» - Бобров, освобожденный год назад от руководства сборной СССР по хоккею.

Кубковая футбольная игра оказалась последней, в которой противостояли друг другу давние соперники. В подобных встречах, несмотря на то, что команды представляют разные лиги, шансы расцениваются как равные. «Кайрат» равную игру предложить не сумел. ЦСКА крупно выиграл, не встретив даже мало-мальски серьёзного сопротивления.

«Более подавленным, чем после этого матча – вспоминал друг Всеволода Михайловича журналист Владимир Пахомов, - я Боброва никогда не видел » .

( Александр Горбунов. «АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ», ЖЗЛ; Молодая гвардия, 2015 )

Итак, мы возвращаемся к тому моменту, когда «Хоккей Канада» совместно с КЛХА предложили нашему спортивному и хоккейному руководству соревнование со сборной ВХА. Эта лига на втором году своего существования горела желанием не отстать от главного, смертельно опасного конкурента, НХЛ. Несмотря на не такой высокий, как в НХЛ, уровень игры команд ВХА, советской пропагандой новая серия матчей (снова 8) была представлена как наш очередной, уверенный вызов профессиональному хоккею. Победа советской команды под руководством Кулагина в этой серии выглядела достаточно убедительно, и была достигнута без сверхусилий. Наш старый знакомый Алан Иглсон посетил московскую часть серии и даже встречался с А.Тарасовым.

Именно тогда, во время Серии-74 Иглсон, реализуя свой давний замысел, начал переговоры с советскими, а позднее и европейскими властями о создании первого открытого хоккейного турнира. Он впоследствии получил название «Кубок Канады». Переговоры, в которые вошли МФХЛ и «Хоккей Канада», федерации европейских хоккейных стран, длились около двух лет и привели к многочисленным соглашениям: Канада вернется к международным соревнованиям в 1977 году, чемпионаты мира переходят в открытый формат, который позволяет играть в них профессионалам. В конце 1974 г. НХЛ, желая продолжить соперничество, сделала первую попытку договориться с русскими напрямую. Однако последних не устроили финансовые условия, предусматривавшие высокое американское налогообложение. Вторая попытка сработала через год. Советские команды ЦСКА и «Крылья Советов», усиленные игроками сборной СССР из других клубов, провели серию матчей с 8 клубами НХЛ: 5 побед, 2 поражения и 1 ничья в пользу русских. С таким багажом Канада и СССР подошли к осени 1976 г.

Последнее, что требует напоминания при рассказе о Кубке Канады, это состав сборной СССР по хоккею. В статусе Олимпийского чемпиона 1976 г., в своём победном составе советская команда не имела права проигрывать такой турнир. А неудача на Чемпионате мира того же года показала, что в компании столь сильных конкурентов наша команда имеет призрачные шансы на победу. Подобное было недопустимо, и тогда последовало политически взвешенное решение – отправить за океан не самый сильный состав. Как всегда, под предлогом (ещё не изживший себя довод Боброва) привлечения молодых, новых сил для обкатки в трудных сражениях самого высокого уровня. Под руководством примеривающегося к роли старшего тренера В.Тихонова в Канаду отправилась команда без 10 сильнейших хоккеистов страны.

Почему так много и подробно о Кубке Канады?

Потому что Кубок Канады 1976 года стал первым международным хоккейным турниром, в котором участвовали профессионалы.

Этот турнир с 1976 по 1991 год назывался Кубок Канады (всего их было 5) и был придуман канадцами, как своё собственное всемирное соревнование. Его господдержку обеспечивали «Хоккей Канады» и КЛХА, а НХЛ служила финансовой опорой. Кубок Канады провозгласили альтернативой турнирам Международной Федерации (МФХЛ). В нём родина хоккея и НХЛ не только гарантировали участие лучших мастеров для всех стран, но и сделали это главным условием соревнования. Советская команда победила однажды в 1981 г. (мы уже отметили, что в первом она выступала не сильнейшим составом). В 1996 г. Кубок Канады был переименован в Кубок мира, но за 25 лет он был разыгран лишь трижды. Наконец, с 1998 г. Канада начала участвовать сильнейшим составом игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх. Выше уже отмечалось, что в 5 таких турнирах канадцы трижды выигрывали золотые медали. Но с 2018 г. (после двух подряд побед у себя на родине в Ванкувере/2010 и в российском Сочи/2014) НХЛ сочла нецелесообразным участие её игроков в последующих Олимпиадах.

Таким образом, за 50-летний период, прошедший с момента Суперсерии, национальные команды Канады и СССР/России встречались в официальных международных турнирах своими сильнейшими составами лишь 15 раз: 9 побед Канады, 3 победы СССР/России и 3 ничьих. Такая статистика выглядит до боли неправдоподобно, если сопоставить эти цифры и сроки с итогами Суперсерии 1972 г. – 8 матчей в течение всего 1 месяца!

