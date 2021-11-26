ДЖИГАРХАНЯН АРМЕН БОРИСОВИЧ

ДЖИГАРХАНЯН АРМЕН БОРИСОВИЧ - армянский и российский ак­тёр, народный артист СССР.

В 1958 году окон­чил Ере­ван­ский ху­до­же­ст­вен­но-те­ат­раль­ный институт (курс А.К. Гу­ла­кя­на). В 1953-1954 годы ас­си­стент опе­ра­то­ра на ки­но­сту­дии «Ар­мен­фильм». С 1955 года в ере­ван­ском Русском дра­ма­тическом те­ат­ре имени К.С. Ста­ни­слав­ско­го: Куд­ряш («Гро­за» А.Н. Ост­ров­ско­го), Сер­гей («Ир­кут­ская ис­то­рия» А.Н. Ар­бу­зо­ва), Ак­тёр («На дне» М. Горь­ко­го ), Ри­чард III («Ри­чард III» У. Шек­спи­ра). С 1967 года в Московском те­ат­ре имени Ле­нин­ско­го ком­со­мо­ла, где сыг­рал в по­ста­нов­ках А.В. Эф­ро­са «Су­деб­ная хро­ни­ка», «Сни­ма­ет­ся ки­но», «Моль­ер». В 1969-1996 годы в Московском те­ат­ре имени Владимира Мая­ков­ско­го. Уже пер­вая роль (Ле­вин­сон - «Раз­гром» по А.А. Фа­дее­ву) по­лу­чи­ла ши­ро­кий ре­зо­нанс, по­ста­вив Джигарханяна в ряд ве­ду­щих ак­тё­ров од­ной из луч­ших московских трупп. Ге­ро­ев Джигарханяна от­ли­ча­ют сдер­жан­ность и не­мно­го­слов­ность, внутренняя со­сре­до­то­чен­ность и зна­чи­тель­ность, си­ла и цель­ность ха­рак­те­ра, обая­ние: Стен­ли Ко­валь­ский («Трам­вай "Же­ла­ние"» Т. Уиль­ям­са), Со­крат и Не­рон («Бе­се­ды с Со­кра­том» и «Те­атр вре­мён Не­ро­на и Се­не­ки» Э.С. Рад­зин­ско­го), Хлу­дов («Бег» М.А. Бул­га­ко­ва), Мен­дель Крик («За­кат» И.Э. Ба­бе­ля), Са­лай Сал­та­ныч («Жерт­ва ве­ка» по «По­след­ней жерт­ве» А.Н. Ост­ров­ско­го ) и другие. В 1996-2003 годы в те­ат­ре «Лен­ком»: До­ме­ни­ко Со­риа­но («Го­род мил­лио­не­ров» по пье­се Э. Де Фи­лип­по «Фи­лу­ме­на Мар­ту­ра­но»), ге­не­рал За­го­рян­ский («Вар­вар и ере­тик» по ро­ма­ну Ф.М. Дос­то­ев­ско­го «Иг­рок»). С 1996 года художественный руководитель (с 2005 так­же ди­рек­тор) Московского дра­ма­тического те­ат­ра под руководством А. Джи­гар­ха­ня­на (пер­во­на­чаль­но Те­атр «Д»); сре­ди ро­лей: Крэпп («По­след­няя лен­та Крэп­па» С. Бек­ке­та), Маль­во­лио («Две­на­дца­тая ночь» У. Шек­спи­ра), Саль­е­ри («Ма­лень­кие тра­ге­дии» А.С. Пуш­ки­на ), Макс («Воз­вра­ще­ние до­мой» Х. Пин­те­ра) и другие. В ки­но с 1960 года. Из­вест­ность при­нес­ла од­на из луч­ших его ки­но­ро­лей - Ар­тём Ман­ве­лян («Здрав­ст­вуй, это я!»). Мас­тер внутреннего пе­ре­во­пло­ще­ния, умею­щий в кон­тра­ст­ных об­раз­ах соз­дать тон­кий, точ­ный и все­гда дос­то­вер­ный пси­хо­ло­гический ри­су­нок: «Тре­уголь­ник» (Государственная премия Армянской ССР, 1975), «Ко­гда на­сту­па­ет сен­тябрь», «Шес­тое ию­ля», «Но­вые при­клю­че­ния не­уло­ви­мых», «Жу­ра­вуш­ка», «Те­ге­ран-43», «Ре­цепт её мо­ло­до­сти», «Бин­дюж­ник и ко­роль», «Ре­ви­зор»; те­ле­филь­мы: «Опе­ра­ция "Трест"», «Здрав­ст­вуй­те, я ва­ша тё­тя!», «Со­ба­ка на се­не», «Снег в трау­ре» (Государственная премия Армянской ССР, 1979), «Ни­кко­ло Па­га­ни­ни», «Ме­сто встре­чи из­ме­нить нель­зя», «Звез­да эпо­хи» и другие. В 1991-1994 годы пре­по­да­вал во ВГИКе.

Сочинения :

Я оди­но­кий кло­ун. М., 2002 (совм. с В. Я. Дуб­ров­ским).

Иллюстрация:

А.Б. Джи­гар­ха­нян в телефиль­ме «Здрав­ст­вуй­те, я ва­ша тётя!». 1975.

Архив БРЭ.