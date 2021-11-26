ДЕЛО СИНЯВСКОГО И ДАНИЭЛЯ

Арест писателей А. Синявского и Ю. Даниэля и суд над ними. А. Синявский был арестован 8 сентября, Ю. Даниэль – 12 сентября 1965 г. Им вменялась в вину публикация за рубежом произведений, содержащих клевету на советский строй (статья 70 УК РСФСР). Имелись в виду повести Ю. Даниэля (псевдоним Н. Аржак) «Говорит Москва», «Искупление», его рассказы «Человек из МИНАПа» и «Руки», литературоведческая работа А. Синявского (псевдоним А. Терц) «Что такое социалистический реализм», его повести «Суд идет» и «Любимов».

Движение в защиту Синявского и Даниэля охватило сотни советских людей, за рубежом в их защиту выступали не только противники СССР , но и его друзья, такие как Л. Арагон. 5 декабря 1965 г. в Москве на Пушкинской площади была проведена несанкционированная властями манифестация в защиту гласности в деле Синявского и Даниэля, которая стала первой публичной акцией рождавшегося диссидентского движения . После этой демонстрации замалчивать дело стало невозможно, и в советской прессе развернулась кампания травли арестованных писателей, которая, в свою очередь, активизировала общественную кампанию в их защиту.

Суд проходил 10-14 февраля 1966 г. На процессе цитаты из произведений Синявского и Даниэля выдергивались из контекста, искажались. В последнем слове подсудимые не каялись, а защищались. Они утверждали, что нельзя приписывать мысли героя автору, вырывать цитаты из контекста и расценивать критику конкретных явлений как критику советского строя. Это был первый открытый политический процесс с 20-х гг., на котором подсудимые не каялись в своих «преступлениях», а отстаивали свою правоту. Писатели были осуждены на 7 и 5 лет лагерей. За освобождение Синявского и Даниэля выступили К. Чуковский, К. Паустовский, И. Эренбург, В. Шкловский, В. Каверин , М. Шатров и др. Итоги процесса способствовали росту инакомыслия в среде интеллигенции.

Источники:

5 декабря 1965 года в воспоминаниях участников событий, материалах самиздата, публикациях зарубежной прессы, и в документах партийных и комсомольских организаций и записках Комитета государственной безопасности в ЦК КПСС. М., 2005; Цена метафоры или преступление и наказание Синявского и Даниэля. М., 1990

Автор статьи: Шубин А.В.