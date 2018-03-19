Что такое «Бульдозерная выставка»? 15 сентября 1974 года на тогдашней окраине Москвы, в Беляево, прошла легендарная «Бульдозерная выставка». И если вы думаете, что на ней были представлены лучшие экземпляры продукции Волгоградского и Челябинского тракторных заводов, вы глубоко ошибаетесь. «Бульдозерная выставка» – это одна из наиболее известных публичных акций неофициального искусства в СССР. Выставка картин была организована на открытом воздухе в Беляево московскими художниками-авангардистами, а такое звучное название она получила потому, что была разогнана властями с привлечением большого количества сотрудников милиции, а также поливочных машин и бульдозеров. В СССР художникам, творчество которых выходило за рамки социалистического реализма и не признавалось властями, было запрещено выставляться. Тем... На чтение: 1 минута

15 сентября 1974 года на тогдашней окраине Москвы, в Беляево, прошла легендарная «Бульдозерная выставка». И если вы думаете, что на ней были представлены лучшие экземпляры продукции Волгоградского и Челябинского тракторных заводов, вы глубоко ошибаетесь.

«Бульдозерная выставка» – это одна из наиболее известных публичных акций неофициального искусства в СССР. Выставка картин была организована на открытом воздухе в Беляево московскими художниками-авангардистами, а такое звучное название она получила потому, что была разогнана властями с привлечением большого количества сотрудников милиции, а также поливочных машин и бульдозеров.

В СССР художникам, творчество которых выходило за рамки социалистического реализма и не признавалось властями, было запрещено выставляться. Тем не менее они всё же решили организовать такую выставку. Заметим, что произведения неформальных художников пользовались определенным спросом, их покупали зарубежные дипломаты и небедные советские граждане. Организаторами выставки стали Александр Глезер и Оскар Рабин.

Ю. Жарких, А. Глезер и О. Рабин

Картины выставлялись на опушке лесопарка в Беляево. На выставке присутствовали около 20 художников, сочувствующие им, а также значительное количество журналистов из западных информационных агентств и иностранные дипломаты. Картины были развешаны на самодельных стойках.

Выставка была небольшой, но власти подошли к этой акции со всей серьезностью. Уже через полчаса на экспозицию была направлена группа в составе трех бульдозеров, водометов и самосвалов. Около сотни милиционеров в штатском разгоняли художников и зрителей.

Это событие вызвало широкий резонанс в зарубежной прессе. Советские власти вынуждены были пойти на попятную и официально разрешили проведение подобной выставки на открытом воздухе через две недели в Измайловском парке. Мероприятие состоялось 29 сентября 1974 года, на нем уже были выставлены картины 40 художников, и продолжалось оно четыре часа.

Выставку смогли посетить всего полторы тысячи человек, но она позволила в дальнейшем проводить выставки неформальных художников и имела важнейшее значение для русского современного искусства. После нее разгонять выставки бульдозерами уже не пытались.