Осмысливая эти странные цифры, мы видим, что канадцы с полным основанием остаются непреклонными в утверждении, что победа над сборной СССР (над всем советским хоккеем) в 1972 г. «превратилась в вечность» (Darril Fosty, 2010). В вечность превосходства хоккея НХЛ, а сегодня уже и всей Канады над хоккеем Советского Союза и России.

И опровергнуть это суждение в последующие 50 лет нашему хоккею не удалось и до сих пор не удаётся.

Для чего мы так упорно возвращаем читателя, любителей хоккея к факту поражения нашей команды? Чтобы «посыпать голову пеплом», или ради пресловутого «извлечения уроков во имя будущих успехов»?

Вовсе нет! Авторы не настолько наивны, чтобы преследовать подобные цели спустя половину века. За последние 50 лет сама жизнь (особенно в нашей стране), как и большой спорт, в т.ч. хоккей, изменились неузнаваемо.

Ностальгия? Конечно! Без неё невозможно бережное отношение к истории, и её ответственное толкование во имя преемственности традиций. Дабы передать новым поколениям моральные ценности прошлого в достойном для их осознания виде.

Что подвигает нас на исследование фактов минувшего?

Очевидно, что только интерес к настоящему!

«Факты и события прошлого входят в нынешнюю жизнь и откликаются на нынешние, не былые интересы» (Маль­це­ва С.А., Методологические основания философской системы Бенедетто Кроче, 2001).

Но интересы «нынешней жизни» формируются совсем не так, как это было 30-50 лет назад.

В последние десятилетия мы стали свидетелями бурного развития медийной культуры в целом, и исторической — в частности, с соответствующими изменениями в массовых исторических представлениях. История отечественного хоккея не стала исключением. «Медийное историческое знание» о хоккее содержится в разнообразных источниках информации о прошлом. Таких, как памятники, мемориалы и музеи, художественная и популярная литература, средства массовой информации (газеты, журналы, радио, телевидение), различные формы визуального и перформативного искусства (живопись, театр, кинематограф). Почти доминирующее положение среди этих источников сегодня занимают интернет-ресурсы.

« Интерес (а скорее любопытное отношение) к истории, спровоцированный ростом масс-медиа, и усвоение медийных версий прошлого в определенной мере приводят к дискредитации подлинного исторического знания. Однако современная популярная историческая продукция воспринимается скорее как достоверная. Ведь она часто обладает соответствующими признаками (документальными материалами, свидетельствами очевидцев, причинно-следственной аргументацией). Но когда подобных произведений множество, у потребителя возникает проблема совмещения отличающихся друг от друга интерпретаций. Для публики вовсе не очевидно, что существование разных интерпретаций одних и тех же событий и явлений есть не только свойство исторического знания, но и одновременно свидетельство его подлинности. Поэтому обладатель (потребитель) «иного» исторического знания должен самостоятельно определить и выбрать для себя «собственную версию истории», сообразно уровню интеллектуального развития и критического мышления» (И.М.Савельева, А.В.Полетаев, 2007).

Именно такую цель преследовало это наше повествование.

Так что же в хоккее настоящего нас так волнует, и, вероятнее всего, не удовлетворяет, что мы постоянно обращаемся к прошлому? Подчеркну, прошлому нашего великого хоккея времён СССР!

Ответ прост – многолетнее отсутствие стабильных и полноценных побед на высшем международном уровне! В той системе координат соревнований, где ведут борьбу сильнейшие спортсмены традиционно хоккейных стран мира – Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии и России. Не удивляйтесь, но таких полноценных турниров, начиная с 1992 г., состоялось всего восемь (8). Что мы называем полноценным турниром ? Это соревнование, в котором участвуют сильнейшие, лучшие спортсмены своих стран. А таковыми за истекшие 30 лет были три (3) турнира Кубка мира (1996, 2004 и 2016 гг.) и пять Олимпийских турниров (1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 гг.). На них сборным России и Канады довелось встретиться всего 7 раз: 5 побед у канадцев, и только одна* у россиян. Канада выиграла 5 из этих 8 (восьми) турниров, сборная России ни одного.

Главный вопрос: так ли кому-то необходимы сегодня победные достижения отечественного спорта, в том числе хоккея – стране, российским гражданам, спортивному сообществу России!? Ведь, повторимся, мировой хоккей безоговорочно и, наверное, окончательно превращается в доминирующий хоккей НХЛ и, действительно вассальный, хоккей европейский. Требует ли нынешнее время неумолимого стремления к победе, которая в сегодняшнем финансово-призовом измерении ненамного отличается от поражения? Так ли важен для долларового мультимиллионера Овечкина взвившийся выше других российский государственный флаг? Только ответив утвердительно на эти и многие другие вопросы, МЫ сможем надеяться на возрождение славы отечественного хоккея. А воплощение этих надежд будет зависеть от многих обстоятельств и факторов, и от каждого, кто любит хоккей. Любит так, как любил его Анатолий Тарасов.

© В.С.Акопян