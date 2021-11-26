ДЖИГАРХАНЯН АРМЕН БОРИСОВИЧ
ДЖИГАРХАНЯН АРМЕН БОРИСОВИЧ - армянский и российский актёр, народный артист СССР.
В 1958 году окончил Ереванский художественно-театральный институт (курс А.К. Гулакяна). В 1953-1954 годы ассистент оператора на киностудии «Арменфильм». С 1955 года в ереванском Русском драматическом театре имени К.С. Станиславского: Кудряш («Гроза» А.Н. Островского), Сергей («Иркутская история» А.Н. Арбузова), Актёр («На дне» М. Горького), Ричард III («Ричард III» У. Шекспира). С 1967 года в Московском театре имени Ленинского комсомола, где сыграл в постановках А.В. Эфроса «Судебная хроника», «Снимается кино», «Мольер». В 1969-1996 годы в Московском театре имени Владимира Маяковского. Уже первая роль (Левинсон - «Разгром» по А.А. Фадееву) получила широкий резонанс, поставив Джигарханяна в ряд ведущих актёров одной из лучших московских трупп. Героев Джигарханяна отличают сдержанность и немногословность, внутренняя сосредоточенность и значительность, сила и цельность характера, обаяние: Стенли Ковальский («Трамвай "Желание"» Т. Уильямса), Сократ и Нерон («Беседы с Сократом» и «Театр времён Нерона и Сенеки» Э.С. Радзинского), Хлудов («Бег» М.А. Булгакова), Мендель Крик («Закат» И.Э. Бабеля), Салай Салтаныч («Жертва века» по «Последней жертве» А.Н. Островского) и другие. В 1996-2003 годы в театре «Ленком»: Доменико Сориано («Город миллионеров» по пьесе Э. Де Филиппо «Филумена Мартурано»), генерал Загорянский («Варвар и еретик» по роману Ф.М. Достоевского «Игрок»). С 1996 года художественный руководитель (с 2005 также директор) Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна (первоначально Театр «Д»); среди ролей: Крэпп («Последняя лента Крэппа» С. Беккета), Мальволио («Двенадцатая ночь» У. Шекспира), Сальери («Маленькие трагедии» А.С. Пушкина), Макс («Возвращение домой» Х. Пинтера) и другие. В кино с 1960 года. Известность принесла одна из лучших его киноролей - Артём Манвелян («Здравствуй, это я!»). Мастер внутреннего перевоплощения, умеющий в контрастных образах создать тонкий, точный и всегда достоверный психологический рисунок: «Треугольник» (Государственная премия Армянской ССР, 1975), «Когда наступает сентябрь», «Шестое июля», «Новые приключения неуловимых», «Журавушка», «Тегеран-43», «Рецепт её молодости», «Биндюжник и король», «Ревизор»; телефильмы: «Операция "Трест"», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Собака на сене», «Снег в трауре» (Государственная премия Армянской ССР, 1979), «Никколо Паганини», «Место встречи изменить нельзя», «Звезда эпохи» и другие. В 1991-1994 годы преподавал во ВГИКе.
Сочинения:
Я одинокий клоун. М., 2002 (совм. с В. Я. Дубровским).
Иллюстрация:
А.Б. Джигарханян в телефильме «Здравствуйте, я ваша тётя!». 1975.
Архив БРЭ.